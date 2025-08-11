챗지피티 새 버전이 예측한 2025년 말 리플, 페페 코인, 도지코인 가격

챗지피티-5는 2025년 암호화폐 시장에 대해 리플(XRP), 페페(PEPE), 도지코인(DOGE)의 연말 가격 랠리 가능성을 높게 전망하며 각각 10달러, 0.005달러, 1달러까지 오를 수 있다고 예측했다.

오픈AI가 챗지피티의 새로운 버전 챗지피티-5를 출시했다. 더욱 똑똑해진 챗지피티가 최근 리플, 페페, 도지코인 가격에 대해 큰 가격 상승을 예측했다.

사실, 지난달 비트코인이 12만 3,000달러까지 오르며 신고가를 경신하면서 전체 시장이 기대감으로 가득 차 있다. 2024년 비트코인 반감기 후 미국 규제 환경이 개선되고 있다는 새로운 신호가 전 세계 암호화폐 채택을 가속화하는 촉매제로 작용할 가능성이 있다.

지난주 미 증권거래위원회(SEC)는 프로젝트 크립토(Project Crypto)라는 새로운 규제 개혁 프로그램을 발표했다. 프로젝트 크립토는 가상자산을 수용할 수 있도록 증권법을 업데이트하는 데 집중한다. 가상화폐 친화적인 SEC 폴 앳킨스 의장은 프로젝트 크립토를 두고 미국을 전 세계 암호화폐 허브로 만들겠다는 트럼프 대통령의 비전을 진보시키는 데 “길잡이 별”이 될 것이라고 묘사했다.

모멘텀이 강해지는 가운데 아래는 챗지피티-5가 예측한 연말 랠리 가능성 높은 코인 몇 가지를 살펴본다.

리플(XRP): 새 해 오기 전에 10달러까지 오를 수 있는 알트코인

챗지피티 예측에 따르면 리플 코인 엑스알피(XRP)가 2025년 말에 10달러까지 상승할 가능성이 있다. 현재 엑스알피 시세 3.27달러에 비하면 295%의 상승 여력이 있는 셈이다.

엑스알피 코인은 올해 가장 강한 성과를 보인 암호화폐 중 하나이다. 7월 18일에 리플 코인은 3.65달러까지 기록하며 2018년 기록을 깼다. 엑스알피 시세의 30일 상승률은 17.92%로 비트코인을 비롯한 다수의 알트코인보다 강한 상승 추세를 기록했다.

주요 은행과의 파트너십 확대 및 현물 XRP ETF 출시 가능성에 대한 기대감 등 리플 코인 가격을 올릴 내러티브는 충분히 존재한다.

리플 코인은 초고속 거래 속도와 0에 가까운 거래 수수료, 중간 매개자 없이 글로벌 거래를 처리할 수 있는 역량으로 기관급 결제에 선호되는 자산으로 떠올랐다. 2024년에 유엔 자본 개발 기금은 엑스알피 코인이 국경 간 결제 솔루션으로 가진 가치를 인정한 바 있다.

2023년에 미국 법원이 리플의 개인 대상 XRP 판매를 두고 증권 거래로 간주할 수 없다는 판결이 나오면서 엑스알피 코인이 중요한 전환점을 맞이했다. SEC가 2025년 초 수사를 종결하면서 리플 코인의 상승을 가로막던 주요 장벽이 사라졌다.

현재 최고가에서 약 14% 아래에 거래되고 있는 엑스알피 시세는 3.50달러 저항선을 돌파할 경우 강세 시나리오에서 5달러까지 오를 가능성이 있다. 챗지피티는 10달러까지 도달할 수 있다고 예측했지만 이러한 미래는 미국의 국가 차원 산업 육성이 필요할 것이다.

기술적 관점에서 엑스알피 코인의 상대 강도 지수(RSI)가 58까지 올라 강세가 지속되고 있다고 나타냈다. 리플 코인의 1년 상승률은 456%로 비트코인의 같은 기간 상승률 97%보다 거의 네 배 높다.

페페 코인(PEPE): 12월까지 400배 오를 수 있다는 챗지피티 전망

2023년 출시했으며 매트 퓨리의 전설적 개구리 캐릭터에서 영감을 받은 페페 코인(PEPE)은 빠른 속도로 시가총액 3위 밈코인으로 자리잡았다. 페페 코인의 시가총액은 51억 달러로 비 강아지 테마 밈코인 중 가장 크다.

밈코인 시장의 치열한 경쟁에도 불구하고 페페 코인은 강력한 커뮤니티의 지지 및 깊은 유동성 덕분에 생명을 유지하고 성장하고 있다. 일론 머스크도 도지코인 외에 페페 코인을 보유했다고 암시하는 듯한 메시지를 던지며 종종 자신의 X 계정에 관련 밈을 올리고 있다. 지난해 머스크는 잠시 프로필 사진을 페페 캐릭터로 바꾸기도 했다.

기사 작성 시점 기준 페페 코인 시세는 $0.00001226으로 일주일 전 대비 17.19% 상승했다. 업비트 기준 페페 코인 가격은 0.0167원으로 전일 대비 1.2% 올랐다.

챗지피티는 페페 코인이 12월에 $0.005까지 오를 수 있다고 예측했다. 이는 현재 가격보다 400배 이상 높으며 2024년 말 페페 코인 최고가 $0.00002803도 압도한다. 이러한 전망은 챗지피티의 공격적 시나리오 중 하나로 볼 수 있지만, 코인 불장에서는 불가능이란 없기 때문에 올해 가을에 적어도 페페 코인이 신고가를 달성할 가능성은 커보인다.

페페 코인 차트를 보면 지난해 11월부터 올해 3월까지 하락 쐐기형 패턴이 형성되었다. 하락 쐐기형 패턴은 강세 돌파를 선행하는 패턴 중 하나로 알려졌다. 시장의 낙관론이 지속되고 규제 환경이 개선된다면 페페 코인이 시바이누(SHIB)를 추월해 밈코인 2위를 차지할 가능성도 존재한다.

도지코인(DOGE): 원조 밈코인, 도지코인 1달러 가능성에 대한 챗지피티 답은?

비트코인에 대한 패러디로 2013년 출시된 도지코인(DOGE)는 이제 주요 디지털 자산으로 성장했으며 시가총액이 353억 달러를 넘는다. 도지코인은 충성스러운 밈 기반 커뮤니티와 꾸준히 증가하는 현실 세계 유틸리티를 바탕으로 오랜 시간 경쟁력을 유지하고 있다.

도지코인 가격은 주로 비트코인의 등락을 따르는 경향이 있지만 적극적인 팬 기반 및 높은 유동성 덕분에 여러 번의 시장 주기에서 강한 회복력을 보여주었다.

현재 도지코인은 $0.2388에 거래되고 있으며 30일 상승률이 18.10%에 달했다. 업비트 기준 도지코인 가격은 326원으로 전일 대비 1.24% 올랐다.

도지코인 일봉 차트의 상대 강도 지수(RSI)는 7월 중순 과열되었던 80에서 현재 53까지 내려왔다. 하지만 가상자산 시장의 회복세에 따라 매수자들이 도지코인을 매입하면서 다시 상승 추세를 시작했다.

전체 밈코인 시장의 시가총액은 762억 달러로 도지코인이 절반 가까이 차지한다.

도지코인 차트를 보면 11월부터 4월 사이 하락 쐐기형 패턴을 형성해 강세 반전 가능성을 시사했다. 챗지피티의 낙관적 전망은 도지코인이 연말 전에 1달러에 도달할 수 있다고 예측했다.

이러한 전망이 실현된다면 현재 시세에서 4배 이상 오르는 셈으로 “도지 아미”가 오랜 꿈을 달성하며 환호할 것이다.

도지코인은 채택이 꾸준히 증가하고 있다. 테슬라는 일부 제품에 대해 도지코인 결제를 지원하고 있으며 페이팔, 레볼루트 등의 플랫폼은 도지코인 이체를 통합해 결제 수단으로써의 가치가 강화되고 있다.

