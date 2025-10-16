파이코인 DEX ‘파이다오스왑’ 공개, 하락세 반전의 신호탄 될까

파이 네트워크는 자체 DEX인 ‘파이다오스왑’을 공개하며 디파이 생태계 기반 확립과 가격 모멘텀 회복을 노리고 있다.

가상자산 시장의 혼돈 속에서 파이코인(PI) 시세는 $0.208 근처에 머물고 있다. 파이코인은 몇 개월 동안 하락하기만 했으며 애널리스트들도 가격 전망을 점점 낮추고 있다.

최근의 하락장에서 파이코인은 최저 0.17달러까지 급락한 후 다시 0.20달러까지 약 50% 회복했다. 이제 이 가격대가 파이코인 주요 지지선으로 작용하는 것으로 보인다. 불과 몇 주 전 파이코인 팀은 디파이 시장에서의 입지를 강화하기 위한 신기능을 출시했다.

파이코인 DEX 출시, 경쟁력 있을까

파이다오스왑(PiDaoSwap)은 파이 네트워크 자체 탈중앙화 거래소로 이용자가 중간 매개자 없이 온체인에서 직접 토큰을 거래할 수 있다. 파이다오스왑은 유니스왑이나 팬케이크스왑과 유사하게 작동해 유동성 풀과 주문장을 이용해 이용자 사이 모든 거래의 투명성을 유지한다.

파이다오스왑의 차별점은 파이 블록체인을 위해 특화 설계되었다는 점이며 파이 메인넷 배포와 함께 출시될 예정이다. 파이다오스왑이 계획대로 플랫폼을 출시한다면 유니스왑이 이더리움 생태계에서 담당했던 것처럼 파이코인 생태계에서 디파이 생태계의 기반으로 자리잡을 수 있다.

Try out Pi’s DeFi features—DEX and AMM functionalities—on Testnet in the Pi Wallet! Watch the new walkthrough video to learn more about the features and how to get started. https://t.co/A9s1muBOnT



This release expands Pi’s capabilities in a structured, utility-focused, and… — Pi Network (@PiCoreTeam) October 13, 2025

개발팀은 플랫폼에 대해 투명성 및 시세 조작을 방지하기 위한 공정한 가격 정보에 집중하고 있다고 밝혔다. 주된 인터페이스는 파이 월렛이 될 예정이며 이용자가 한 곳에서 스왑, 거래, 유동성 추가, 토큰 관리까지 모두 처리할 수 있다.

파이코인 코어 팀에 따르면 이번 성과는 완전한 메인넷 출시 전 파이코인 생태계의 금융 기반을 다지는 중요한 이정표로 프로젝트가 더욱 완전한 디파이 네트워크로 성장하는 계기로 작용할 수 있다.

파이코인 가격 예측: 파이코인 진가 드러나는 계기 될까

출처: 트레이딩뷰

파이코인 상대 강도 지수(RSI)는 여전히 31로 과매도 상태에 있으며 나머지 가상자산 시장과 유사하다. 앞으로 큰 움직임이 발생하기 전 소폭 반등할 가능성이 존재한다. 파이코인 시세는 0.20달러에서 여러 차례 반등해 강한 지지선으로 작용하고 있다.

다만 파이코인 생태계 모멘텀에 큰 변화가 없는 한 약세 파이 코인 전망이 더욱 유력하다. 이러한 시나리오를 뒤집으려면 파이코인 시세가 0.23달러를 돌파한 후 0.25달러 근처에 있는 이중 천정 구간을 넘어서야 한다.

