[비트코인 뉴스] 11만4천달러 돌파 ··· 업토버 랠리 기대감 상승

비트코인은 지난 24시간 동안 3.62% 상승하며 일일 거래량 622억 달러를 기록한 가운데 11만 4,423달러에 거래되고 있다. 세계 최대 암호화폐인 비트코인은 주요 저항선을 돌파하며 오랫동안 기다려온 ‘업토버(Uptober)’ 랠리에 대한 낙관론을 재차 불러일으켰다.

분석가들은 이번 반등이 기관 투자자 자본 유입과 기술적 강세에 힘입어 보다 강력한 상승세의 시작을 알릴 수 있다고 제안하고 있다.

업토버 기대감에 시장 심리 개선

비트코인이 11만 4,000달러를 돌파한 것은 이틀간 4.5% 급등세를 보이며 지난주 매도세를 반전시킨 데 따른 것으로 분석된다. 분석가들은 앞서 발생한 하락이 레버리지 롱 포지션이 청산된 데 따른 것이며, 이는 향후 랠리를 위한 시장 기반을 강화하는 경우가 많다고 평가하고 있다.

온체인 데이터에 따르면 비트코인이 거래소로 유입되는 것보다 거래소에서 유출되는 물량이 더 많은 것으로 나타났으며, 이는 축적 현상과 매도 압력 감소의 신호로 해석된다. 펀딩 금리도 하락세를 보이며 지속 가능한 성장을 위한 보다 긍정적인 환경이 조성되고 있다.

BTC hits $114K📈



Uptober has not even started yet. pic.twitter.com/06n4LpcJfL — ₿adger 🦡 (@BadgerDAO) September 29, 2025

트레이더들은 11만 1,300달러 부근의 CME 갭이 다음 돌파 전에 가격을 끌어내릴 수 있다는 점에 대해 여전히 신중한 태도를 보이고 있지만 역사적으로 이러한 하락세는 오래 지속되지 않았다. 시장 전문가들은 11만 5,000달러 이상에서 마감하면 마지막 분기로 향하는 강세 모멘텀을 확인할 수 있을 것이라고 전망하고 있다.

거래소 유출액은 투자자들의 비축을 반영함.

펀딩 금리 냉각은 투기적 레버리지 감소 신호로 해석됨.

주요 돌파 수준은 11만 5,000달러 부근으로 예상됨.

기관 투자자 유입 지속

기관 투자자들의 믿은은 여전히 확고한 상태다. 최대 비트코인 보유 기업인 마이클 세일러의 마이크로스트래티지는 지난주 하락세 속에서 평균 11만 3,048달러에 2,210만 달러상당의 비트코인 196개를 추가 매입한 것으로 나타났다. 이로써 총 보유량은 64만 31 비트코인으로, 470억 달러 이상의 가치를 보유하게 됐다.

🔥 JUST IN: Strategy acquires 196 Bitcoin worth $22.1M, now holds 640,031 $BTC. pic.twitter.com/7ja6XWLdoL — Cointelegraph (@Cointelegraph) September 29, 2025

비트코인 가격이 요동치는 가운데 마이크로스트래티지 주가(MSTR)는 6개월 저점인 300.7달러까지 하락했지만 지난 1년 동안 96%, 5년 동안 2,000% 이상 상승하는 등 장기적 실적은 여전히 이례적인 수치를 보이고 있다. 세일러는 비트코인의 준비금으로서의 역할을 꾸준히 지지하며 연말까지 비트코인 추가 매수를 시사했다.

비트코인 기술 전망

기술적 관점에서 볼 때 비트코인은 이달 중순까지 가격을 제한하던 하락 채널에서 돌파했다. 이번 랠리로 50일 및 100일 단순 이동 평균선을 모두 돌파했으며 현재 11만 4,000달러가 단기 지지선으로 작용하고 있다. 이러한 움직임은 상승장 지속을 신호하는 강세 깃발 돌파와 유사한 패턴으로 분석된다.

상대 강도 지수(RSI)는 83까지 급등해 과매수 구간에 위치했지만 이는 랠리의 강세를 강조하는 신호이기도 하다. 매수 압력이 유지된다면 다음 목표가는 11만 6,150달러와 11만 7,850달러이며 12만 달러로 상승할 가능성도 있는 것으로 전망된다. 11만 4,741달러 인근에서의 짧은 횡보는 건전한 조정으로 평가되며 보다 강력한 상승세 전에 모멘텀이 재설정될 수 있을 것으로 분석된다.

비트코인 가격 차트 – 출처: 트레이딩뷰

11만 3,000달러와 11만 2,600달러 지지선이 무너지지 않는 한 하방 리스크는 제한적인 것으로 평가되며 이 선이 붕괴될 경우 11만 350달러와 10만 8,700달러까지 하락할 수 있다는 진단이다.

11만 4,700달러 이상에서 지속적으로 마감한다면 11만 6,150달러와 11만 7,850달러에서 롱 포지션 진입을 지지한다. 11만 2,600달러에서 손절매를 통해 리스크를 관리할 수 있다. 기술 지표가 개선되고 기관의 신뢰가 유지되는 상황에서 비트코인의 랠리는 이더리움, 리플, 솔라나에 대한 분위기를 조성할 수 있으며 각각 4분기에 상승세를 보일 것으로 예상되고 있다.

