[XRP 뉴스]: 비트코인 머뭇거릴 때 리플은 상승 중… 이번주 10달러 가능성

엑스알피(XRP)는 올해 들어 비트코인을 능가하는 강한 상승세와 함께 제도권 투자상품 도입, 규제 환경 변화 등으로 장기 강세 기대감이 높아지고 있다. 다양한 XRP 뉴스와 매집 신호에 힘입어 현실적 목표가로 10달러까지 거론되고 있다.

리플 코인 엑스알피(XRP)는 연초 대비 43.04% 올라 비트코인의 연초 대비 상승률 22.39%의 두 배 가까이 되며 모멘텀이 강해지며 리플 전망도 함께 강화하고 있다.

알트코인 시즌이 오고 있다는 속삭임이 커지는 가운데 엑스알피는 미국에서의 주요 규제 환경 변화, XRP 뉴스 등을 기반으로 이 흐름을 탈 준비가 되었다.

도널드 트럼프 대통령의 친 가상화폐 행정부는 미국을 디지털 자산의 글로벌 허브로 만들기 위한 대담한 움직임을 추진 중이다. 여기에는 스테이블코인을 합법화하고 포괄적인 규제 틀을 마련하는 지니어스 법안의 통과, 집행 중심 규제 방침을 고수해온 SEC의 리더십 교체 등이 포함된다.

비트코인은 이미 신고가를 경신했다. 리플이 뒤따른다면 다음 상승 랠리에서 비트코인을 능가하는 상승 움직임을 쉽게 보여줄 가능성이 있다.

CME 그룹의 XRP 선물 계약, 최초 엑스알피 기반 상장지수펀드인 프로셰어스의 울트라 XRP ETF(UXRP) 등 기관급 투자 상품은 모두 개인 투자자와 기관 투자자의 리플 채택을 확대할 수 있는 주요 촉매제이다.

따라서 이번주에 당장 리플 코인이 10달러를 달성하지 않더라도 이러한 XRP 뉴스가 리플 코인 전망을 분명 강화해 몇 주 후 혹은 몇 개월 뒤에 이를 향한 상승 움직임을 유발할 수 있다.

XRP 뉴스: 스마트 머니 매집에 3달러선 재시험

엑스알피 시세 4시간봉 차트를 보면 XRP 가격이 3.05달러 근처 핵심 저항 구간에 닿은 후 강하게 후퇴한 것을 확인할 수 있다.

저시간대 차트에서는 200 EMA가 단기 지지선을 제공해 엑스알피의 가격 구조를 안정화시키고 있다.

시장은 다음 주요 움직임을 촉발할 새로운 촉매제를 기다리고 있는 것처럼 보이며 앞으로 며칠 더 구간 내 횡보할 가능성이 커보인다.

강세장에서 이러한 횡보 시기는 매집 단계에 대한 신호로 해석할 수 있다. 매집 단계에서 고래 투자자들은 전략적으로 저가에 토큰을 매입하며 다음 상승기에 대비한다.

엑스알피 가격 움직임을 고려하면 다시 2.70달러선을 재방문하며 뒤늦은 매수자들의 유동성을 한 번 더 흡수할 확률이 있다.

이 구간에서 강하게 반등한다면 강세 구조를 강화해 XRP 가격이 다시 7월 중순 고점을 향해 오를 수 있으며 그보다 더 높이 도약할 수도 있다.

채택의 증가, 개선된 투자 심리, 현물 XRP ETF 출시 가능성에 대한 기대감 등 주요 XRP 뉴스 및 호재를 고려할 때 장기 강세론자들은 리플 코인의 현실적 상승 목표 가격으로 10달러를 바라보고 있다.

알트코인 시즌에 대비해 트레이더들은 엑스알피 같은 대형 알트코인뿐만 아니라 10배 오를 초소형 알트코인도 포트폴리오에 추가하고 있다. 이 중에서 맥시 도지(Maxi Doge, MAXI) 같은 프리세일 코인은 신선한 컨셉과 높은 성장 잠재력으로 특히 인기를 끌고 있다.

맥시 도지, 초기 투자 행렬에 40만 달러 돌파

맥시 도지(MAXI)는 코인 불장을 정의하는 ‘불장 가즈아’ 투기 심리를 컨셉으로 한 대담한 신규 밈코인으로 초기부터 매수자들이 달려들고 있다.

맥시 도지 마스코트는 1,000배 선물 트레이딩, 레버리지 등 코인 불장의 분위기를 추구하는 커뮤니티를 형성하고 있다. 전체 토큰의 25%가 맥시 펀드에 분배되었으며 맥시 펀드는 오직 펌핑력을 극대화하는 데 이용된다. 맥시 도지는 한 번도 펌핑 기회를 놓치지 않으며 풀매수로 올인한다.

프로젝트팀은 이러한 디젠 트레이더를 위한 주간 트레이딩 대회를 진행하고 MAXI 보상을 지급하며 커뮤니티 참여를 장려할 계획이다.

로드맵을 보면 추후 선물 트레이딩 플랫폼과 제휴를 맺고 실제로 1,000배 레버리지 거래를 지원한다고 나와 있어 1,000배 레버리지가 단순히 마케팅용 문구만이 아니라고 볼 수 있다.

MAXI는 초고위험 초고수익을 추구하는 자들을 위한 커뮤니티로 리스크 관리를 원하는 약한 심장은 감당하지 못할지도 모른다.

현재 맥시 도지는 프리세일을 진행 중이며 모금액이 40만 달러를 넘었다. MAXI 판매 가격은 $0.000251이며 2일 후 가격이 인상될 예정이다. 구매한 MAXI를 스테이킹하면 예상 보상률 APY 597%의 토큰 보상도 얻을 수 있다. 이미 12억 MAXI가 예치되었으며 스테이킹 풀 규모가 커질수록 보상률은 동적으로 감소한다.

관심 있는 투자자는 맥시 도지 홈페이지에 방문해 ETH, USDT로 MAXI를 구매할 수 있다. 더 자세한 구매방법은 맥시 도지 구매방법 가이드에서 확인할 수 있다.

더 자세한 소식은 맥시 도지 공식 X, 텔레그램 채널에서 확인할 수 있다.