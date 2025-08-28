월드 리버티 파이낸셜, 9월 1일 WLFI 토큰 출시

월드 리버티 파이낸셜(WLFI)은 트럼프 일가와 연관된 디파이 프로젝트로, 9월 1일 WLFI 토큰을 언락 및 상장하며 최대 400억 달러 이상의 시가총액이 예상된다. 그러나 트럼프 대통령의 이해충돌 논란과 규제·정치적 영향력 문제로 큰 비판이 제기되고 있다.

제휴사 면책조항

크립토뉴스는 독자 여러분과 투명하게 소통하고자 합니다. 크립토뉴스 콘텐츠 중 일부는 제휴 링크를 포함하고 있으며, 이러한 제휴를 통해 커미션을 받을 수 있습니다. 그러나 이는 당사의 분석, 의견, 리뷰에 영향을 미치지 않습니다. 크립토뉴스의 모든 콘텐츠는 당사가 확립한 원칙에 따라 마케팅 파트너십과는 독립적으로 제작됩니다. 최종 업데이트: 8월 28, 2025

도널드 트럼프 대통령과 긴밀한 관계가 있는 탈중앙화 금융 프로젝트 월드 리버티 파이낸셜이 9월 1일 WLFI 토큰 출시할 예정이다. 이번 토큰 출시는 월드 리버티 파이낸셜 역사에서 중요한 전환점이 될 전망이며 정치 및 재무적 측면에서 높은 관심을 받고 있다.

월드 리버티 파이낸셜 프로젝트는 자금 조달, 커뮤니티 관리, 투기성, 규제 등 여러 민감한 사안에서 논란이 되고 있다. 겉으로는 평범한 코인 출시 같아보일지라도 실제로는 잠재적 가치가 400억 달러 이상인 거대한 금융 및 정치 사업이라고 할 수 있다.

WLFI 코인 분배 방식

WLFI 코인은 이더리움 체인을 기반으로 하며 토큰 분배는 락박스(Lockbox)라는 시스템을 통해 이루어진다. $0.015 및 $0.05에 구매하는 초기 투자 라운드에 참여한 모든 참가자는 9월 1일부터 투자 수량의 20%를 수령할 수 있다.

해당 비중은 전체 토큰 공급량의 대략 5%에 해당한다. 나머지 80%는 커뮤니티 투표를 통해 베스팅 일정을 결정할 예정이며 이러한 측면은 프로젝트의 참여형 요소를 강화한다. 창업자, 고문, 파트너에 배분된 토큰은 락업된 상태로 유지되어서 시장을 안정시킬 의사를 반영했다.

락박스 활성화는 2단계에 걸쳐 진행되며 단순하지만 엄격한 절차에 따라 이루어진다:

먼저, 모든 투자자가 자신의 지갑을 공식 웹사이트에 연결해 락박스를 활성화해야 한다. 활성화하면 보유한 WLFI 토큰이 안전한 스마트 컨트랙트로 이전된다.

이후 9월 1일이 되면 이용자가 자신의 언락 비중만큼 토큰을 수령할 수 있다.

게다가 모든 프리세일 지갑은 인증 절차를 완료했다. 대부분의 지갑은 즉시 참여할 수 있는 허가를 받았지만 일부 주소는 자격을 충족하지 못해 차단되었다. WLFI 종합 감사는 웹3 보안 전문 회사 사이프린(Cyfrin)이 진행해 컨트랙트의 완결성을 보장했다.

WLFI 코인은 9월 1일부터 바이낸스, 코인베이스, 하이퍼리퀴드 등 주요 가상자산 거래소에서 거래될 예정이다. 앞으로 며칠 안에 이러한 파트너십을 알리는 공식 발표가 나올 것으로 예상된다.

트럼프 일과 관련 WLFI를 둘러싼 논란

WLFI는 홀딩스 컴퍼니 DT 마크스 DEFI LLC를 통해 트럼프 일가와 관련 있다. 현재 이 홀딩스 컴퍼니는 225억 개의 토큰을 보유했다. 9월 1일 예정된 첫 토큰 언락 행사에서는 토큰을 $0.015, $0.05에 구매했던 펀딩 라운드 참가자가 구매 수량의 20%를 배분 받을 수 있다.

온체인 “락박스” 메커니즘이 WLFI 언락 전 토큰 보유자의 규정 준수 여부를 검증한다. WLFI 코인은 이미 선물 시장에서 거래되고 있으며 시세가 $0.20와 $0.30 사이를 오가고 있다.

🚨 $WLFI Perps are now LIVE across major exchanges including @binance

It’s WLFI season. 🦅 🔥 — WLFI (@worldlibertyfi) August 23, 2025

이 가격을 기준으로 완전 희석 시가총액을 추산하면 400억 달러를 넘는다. 트럼프 대통령의 보유 지분 (157억 5,000만 토큰)의 가치는 60억 달러가 넘을 것으로 계산된다.

이 수치는 포브스 추정 기준 트럼프 대통령의 자산 가치인 50억 달러를 훌쩍 넘으며 그가 암호화폐를 강력히 지지하는 증거라고 볼 수 있다. 일부 조사에 따르면 트럼프 대통령의 자산 중 43.5%가 암호화폐에서 유래한다. 트럼프 대통령의 암호화폐 포트폴리오에는 NFT, 밈코인, 비트코인, 이더리움 등이 포함되었다.

그러나 트럼프 대통령과의 관련성은 윤리적 문제 제기로도 이어지고 있다. 얼마 전 트럼프 대통령이 서명한 스테이블코인 규제법 지니어스법은 당선된 정치인의 이해충돌 문제를 다루지 않고 스테이블코인 관련 규제를 다루었다. 지니어스법 통과와 동시에 월드 리버티에서 USD1 스테이블코인을 발행하면서 비판이 더욱 커졌다.

출처: 코인게코

미 의회의 여러 의원은 WLFI가 트럼프 대통령에 직접 이익이 된다고 비판하며 그가 자신에 유리하게 규제에 영향력을 행사하고 있다고 고발했다. WLFI 토큰의 언락 시기, 언락 수량, 그리고 시세의 상승 모두 투명성에 대한 우려를 키우고 있다.

격동의 디파이 시장, 에이브 코인 파트너십 소문에 폭락

하지만 WLFI 프로젝트로 모두가 수혜를 본 것은 아니다. WLFI와 아베 프로토콜(AAVE) 사이 파트너십에 관한 소문으로 최근 에이브 코인(AAVE)이 8% 이상 폭락했다.

WFLI 측은 공급량의 7%를 아베에 분배한다는 소문을 빠르게 부인했지만 수익 공유를 제안하는 커뮤니티 제안은 여전히 존재한다. 이러한 혼란은 디파이 프로젝트가 얼마나 영향력과 여론 형성의 중심에 있는지 보여준다.

한편 디파이 시장은 총 예치 금액(TVL)이 1,670억 달러를 넘을 정도로 급격히 성장하고 있다. 트럼프 대통령 집권 후 우호적 규제 환경이 유리하게 작용하고 있다고 추측할 수 있다.