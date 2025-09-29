도이체방크 “2030년 중앙은행 준비금에 비트코인 편입 전망”

도이체방크의 분석가들에 따르면 글로벌 금융 시스템을 재편하려는 움직임이 가속화됨에 따라 곧 세계 중앙은행들이 금과 함께 비트코인이 준비금으로 편입될 수 있다.

주요 시사점: 도이체방크는 2030년까지 비트코인이 금과 함께 중앙은행의 준비금에 포함될 수 있다고 전망했다.

트럼프의 전략적 비트코인 준비금 조성 계획은 가상자산의 제도권 편입에 대한 새로운 논의를 불러일으키고 있다.

비트코인은 전통 자산과의 상관관계가 낮아 장기적인 가치 저장 수단으로서의 입지를 강화하고 있다.

이번 전망에 앞서 비트코인과 금에 대한 수요가 다시 증가하는 등 지정학적 및 통화 정책적 변화가 크게 일었다.

도이체방크 “트럼프의 비트코인 준비금 조성, 중앙은행 비트코인 채택 논쟁 재점화”

도이체방크 리서치 인스티튜트의 리서치 분석가 마리온 라부어는 올해 초 트럼프 행정부가 미국의 전략적 비트코인 준비금을 조성하기로 결정한 것이 “중앙은행이 비트코인을 준비금으로 보유해야 한다는 논의를 재점화시켰다”고 말했다.

CNBC가 확인한 메모에 따르면 그는 “2030년까지 금과 비트코인이 모두 중앙은행 보조금에 포함될 여지가 있다”고 결론 내렸다.

시장이 미국 통화 정책 결정을 반영하고 2026년 선거 사이클을 앞두고 추가 변동성에 대비하면서 비트코인 가격은 지난달 12만 4,000달러까지 치솟았다가 하락세를 보였다.

한편 금은 현재 온스당 3,700달러를 넘어 사상 최고치를 기록하며 시가총액이 25조 달러를 넘어섰으며 비트코인의 시가총액은 2조 3,000억 달러를 상회하고 있다.

트럼프 행정부가 지난 3월 발표한 비트코인 준비금 조성 행정명령은 큰 정책적 기조 변화를 가져왔다.

세부 사항은 아직 알려지지 않았지만 스콧 베센트 미국 재무장관은 정부가 준비금을 조성하기 위해 “예산 중립적 수단”에 전념하고 있다고 밝혔다.

그는 “연방 정부에 몰수된 비트코인이 전략적 비트코인 준비금의 토대를 마련할 것”이라고 전했다.

중앙은행 준비금에 비트코인을 추가하는 방안은 금과 관련된 과거 전략을 반영한다.

최근 연방준비제도이사회 연구 보고서에 따르면 미국 금 보유량을 재평가할 경우 장부 가치가 110억 달러에서 7,500억 달러로 증가할 수 있으며 이는 암호화폐로도 확장 가능한 선례가 될 수 있다고 분석했다.

라부어는 비트코인이 전통 자산과의 상관관계가 낮아 금과 유사한 가치 저장 수단의 특성을 지니고 있어 기관 투자자들에게 매력적이라고 평가했다.

그는 “비트코인은 투자 자산 및 소비 자산으로서 가치를 제공할 잠재력을 갖고 있다”며 “때문에 주식 시장이 강세를 보일 때 비트코인과의 상관관계가 높아지는 이유”라고 설명했다.

헥스 트러스트 CEO: 미국 은행들, 곧 비트코인 서비스 제공할 것

헥스 트러스트의 최고경영자(CEO) 알레시오 콰글리니는 미국 은행들이 규제 당국의 명확한 지침을 기다리며 비트코인을 주류 금융 시장에 편입시킬 준비를 마쳤다고 말했다.

그는 대부분의 미국 은행이 몇 달 안에 비트코인에 대한 보관, 거래 및 예치 서비스를 제공할 것이며 미국의 법적 프레임워크가 세계적 기관 투자자 채택의 ‘글로벌 벤치마크’가 될 것이라고 평가했다.

2018년 설립된 헥스 트러스트는 아시아, 중동, 유럽의 기관 투자자들에게 암호화폐 보관, 거래, 대출 및 스테이킹 서비스를 제공하고 있다.

또한 200명 이상의 직원과 100만 명의 최종 사용자를 보유했으며 올해 매출 목표액은 2,000만 달러로 향후 기업공개(IPO)를 검토 중에 있다.

콰글리니는 또한 스테이블코인을 혁신기술로 평가하며 국제 결제 수단인 SWIFT 시스템을 대체할 잠재력이 있다고 분석했다.

소매 거래에 의존하는 미국 상장 암호화폐 기업들과 달리 헥스 트러스트의 전략은 기관 투자자를 위한 인프라를 제공하고 암호화폐 시장 변동성에 직접 노출되는 것을 피하는 데 중점을 두고 있다.