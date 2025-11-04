리플, 가상자산 프라임 중개 서비스 ‘리플 프라임’ 출범

리플이 가상자산 현물 프라임 중개 서비스 ‘리플 프라임(Ripple Prime)’을 공식 출범하며 미국 내 시장에서의 입지를 강화하고 있다.

Ripple Prime breaks ground in the US today with the launch of digital asset spot prime brokerage capabilities – allowing clients to execute OTC spot transactions across the most prominent digital assets and stablecoins, including $XRP and $RLUSD. https://t.co/zTYb4MrPX4 — Ripple (@Ripple) November 3, 2025

앞서 리플은 다중 자산 프라임 중개사 히든 로드(Hidden Road)를 인수했고 이를 ‘리플 프라임’으로 리브랜딩한 것이다. 양사는 규제 및 운영 프레임워크를 통합해 기업 투자자를 위한 종합 디지털 자산 거래 플랫폼을 구축했다.

리플, 미국 시장 내 입지 강화

리플은 2025년 10월 히든 로드 인수를 완료하며 가상자산 관련 기업 고객에게 ‘원스톱 솔루션’을 제공하기 위한 중요한 전환점을 맞았다고 밝혔다.

리플 프라임은 미국 기반 기업 고객들에게 XRP(엑스알피)와 리플의 미국 달러 기반 스테이블코인 RLUSD를 비롯해 주요 암호화폐의 장외거래(OTC) 현물 시장에서의 매매 서비스를 제공한다.

해당 플랫폼은 리플의 블록체인 기술력과 히든 로드의 프라임 브로커리지 인프라를 결합해 외환(FX), 가상자산, 파생상품, 스왑, 채권 등 다양한 자산군을 지원한다. 이를 통해 기업 투자자들은 규제 준수 환경에서 복잡한 거래 전략을 효율적으로 실행할 수 있게 됐다,

트레이딩 및 교차마진 서비스

또한 리플 프라임의 장외(OTC) 현물 매매 서비스는 기업 전용 상품군을 한층 강화했다. 고객은 복수의 가상자산 교차마진(cross-margin)할 수 있으며 단일 계정 내에서 OTC 현물 거래, 스왑, CME 선물 및 옵션 포지션을 통합 관리할 수 있다.

마이클 히긴스 리플 프라임 인터내셔널 최고경영자(CEO)는 이번 서비스 출시가 리플의 원스톱 기업 인프라 구축 전략의 핵심 단계라고 강조했다. 그는 “OTC 현물 매매 기능은 기존 가상자산 OTC 및 파생상품 서비스 라인업을 보완하며 미국 기업 고객에게 맞춤형 트레이딩 전략과 종합 솔루션을 제공할 수 있는 기반을 마련했다”고 설명한다.

리플의 프라임 브로커리지 모델은 현물과 파생상품 시장을 통합해 암호화폐 산업의 주요 과제인 단편적 유동성과 담보 비효율성 문제를 해결하고자 한다.

기업용 가상자산 서비스

리플의 미국 프라임 브로커리지 시장 진출은 암호화폐 산업의 제도권 가속화 흐름 속에서 상징적인 전환점으로 평가된다. 이는 규제되고 투명하며 효율적인 가상자산 서비스를 요구하는 금융기업들의 수요 증가와도 맞물린다.

리플 프라임의 인프라는 블록체인 기반 국제 결제 네트워크인 ‘리플 페이먼트(Ripple Payments)’와 기업 고객을 위한 안전한 자산 보관 솔루션 ‘리플 커스터디(Ripple Custody)’ 등 회사의 광범위한 생태계를 기반으로 구축됐다. 두 제품은 XRP와 RLUSD를 포함한 리플의 기술을 활용해 유동성, 결제 효율성, 규정 준수를 강화하도록 설계됐다.

금융 혁신 이끄는 리플

2012년 설립된 리플은 전통 금융권과 블록체인 기술혁신의 교차점에서 지속적으로 입지를 넓혀왔다. 리플 프라임이 현물 거래로 확장되면서 결제, 수탁, 다중 자산 거래, 금융 솔루션에 이르기까지 완전한 기업용 서비스 제품군을 제공하게 됐다.

리플은 블록체인의 투명성과 기존 금융 인프라를 결합해 가상자산 시장을 기존 전통시장만큼 접근성 있고 효율적으로 만드는 것을 목표로 하고 있다. 이를 통해 보다 상호호환되고 개방적인 글로벌 금융 시스템을 구축하겠다는 비전을 강화하고 있다.

RLUSD 시가총액 10억달러 돌파

한편 리플은 자사의 미국 달러 기반 스테이블코인 RLUSD가 출시 1년 만에 시가총액 10억 달러를 돌파했다고 전했다. RLUSD는 미국 달러와 1:1 비율로 담보되며 규정을 준수하고 효율적인 결제 옵션을 찾는 기업 고객 사이에서 빠르게 신뢰를 얻고 있다.

RLUSD: One Year, One Billion

→ $1B+ Market Cap

→ 1:1 USD-backed

→ The #1 trusted and transparent stablecoin for institutions



With Ripple Prime, GTreasury, and Rail now joining the effort, $RLUSD and $XRP will drive faster, efficient and compliant settlement worldwide. This is… pic.twitter.com/DV1oS5TEY0 — Ripple (@Ripple) November 3, 2025

리플의 생태계에 리플 프라임, 지트레져리(G-Treasury), 레일(Rail) 등 다양한 인프라가 통합되면서 RLUSD와 XRP는 글로벌 시장 전반에서 더욱 신속하고 확장 가능한 결제 솔루션으로 자리매김하고 있다.

리플은 이번 히든 로드 인수가 혁신, 투명성, 그리고 기업급 인프라를 기반으로 금융 시장의 미래를 이끄겠다는 비전의 일환이라고 밝혔다.