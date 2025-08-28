[크로노스 소식] 트럼프 미디어·크립토닷컴, 64억달러 규모 기업 설립 ··· 바이낸스 잡나

면책조항: 이 기사를 투자 조언으로 받아들여서는 안됩니다. 암호화폐는 변동성이 큰 투자상품이기 때문에 투자 전 자체적인 조사를 수행하시기 바랍니다.

트럼프 미디어가 크립토닷컴의 기본 토큰인 크로노스(CRO) 매수를 목적으로 하는 상장 기업 출범에 참여했다. 이에 따라 기관 투자 확대가 예상되면서 크로노스 코인 전망에 관심이 모이고 있다.

이번 파트너십을 통해 트럼프 미디어, 크립토닷컴, 요크빌 인수 법인이 트럼프 미디어 그룹 CRO 전략 기업(MCGA)으로 통합된다.

🚨 Breaking News:



Today is a historic day for $CRO



Trump Media Group CRO Strategy has announced $6.4B in funds to build America’s Cronos Treasury.



At closing, Trump Media Group CRO Strategy is expected to be the world’s largest holder of CRO.



Read the press release for more… pic.twitter.com/QQrSZLlKu4 — Crypto.com (@cryptocom) August 26, 2025

계약에 의하면 MCGA는 준비금의 대부분을 크로노스 코인 매수에 활용하고 크로노스 블록체인에서 검증자 노드를 실행하며 복리 스테이킹 보상을 통해 보유 자산을 늘릴 것이다.

마이크로스트레티지(MSTR)의 비트코인 투자 전략이 비트코인의 정당성을 강화한 것처럼 이번 합병 소식은 크로노스의 제도적 편입을 가속화할 새로운 계기가 될 수 있다.

미국 금리 인하 기대감에 시장의 리스크 온 심리가 개선되면서 26일 발표 이후 알트코인인 크로노스가 75% 이상 상승하는 등 시장 참여자들이 긍정적인 반응을 보이고 있다.

THE CHANCES OF RATE CUTS IN SEPTEMBER HAVE INCREASED TO 87.5% FROM 75% LAST WEEK pic.twitter.com/fJRUmY81cg — That Martini Guy ₿ (@MartiniGuyYT) August 27, 2025

크로노스, 바이낸스 코인 잡나

기관 및 전통 금융 시장의 관심이 높아지면서 크로노스 가격이 상한가 저항선을 재시험함에 따라 3년 동안 이어진 상승 채널의 돌파를 촉진할 수 있다.

크로노스 / USDT 1일 차트, 2022년 상승 채널. 출처: 트레이딩뷰, OKX.

하지만 이번 상승세는 다소 과열됐을 수 있다. 도널드 트럼프미국 대통령의 언행에 단기 투기적 거래가 변동성을 증폭시켰다.

모멘텀 지표는 하향조정 가능성을 시사한다. 상대 강도 지수(RSI)는 85까지 급등해 과매수 구간에 진입했는데 이는 매수 압력이 소진되면서 반전으로 이어지는 경향이 있다.

소폭 하향조정에서 종종 저점 역할을 하는 0.382 피보나치 수준인 0.23달러까지 하락할 수 있다는 전망이다.

이 수준은 지난해 말 기록한 고점과 겹치면서 새로운 지지선으로 작용할 가능성이 있다.

해당 수준에서 지지선이 형성되면 현재 가격에서 270% 상승인 1달러를 돌파할 것으로 예상된다.

이렇게 되면 크로노스의 시가총액은 약 250억 달러로 바이낸스 코인의 1204억 달러와는 아직 큰 차이가 난다.

그러나 강세장이 성숙함에 따라 기관의 지속적인 채택과 현물 수요 증가로 인해 크로노스는 바이낸스 코인을 따라잡을 수 있다는 전망이다.

