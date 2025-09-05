온도파이낸스, 글로벌 마켓 출시…이더리움서 美주식 100개 종목 토큰화

온도파이낸스의 토큰화된 주식은 스테이블코인 기능을 모방하도록 설계되어 단순한 보유를 넘어 디파이 전반에서 활용이 가능하다.

이들 토큰의 거래량과 유동성 메커니즘은 지역과 관할권에 따라 달라질 것으로 보인다.

온도는 이더리움에서 대규모로 토큰화된 미국 주식을 제공하는 최초 기업 중 하나로, 다른 체인으로의 확장 계획을 가지고 있다.

온도파이낸스(Ondo Finance)와 온도 재단(Ondo Foundation)이 100개 이상의 미국 주식과 ETF에 대한 토큰화된 접근을 제공하는 플랫폼을 출시했다고 9월 3일 발표한 보도자료를 통해 밝혔다.

‘온도 글로벌 마켓’이라는 새로운 서비스가 아시아태평양, 아프리카, 라틴아메리카 등 지역의 자격을 갖춘 비미국 투자자들에게 제공된다.

온도 글로벌 마켓, 미국 외 투자자 대상 서비스 제공

해당 플랫폼은 현재 이더리움에서 운영되고 있으며 BNB 체인, 솔라나, 온도파이낸스 체인으로 확장될 예정이다. 이 플랫폼은 주 5일 24시간 토큰화된 증권의 발행과 상환을 지원하며, 미국 등록 브로커-딜러가 보유한 기초 자산과 이체 중인 현금으로 일대일 담보가 제공된다.

온도파이낸스의 설립자이자 최고경영자인 네이선 올맨은 “전 세계 투자자들이 이제 체인상에서 양도 가능한 토큰화된 미국 주식과 ETF의 최대 규모 선택권에 접근할 수 있게 되었다”고 밝혔다.

이 제품은 체인링크, 트러스트 월렛, 비트고, 렛저 라이브 등 주요 디파이 및 지갑 인프라 제공업체와 통합된다. 지원되는 토큰화 자산은 사용자 간 전송이 가능하며 탈중앙화 애플리케이션에 통합할 수 있다.

온도파이낸스는 사용자들이 증권의 총 경제적 수익에 노출될 것이라고 밝혔다. 가격 데이터는 체인링크가 제공하며, 토큰 전송은 관할권 제한을 받아 24시간 지원된다.

토큰화 상품으로 인기 주식 추적

회사 측에 따르면, 토큰화된 주식은 P2P 거래가 가능하며 거래소에서 거래되는 금융상품의 뒷받침을 받아 스테이블코인과 유사한 방식으로 프로토콜 내에서 활용할 수 있다.

온도 글로벌 마켓은 기초자산의 실시간 성과를 추적하는 상품들을 상장한다. 예를 들어 NVDAon은 현재 171달러 가격으로 NVDA를 추적하고, GOOGLon은 현재 230달러 가격으로 GOOGL을 추적한다. 후자는 구글의 반독점 소송에서 나온 유리한 결과로 인해 지난 24시간 동안 10% 상승했다.

이 회사는 연말까지 상장 상품을 수백 개 자산으로 확대할 계획이며, 이번 출시가 해외 투자자들의 미국 시장 접근 장벽을 낮추기 위해 설계되었다고 밝혔다.

온도파이낸스(ONDO)가 0.96달러에 거래되고 있으며, 커뮤니티가 이번 발표를 금융시장의 다음 단계 시작으로 보면서 4% 상승했다.

규제적 제약이 존재하지만, 토큰화 증권을 위한 인프라가 거래소와 금융기관들의 증가하는 관심과 함께 발전하고 있다.