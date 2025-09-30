새로운 챗지피티 예측: 리플 코인, 솔라나, 파이코인 2025년 예상 가격

챗지피티 AI는 2025년 4분기에 리플(XRP), 솔라나(SOL), 파이코인(PI)이 대형 알트코인 랠리를 주도할 가능성이 높다고 전망했다.

오픈AI의 챗봇 5세대 챗지피티가 가장 최근에 내놓은 충격적 리플 코인(XRP), 솔라나(SOL), 파이코인(PI) 예측이 투자자 이목을 집중시키고 있다. 챗지피티 AI는 2025년 마지막 분기에 세 주요 알트코인이 굉장한 움직임을 준비하고 있다고 보았다.

비트코인은 9월의 약세를 극복하는 데 상당한 어려움을 겪었지만 이제 12만 4,128달러 최고가에 재도전할 준비 중인 것처럼 보인다.

규제 측면을 보면 미국 규제 당국이 4분기에 주요 프레임워크를 명확화하는 데 속도를 낼 것으로 보인다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 여름에 지니어스법안에 서명해 법을 발효시켰다. 지니어스법(GENIUS법)은 완전 담보를 의무화하는 미국의 첫 스테이블코인 포괄 법안이다. 동시에 미 증권거래위원회(SEC)는 프로젝트 크립토를 출범해 증권법이 블록체인 자산을 포용할 수 있도록 개혁하는 작업을 진행하고 있다.

이러한 정책적 변화는 다음 대형 알트코인 랠리를 위한 배경을 제공하고 있다. 챗지피티 예측에 따르면 리플 코인, 솔라나, 파이코인이 몇 개월 동안 가장 크게 오르는 암호화폐에 속할 수 있다.

리플 코인(XRP): 챗지피티 목표가 20달러, 7배 상승 여력

챗지피티 AI는 리플 코인 엑스알피(XRP)가 2025년 말에 20달러까지 상승할 수 있다고 주장했다. 현재 가격 2.89달러 대비 대략 7배 높은 목표 가격이다.

출처: 챗지피티

엑스알피는 이미 화려한 컴백의 해를 보냈다. XRP 가격은 2018년 고점이었던 3.40달러를 돌파해 7월 18일 3.65달러까지 급등했으며 이후 약 20% 후퇴해 현재 가격에 이르렀다.

리플랩스의 글로벌 인지도 및 채택도 꾸준히 확대되고 있다. 2024년에 유엔 자본 개발 기금은 엑스알피가 개발도상국에서 저비용 국경 간 결제를 위한 실용적 솔루션이 될 수 있다고 평가했다.

리플은 올해 SEC와의 긴 법적 다툼도 끝냈으며 SEC가 항소를 최종적으로 철회했다. 사건의 종결은 2023년에 개인 대상 XRP 판매를 증권 거래를 볼 수 없다고 판시했던 미국 법원의 판결을 뒷받침했으며 알트코인 생태계 전체에 기념비적 승리의 순간으로 기록되었다.

출처: 트레이딩뷰

챗피지티는 리플 코인이 연말에 5달러에서 10달러 사이에 거래될 가능성이 크다고 하며 트럼프 행정부가 약속한 가상자산 규제 명확화에 성공한다면 최고 20달러까지 상승할 여력이 있다고 예측했다. 게다가 10월 중순에 주요 자산운용사의 현물 리플 ETF 신청서 심사 기한이 몰려 있어 이들이 승인 받는다면 새로운 기관 투자금이 리플 코인에 유입할 수 있다.

기술적 지표도 강세 리플 전망을 뒷받침한다. RSI는 46 근처에 있어 단기적으로 추가 상승할 여력이 있다고 나타냈으며 차트에는 강세 구조가 나타났다. 올해 전반에 걸쳐 지지선과 추세선 근처에서 세 개의 강세 깃발 패턴이 나타나 곧 상승 돌파가 임박했다는 신호로 받아들일 수 있다.

리플 코인은 단기적으로 10월에 4달러까지 상승할 수 있다. 엑스알피 가격은 지난 12개월 동안 344% 상승해 같은 기간 비트코인의 76%, 이더리움의 58.84%를 능가했다.

솔라나(SOL): ETF 기대감과 생태계 성장이 600달러 랠리 견인

솔라나(SOL)는 선도적 스마트 컨트랙트 네트워크로 입지를 굳히고 있다. 솔라나 시가총액은 1,142억 달러이며 디파이 총 예치 금액(TVL)은 112억 7,000만 달러이며 기관 채택 및 개발자 활동도 활발하다.

출처: 챗지피티

미국 내 현물 솔라나 ETF 출시 가능성에 대한 추측이 제기되고 있으며 비트코인 ETF, 이더리움 ETF처럼 유사하게 대규모의 기관 자금이 유입될 수 있다는 기대가 커지고 있다.

게다가 도널드 트럼프 대통령은 솔라나 코인은 미국의 전략적 디지털 자산 비축안에 포함시킬 가능성도 언급했다. 그의 제안에 따르면 미국이 직접 시장에서 솔라나 코인을 매입하는 것은 아니지만 몰수를 통해 확보한 솔라나 코인을 처분하지 않고 비축하게 된다.

출처: 트레이딩뷰

솔라나 코인의 가격 움직임을 살펴보면, 올해 1월 294달러까지 오르며 신고가를 경신한 SOL 코인은 4월에 100달러까지 하락한 후 9월에 240달러까지 회복했다. 기사 작성 시점 기준 솔라나 시세는 210.29달러로 다시 최고가 도전을 준비 중이다.

챗지피티는 솔라나 코인이 하락 쐐기형 패턴에서 돌파한 점을 근거로 연말에 600달러까지 상승할 수 있다고 예측했다. 이전 최고가 대비 2배 이상 높은 목표 가격이다. 하지만 솔라나 코인이 목표 가격까지 도달하려면 ETF 승인, 규제적 변화 등이 받쳐주어야 할 것이다.

파이코인(PI): 모바일 채굴 코인의 부활 예측한 챗지피티

파이코인(PI)은 모바일 기반 “탭투마인” 모델을 선도해 유명세를 얻은 프로토콜로 이용자가 모바일 앱에 로그인해 탭하는 단순한 행위만으로 토큰을 얻을 방법을 제공했다.

출처: 챗지피티

현재 약 $0.2686 근처에 거래 중인 파이코인에 대해 챗지피티는 가장 낙관적인 경우 파이코인 각겨이 연말에 3달러까지 상승할 수 있다고 예측했으며 이는 현 시세 대비 11배 이상이다. 챗지피티는 개발팀이 네트워크 개발에 열중하고 있어 주요 이정표가 강세 전망을 뒷받침할 수 있다고 보았다.

그동안 파이코인 개발팀은 꾸준히 업데이트를 발표했으며 버전 19에서 버전 23을 향해 가고 있다. 이후 메인넷 출시 가능성이 있어 새로운 모멘텀 형성을 기대할 만하다.

파이코인은 2025년 2월 데뷔 후 극심한 변동성을 보였다. 5월에는 단기간에 171% 상승하기도 했다. 현재 파이코인 상대 강도 지수(RSI)는 29로 상당히 저평가되었으며 반등이 임박했을 가능성이 있다.

출처: 트레이딩뷰

2월 고점 2.99달러까지의 회복은 불가능하지 않지만 공격적인 목표 가격이라고 할 수 있다. 설사 챗지피티가 예측한 초강세장이 오지 않더라도 10월의 계절성 랠리로 파이코인이 1달러를 향해 회복할 수 있을지 지켜볼 만하다.

