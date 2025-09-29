플라즈마(XPL) TVL 급등, 베이스 체인 넘어선 새로운 디파이 강자

플라즈마 코인(XPL)은 메인넷 출시와 함께 스테이블코인 특화 기능을 앞세워 빠르게 성장하며 TVL 49억 달러를 기록해 코인베이스의 베이스 체인을 추월했다.

최종 업데이트: 9월 30, 2025

지난주 업비트에 상장하며 국내 가상자산 커뮤니티에서도 화제를 모았던 플라즈마 코인(XPL)이 빠른 속도로 디파이 시장에서 입지를 강화하고 있다. 가장 최근에는 플라즈마 TVL이 코인베이스에서 개발한 이더리움 L2 베이스 체인을 추월했다는 소식이 전해졌다.

플라즈마 TVL은 49억 4,700만 달러를 기록한 반면 베이스 체인은 48억 3,000만 달러를 기록했다. 이로써 플라즈마 체인은 이더리움, 솔라나, 비트코인, BSC, 트론 체인의 뒤를 이어 주요 레이어 1 네트워크로 부상했다.

플라즈마 코인의 급격한 성장은 플라즈마의 인프라, 디앱, 생태계 지원에 대한 투자자 및 개발자의 믿음을 시사했다. 이러한 변화는 레이어 1 시장의 경쟁이 치열해지고 있다고도 보여주었다. 플라즈마의 인기에 따라 더 많은 개발자가 플라즈마 체인에서 서비스를 개발하면 경쟁 체인에서도 서비스를 향상하며 전반적으로 디파이 생태계가 활성화되는 효과를 기대할 만하다.

플라즈마 상승 이유

플라즈마는 9월 25일에 메인넷을 배포하고 네이티브 토큰 XPL을 출시했다. 플라즈마 네트워크는 테더의 자매 회사 비트파이넥스에서 지원하는 블록체인으로 스테이블코인 거래에 특화되었으며 수수료 없는 스테이블코인 거래를 지원하는 특징이 있다.

이러한 전략적 접근 덕분에 플라즈마는 스테이블코인 거래 및 관련 디앱에 관심 있는 이용자와 개발자를 집중적으로 끌어들일 수 있었다.

출시 직후 플라즈마는 플루이드, 에테나, 아베, 바이낸스, 체인링크 등 100개 이상의 디파이 플랫폼에서 유동성을 플라즈마 네트워크로 끌어들이며 20억 달러 이상의 자산이 유입해 TVL 기준 8번째로 큰 블록체인에 올랐다.

플라즈마의 TVL 증가 추세는 스테이블코인 중심 접근 방식에 대한 투자자 관심도를 보여주며 향후 디파이 상호운용성, 결제 속도, 개발자 선호도에 큰 영향을 미칠 수 있다.

플라즈마 코인은 상장 첫날부터 대형 거래소의 관심을 받으며 성공적으로 토큰 데뷔 무대를 치렀다. 거래 첫날 XPL 시세는 0.82달러에서 1.26달러까지 54% 상승했으며 이어서 28일까지 상승 추세를 유지하며 최고가 1.68달러를 기록했다. 기사 작성 시점 기준 플라즈마 코인 가격은 1.24달러로 전일 대비 10.77% 하락해 차익 실현이 발생하고 있는 모습을 보였다.

출처: 업비트 거래소 스크린샷

국내 시장에서는 업비트가 플라즈마 토큰을 25일에 상장했으며 플라즈마 퀴즈 이벤트도 진행해 많은 투자자가 관심을 보였다. 업비트 플라즈마 코인 시세는 기사 작성 시점 기준 1,801원으로 전일 대비 13.41% 하락했지만 거래대금이 3,100억 원을 넘어 업비트 내에서 세 번째로 높을 정도로 여전히 투자 관심도가 높다고 볼 수 있다.

