리플·시큐리타이즈, RLUSD로 블랙록 비들·밴에크 VBILL 교환 스마트 계약 출시

작성자 Hyunsoo Kim 작성자 Hyunsoo Kim 작성자 소개 경영학을 전공한 김현수 작가는 암호화폐 및 블록체인 업계에서 콘텐츠 에디터로 총 5년 이상의 풍부한 커리어를 쌓아온 전문가입니다. 흥미롭고... 작가 정보 공유하기 복사됨 최종 업데이트: 9월 25, 2025

면책조항: 이 기사를 투자 조언으로 받아들여서는 안됩니다. 암호화폐는 변동성이 큰 투자상품이기 때문에 투자 전 자체적인 조사를 수행하시기 바랍니다.

가상자산 인프라 기업인 리플이 실물 자산 회사 시큐리타이즈(Securitize)와 함께 블랙록의 비들(BUIDL) 및 밴에크의 VBILL 토큰화 펀드를 ‘리플 USD(RLUSD)’로 교환할 수 있는 스마트 계약을 공개했다.

Very excited to share that @BlackRock’s $BUIDL and @VanEck_US’s $VBILL tokenized fund holders can redeem shares for RLUSD/ETH 24/7 365 through @Securitize, and soon to come RLUSD/XRPL.



Enterprise-grade instant onchain liquidity at your fingertips. That’s real utility.… — Brad Garlinghouse (@bgarlinghouse) September 23, 2025

이 기능은 투자자에게 새로운 스테이블코인 오프램프를 제공해 온체인 거래와 유동성 이동을 보다 매끄럽게 지원한다.

블랙록의 ‘미국 달러 기관 디지털 유동성 펀드’인 비들과 밴에크의 ‘재무부 펀드’ VBILL은 퍼블릭 블록체인에서 발행된 최초의 토큰화 펀드로 주목받고 있다.

이를 통해 투자자는 보유 자산을 24시간 언제든 RLUSD로 교환해 안정적인 엔터프라이즈급 가상자산에 접근하면서도 온체인 수익 전략과 다양한 탈중앙 금융 서비스 등을 동시에 누릴 수 있다. 비들의 RLUSD 교환 서비스는 곧 개시될 예정이다.

전통 금융과 블록체인 산업의 융합

리플은 RLUSD가 기관 투자자를 위한 안정성과 규제 준수에 중점을 두고 설계되었다고 강조했다. 리플의 스테이블코인 총괄 수석 부사장 잭 맥도날드는 “토큰화 펀드를 RLUSD로 교환하는 서비스는 전통 금융과 암호화폐 세계를 연결하는 자연스러운 발전 단계”라고 말했다.

그는 이어 “RLUSD는 명확한 규제 체계 속에서 안정성과 실질적 활용성을 제공하는 기관용 자산이다. 채택이 확산되면서 시큐리타이즈 같은 신뢰할 수 있는 플랫폼과의 협력은 새로운 유동성과 기업 중심의 활용 사례를 여는 핵심이 될 것”이라고 덧붙였다.

시큐리타이즈 역시 토큰화 시장의 유동성 자동화를 위해 협력이 필수적임을 강조했다. 공동 창립자 겸 CEO 카를로스 도밍고는 “우리는 규정을 준수하는 새로운 온체인 투자 상품 전반에 걸쳐 실시간 결제와 프로그래밍 가능한 유동성을 함께 제공하고 있다”고 말했다.

토큰화 금융 서비스에 유동성·컴플라이언스 제공

이번 융합은 RLUSD가 시큐리타이즈의 토큰화 인프라에 처음 도입된 사례로 현재 더욱 다양한 활용 방안이 개발되고 있다. 시큐리타이즈는 또한 XRP 원장(XRPL)과의 연계를 통해 유동성 채널을 넓히고 XRPL 생태계에서 RLUSD의 새로운 사용처를 마련하는 데 주력하고 있다.

기관 투자자에게 이는 보다 신속한 결제 처리와 낮은 거래 비용, 그리고 규제를 준수하면서도 유동성 전략을 다변화할 수 있는 기회를 제공한다. 시큐리타이즈는 RLUSD를 플랫폼에 도입함으로써 토큰화 금융 혁신의 핵심 허브로 입지를 강화하고 있다.

RLUSD 채택 가속화

리플에 따르면 RLUSD는 2024년 말 출시 이후 시가총액이 7억 달러를 넘어섰다. 뉴욕 금융서비스국(NYDFS) 신탁회사 차터에 따라 발행된 이 스테이블코인은 엄격한 준비금 관리와 자산 분리, 제3자 검증을 거쳐 1:1 비율로 고품질 유동 자산에 의해 뒷받침된다.

RLUSD는 이미 리플의 국제 결제 네트워크, 다양한 탈중앙 금융 유동성 풀, 기관급 결제 시스템에 도입되어 활용되고 있다.

RLUSD 주요 관리자에 BNY 임명

지난 7월 리플은 RLUSD의 주요 관리자로 뱅크 오브 뉴욕 멜론(BNY)을 임명했다.

리플은 이를 디지털 자산의 제도적 도입을 한층 촉진하는 조치로 평가하며 BNY가 전통 금융과 디지털 자산을 연결하는 역할을 점점 확대하고 있다고 밝혔다.