[파이코인 뉴스] 다음주 1억5천만개 발행 예정, 하락세 강화되나

다음 달에 1억 5천만 개 이상의 파이코인이 잠금 해제될 예정이다. 파이코인이 사상 최저가에 근접하고 있어 상당한 하락 모멘텀이 발생할 수 있다.

면책조항: 이 기사를 투자 조언으로 받아들여서는 안됩니다. 암호화폐는 변동성이 큰 투자상품이기 때문에 투자 전 자체적인 조사를 수행하시기 바랍니다.

파이스캔(PiScan)의 데이터에따르면 유통 공급량의 급증이 단기적으로 시장 심리를 악화시킬 수 있어 단기적으로 파이코인 전망이 암울하다.

기사 작성 당시 1억 5천만 개는 파이코인 공급량 79억 5천만 개의 약 2%를 차지하며 월평균 공급량의 5배를 초과한다.

올해 파이코인의 실적은 매우 실망스러웠다. 현재 연초 대비 79.25% 하락한 상태이기 때문이다.

시가총액 기준 파이코인 상위 암호화폐 40개 중 같은 기간 동안 이 수준의 손실을 기록한 암호화폐는 없었으며 이는 강한 매도 압력과 함께 프로젝트의 전망과에 대한 시장의 불신을 드러낸다.

퍼블릭 메인넷 출시 이후 파이코인은 부진한 생태계 확장, 주요 중앙화 거래소(CEX)의 상장 불허, 급격히 늘어난 유통 물량 등 악재의 직격탄을 맞고 있다.

파이코인, 매도세 심화 시 최대 34% 추가 하락 가능성

4시간 차트 기준, 파이코인은 25일 0.33달러 핵심 지지선에서 반등한 뒤 상승 흐름을 이어가고 있다.

지난 24시간 동안 파이코인은 3% 상승했고 거래량 또한 3% 증가했다.

하지만 시가총액이 30억 달러에 육박하는 규모임에도 불구하고 실제 거래된 파이코인은 약 2,700만 달러에 불과해, 시장 참여는 여전히 미미했다.

최근 파이코인이 저점을 재차 테스트하면서 단기적으로 0.37달러까지 반등할 여지는 있지만 전체적인 흐름은 여전히 약세 국면에 머물러 있다. 가격은 4시간 차트 기준 200일 지수 이동 평균선(EMA) 아래에서 거래되고 있어 하락 모멘텀이 지속되고 있음을 보여준다.

이러한 환경은 파이코인 가격이 단기적으로 최대 34% 추가 하락해 0.25달러까지 밀릴 수 있다는 약세 전망을 강화한다.

