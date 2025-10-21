[XRP 뉴스] 리플 XRP 준비금 10억달러 규모 ··· 소셜미디어 지표 급등

루나크러시(LunarCrush)는 리플이 지원하는 벤처가 XRP 준비금을 위해 10억 달러 이상을 조달할 계획이라는 소식에 따라 XRP 관련 언급량이 급증했다고 보고했다.

15일 기준 XRP 언급량은 85만 3천 건으로 급증했으며 총 소비자 반응 건수는 약 1,298만 건에 달했다. 또한 알트랭크(AltRank)는 13일 667위에서 17일 32위로 급등한 뒤 177위로 내려왔다. 갤럭시 스코어(Galaxy Score)는 100점 만점에 56점에 근접해 있으며 이는 과열된 투자 심리보다는 꾸준한 관심이 유지되고 있음을 의미한다.

이러한 관심 증가는 새로운 자금 조달 계획과 맞물렸다. 로이터 통신에 따르면 리플의 지원을 받는 에버노스(Evernorth)는 XRP 준비금을 구축하기 위한 미국 상장을 통해 10억 달러 이상을 유치할 예정이다.

Today, Ripple is breaking into the $120T corporate treasury payments market with the $1B acquisition of GTreasury.



The past few years have reminded this industry why payments, first and foremost, is THE primary use case for crypto and blockchain. Payments are where Ripple first… — Brad Garlinghouse (@bgarlinghouse) October 16, 2025

XRP 지표

루나크러시의 분석에 따르면 최근 언급 건수와 소비자 반응 건수 증가는 준비금 관련 헤드라인과 그 여파에 의한 것이다. 알트랭크가 667위에서 32위로 급등했다가 177위로 내려온 흐름은 사회적 요인과 시장 요인이 일시적으로 맞물된 뒤 안정 국면에 접어든 상황을 시사한다.

갤럭시 스코어가 56점에 근접했다는 점은 가격 변동성과 상호작용이 비교적 안정적으로 균형을 이루고 있음을 나타낸다. 해당 지표가 향후 몇 세션에 걸쳐 상승세를 유지할 경우 시장 신뢰가 더욱 강화될 가능성이 있다.

루나크러시는 또한 소비자의 대화가 지속될수록 사회적 영향력이 더 오래 유지되는 경향이 있다고 분석했다. 단일 헤드라인 중심의 관심은 빠르게 사그라드는 반면 제품 업데이트나 유동성 변화 대규모 지갑 활동 등이 함께 언급될 경우 지속성이 높아진다는 것이다.

투자자들은 이러한 구분을 통해 향후 시장 반응에 대한 기대치를 조정할 수 있다. 특히 일일 언급 건수와 소비자 반응을 주도하는 계정의 구성을 비교하면 현물 거래 회전율과의 상관관계를 파악할 수 있다. 단기 급등에 그친 관심은 대체로 가격에 뚜렷한 영향을 남기지 않고 소멸하는 경우가 많다.

XRP 가격과 동향

한편 XRP는 24시간 기준 2.5% 상승한 2.46달러에 거래되고 있으며 30일 전 대비 17% 하락한 상태다.

XRP는 장중 기준 약 2.36달러에서 2.48달러 사이에서 거래되고 있으며 24시간 거래량은 약 40억 달러에 달해 가격이 여전히 개발 범위 내에 머물러 있다. 단기 상승의 첫 번째 저항선은 2.50달러로 현물 거래량이 증가할 경우 돌파 가능성이 높아질 전망이다. 반면 2.20~2.25달러 구간이 붕괴될 경우 초점은 다시 2.00달러 지지선으로 이동할 것으로 보인다.

글로벌 암호화폐 시가총액은 약 3조7천억~3조8천억 달러 수준을 유지하고 있으며 시장이 확대될수록 주요 자산의 변동 가능성 또한 커지고 있다.

비트코인 차트 (출처: 코인마켓캡)

특히 비트코인과 이더리움이 안정적인 흐름을 보일 경우 XRP의 상승세가 지지되는 경향이 있다. 반대로 주요 자산이 조정을 받을 경우 XRP의 상대적 부진이 랠리 지속 기간을 단축시킬 수 있다.

시장 분석가들은 사회적 활동과 거래 흐름의 연관성을 주목하고 있다. 이를 위해 루나크러시의 언급 건수, 소비자 반응 건수, 알트랭크, 갤럭시 스코어 등을 여러 세션에 걸쳐 관찰한 뒤 XRP의 가격 및 현물 거래량과 비교하는 방식이 활용된다. 이러한 데이터 분석은 단기적 관심을 지속적인 수요로 전환할 수 있는 단서를 제공하며 특히 리플이 지원하는 에버노스의 자금 조달 관련 공식 발표가 중요한 모니터링 대상이 되고 있다.

루나크러시의 지표들은 언급 건수가 초기 급등 이후에도 유지되고 가격이 상승세로 마감하며 현물 회전율이 확대될 때 개선되는 경향을 보인다. 반면 거래량이 부족한 상태에서 2.50달러 부근에서 반복적으로 돌파에 실패할 경우 모멘텀이 약화되고 있음을 시사한다.

커뮤니티의 긍정적인 시각은 대체로 전일 고점을 상회하는 마감과 함께 현물 거래량 증가로 확인되며 이는 상승세의 지속 가능성을 판단하는 주요 신호로 해석된다.