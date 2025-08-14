파이코인 전망: 하락 채널 돌파 시 폭발적 랠리 시작 가능

파이코인(PI)은 금리 인하 기대감 등 거시경제 호재로 최근 한 주간 12% 이상 상승했지만 아직 주요 거래소 상장을 확보하지 못해 불장에서 소외될 가능성이 있다. 기술적으로 $0.44를 돌파하면 $0.88~$4까지 상승할 가능성이 있다.

파이코인(PI)이 5월 말 이후 하락 추세를 벗어나지 못하는 가운데 최근의 가격 움직임이 화려한 컴백 가능성을 시사해 파이코인 전망 관심이 다시 높아졌다.

파이코인의 지속적 토큰 언락으로 인한 인플레이션 효과는 토큰 수요 증가와 함께 약해졌으며 PI 코인 가격을 일주일 전 대비 12.65% 상승했다.

파이코인 상승의 주된 이유는 거시경제적 요인이다. 예상보다 낮은 인플레이션 데이터로 금리 인하 기대감이 한층 높아졌다.

JUST IN 🚨: The odds of a September rate cut have soared to over 94% pic.twitter.com/E8copNJVuO — Barchart (@Barchart) August 12, 2025

시장은 이제 연말까지 최대 세 차례 금리가 인하될 것으로 예상하고 있으며 빠르면 9월에 시작할 수 있다고 내다보았다. 금리를 인하할 경우 새로 풀린 유동성이 알트코인 같은 위험 자산으로 유입될 가능성이 크다.

파이코인, 거래소 상장 확보 못하면 코인 불장에서 소외될 수도

개인 투자금이 암호화폐 시장에 유입될 만한 호재가 연이어 가상자산 시장에 발표되는 가운데 파이코인은 아직 기대가 높았던 거래소 상장을 확보하지 못하며 불장에서 소외된 모습이다.

아직 8월 15일 거래소 상장 소문은 커뮤니티에 돌고 있으며 온체인 활동도 상장 가능성을 시사하지만 몇 가지 중요한 장벽이 파이코인 CEX 상장을 가로막고 있다.

Rumor: Binance to list #PiNetwork on August 15 👀



🔥 PI/USDT pair spotted briefly in Binance testnet

🟡 Source claims Binance hot wallet made test tx to Pi Mainnet

🤐 Silent deal in motion?



Follow me for more updates on #PiNetwork$PI about to go live pic.twitter.com/M99nN1mo3B — Crypto Cloud 🟢 (@kizzyking020) August 5, 2025

파이 네트워크 블록체인은 완전히 오픈소스로 공개되지 않았으며 외부 보안 감사를 받지 않았다. 게다가 바이낸스 등 주요 거래소와 직접적 협력 관계를 구축하지 않았을 가능성이 있어 거래소 상장에 걸림돌로 작용하고 있다.

파이코인이 거래소 상장을 확보하는 데 실패해 투자자의 기대에 부응하지 못하면 단기 트레이더의 대량 매도가 발생할 가능성이 있다.

파이코인 전망: 돌파 시 4달러까지 상승 길 열릴까

파이코인은 6월 초 이후 상승을 제한했던 하락 채널에서 곧 돌파하기 직전으로 화려한 컴백 무대가 될지에 관심이 쏠리고 있다.

출처: 트레이딩뷰

$0.40가 강한 지지선으로 작용하면서 파이코인은 돌파 기준 가격인 $0.44를 향해 나아가고 있다.

모멘텀 지표는 강세 파이코인 전망을 지지한다. RSI는 저점에서 반등해 꾸준히 오르고 있으며 MACD 역시 신호선 위에 있어 매수 압력을 시사했다.

PI 코인 시세가 $0.44 돌파를 확정할 수 있다면 다음 주요 저항선 $0.88 및 $1.66를 향한 길이 열릴 수 있다. 두 저항선을 탈환하면 기술적으로 크게 강화되어 전고점 3달러까지 상승할 가능성도 있다. 그 다음 목표 가격은 4달러라고 할 수 있으며 현재 가격과 비교하면 대략 10배 높다.

투자자 심리가 개선되고 트레이더들이 고성장 알트코인으로 이동하기 시작하는 가운데 파이코인은 강세 모멘텀을 유지할 경우 다음 랠리의 최대 승자로 부상할 확률이 있다.

