플라즈마 코인, 온체인 활동 폭발적으로 성장…. 다음 XRP일까

플라즈마 코인(XPL) 온체인 활동과 거래량이 폭발적으로 증가한 가운데 기술적 분석상 하락 삼각 패턴 돌파 후 1달러~1.70달러 구간으로의 상승 가능성이 존재한다.

플라즈마 코인(XPL) 시세가 24시간 전 대비 8.71% 하락했지만 네트워크 채택 확대 및 온체인 활동 증가는 여전히 플라즈마 코인 강세 전망을 뒷받침하고 있다.

메인넷을 출시한 지 불과 며칠만에 플라즈마 코인은 전 세계 디파이 체인 5위에 올랐으며 총 예치금액(TVL) 64억 달러를 기록했다.

동시에 스테이블코인 준비금은 53억 달러로 증가해 자본의 지속적 유입 및 생태계에 대한 투자자 믿음 강화를 확인할 수 있다.

출처: AAVE

플라즈마 코인은 디파이 시장에서 가장 빠르게 주요 프로젝트로 성장한 사례 중 하나로, 플라즈마의 특수목적 렌딩 플랫폼 수요가 얼마나 높은지 보여주었다.

에이브(AAVE) 안에서 플라즈마는 이미 67억 달러의 예치금을 끌어들였으며 이용자들이 21억 5,000만 달러를 대출했다.

플라즈마 렌딩 볼트는 상당히 매력적인 수익률인 9.92% APY를 제공해 개인 투자금과 기관 투자금을 모두 확보하고 있다.

한편 난센 최신 데이터를 보면 플라즈마 위 거래량이 지난 30일 동안 5,000% 증가해 이용자 활동이 폭발적으로 성장했다고 시사했다.

플라즈마 코인 예측: 하락 삼각 패턴 돌파 시 강한 상승 유력

며칠 전 XPL 코인은 1시간봉 차트에서 하락 삼각 패턴을 돌파해 단기 추세 반전 가능성을 시사했다.

하지만 잠시 200일 EMA에 닿은 후 후퇴했으며 이제 이전 추세 저항선을 위헤서 재시험하고 있다. 돌파에 성공한다면 강세 추세로 이어질 수 있다.

출처: 트레이딩뷰

이 주요 가격에서 반등에 성공한다면 XPL 코인이 1달러를 향해 오를 수 있으며 현 시세 대비 약 20%의 상승 여력이 존재한다.

더 나아가 플라즈마 코인 온체인 지표의 급격한 성장을 보면 다시 1.70달러 혹은 그 위로 움직일 가능성도 존재하며 현 시세 대비 두 배 이상 오르는 셈이다.

플라즈마 코인 같은 대형 알트코인의 강세가 기대되면서 높은 성장 잠재력을 가진 비트코인 하이퍼 같은 프리세일 코인으로도 관심이 확대되고 있다.

