MYX 코인, 1억7천만 달러 ‘셀프 에어드랍’ 의혹에 급락

블록체인 분석 플랫폼 버블맵스는 MYX 파이낸스가 진행한 에어드랍에서 운영진이 연루된 내부자 시빌 공격 정황을 포착했다고 주장하며 MYX 크리에이터 지갑과 의심 지갑 사이의 직접적 연결을 지적했다. MYX 코인은 논란 속에서 시세가 급락했다.

작성자 Robert Jang 작성자 Robert Jang 작성자 소개 크립토뉴스에서 크립토 콘텐츠 크리에이터로 활동하고 있는 Robert Jang은 MIT 블록체인 교육 과정을 이수한 뒤 자산운용사, 스타트업 등에서 금융, 테크... 작가 정보 공유하기 복사됨 제휴사 면책조항 제휴사 면책조항



크립토뉴스는 독자 여러분과 투명하게 소통하고자 합니다. 크립토뉴스 콘텐츠 중 일부는 제휴 링크를 포함하고 있으며, 이러한 제휴를 통해 커미션을 받을 수 있습니다. 그러나 이는 당사의 분석, 의견, 리뷰에 영향을 미치지 않습니다. 크립토뉴스의 모든 콘텐츠는 당사가 확립한 원칙에 따라 마케팅 파트너십과는 독립적으로 제작됩니다. 크립토뉴스는 독자 여러분과 투명하게 소통하고자 합니다. 크립토뉴스 콘텐츠 중 일부는 제휴 링크를 포함하고 있으며, 이러한 제휴를 통해 커미션을 받을 수 있습니다. 그러나 이는 당사의 분석, 의견, 리뷰에 영향을 미치지 않습니다. 크립토뉴스의 모든 콘텐츠는 당사가 확립한 원칙에 따라 마케팅 파트너십과는 독립적으로 제작됩니다. 더 보기 최종 업데이트: 9월 12, 2025

면책조항: 이 기사를 투자 조언으로 받아들여서는 안됩니다. 암호화폐는 변동성이 큰 투자상품이기 때문에 투자 전 자체적인 조사를 수행하시기 바랍니다.

블록체인 분석 플랫폼 버블맵스가 탈중앙 거래소 MYX 파이낸스 관련 내부자 조작 가능성을 제기했다. 버블맵스는 MYX 코인 운영진이 최근에 진행한 에어드랍에서 MYX 코인 1억 7,000만 달러를 빼돌린 지갑과 직접 연결되었다고 주장했다.

이번 ‘셀프 에어드랍’ 의혹이 사실로 드러나면 암호화폐 시장에서 역대 최대 규모의 시빌 공격 중 하나로 평가될 수 있다. 시빌 공격(Sybil attack)이란 공격자가 다계정을 이용해 네트워크를 장악하려는 공격 유형이다.

버블맵스: 의심스러운 에어드랍 지갑과 MYX 크리에이터 지갑 연결 관계

MYX 코인 논란은 9월 9일 버블맵스가 분석 글을 올리면서 제기되었다. 버블맵스는 100개의 신규 생성 지갑이 980만 MYX 토큰을 클레임했다고 지적했다. 이는 전체 토큰 공급량의 1%에 해당한다.

당시 시세 기준으로 1억 7,000만 달러 이상의 가치에 달했던 토큰은 조직화된 방식으로 수령되었다. 각각의 지갑은 4월 19일 OKX를 통해 자금을 조달해 이후 5월 7일에 동시에 토큰을 클레임했다.

버블맵스는 이러한 양상을 두고 “역사상 최대 규모의 에어드랍 시빌 공격”이라고 묘사했다.

MYX 코인은 상장 후 48시간 안에 완전 희석 시가총액이 170억 달러까지 급등한 신규 암호화폐 프로젝트로, 재빠르게 입장을 밝혔다. 프로젝트 운영진은 일부 이용자가 토큰 출시 전 주소 변경을 요청했다고 밝히면서 부정 행위는 부인했다.

MYX 코인 측은 입장문에서 프로젝트의 보상 캠페인이 포용적이며 공개적으로 진행되도록 설계되어 심지어는 대규모의 참여도 수용한다고 밝혔다. 또한 미래에 시빌 공격 보호를 강화하겠다고 약속했다.

그러나 MYX 코인의 입장 발표는 우려를 잠재우기에 역부족이었다. 버블맵스는 새로운 증거를 들고 나타나며 새로운 분석에 따르면 MYX 크리에이터 지갑과 의심스러운 활동에 관련된 지갑 주소 중 하나 사이에 직접적 연결 관계가 나타났다고 말했다.

2/ Two days ago, we revealed how one entity claimed $170M from the $MYX airdrop with 100 freshly funded wallets



At the time, no signs pointed directly to the MYX core team



But new evidence changed thathttps://t.co/wNgjYcENqb — Bubblemaps (@bubblemaps) September 11, 2025

버블맵스는 블록체인 데이터를 추적하면 크리에이터 지갑 0x8eEB에서 시작한 거래 경로가 여러 체인에 걸쳐 확대되어 결국 지갑 0x4a31로 연결된다고 주장했다. 이 주소는 이전에 공개한 시빌 공격 지갑 95개와 입금 밀 토큰 클레임 패턴이 동일했다.

버블맵스는 특히 0x4a31 지갑이 280만 달러 상당의 MYX 코인을 0xeb5A 주소로 입금했는데, 이 지갑이 크리에이터 지갑과 직접 연결 관계를 가졌다고 지적했다.

출처: 버블맵스

버블맵스는 이렇게 겹치는 사실이 우연으로 치부되어서는 안 된다고 주장했다.

가장 최근에 버블맵스는 소셜 미디어에서 “만약 이 100개의 지갑이 정말 독립된 지갑이라면, 왜 모두 동일한 입금 및 클레임 패턴을 공유할까? 왜 그 중에서 하나의 지갑이 토큰 크리에이터와 공동의 입금 주소를 공유할까?”라고 의문을 제기했다.

버블맵스의 의문 제기는 MYX 토큰 분배의 타당성에 대한 논란을 심화시켰다. MYX 코인 가격이 하락하기 전 2억 달러 이상의 규모에 달했던 시빌 공격 의심 지갑은 MYX 코인의 급격한 성장에 긴 그림자를 드리우고 있다.

분석가들은 이번 스캔들이 사실로 증명되면 MYX 코인에 대한 신뢰 뿐만 아니라 광범위하게 토큰 분배 캠페인의 신뢰성을 약화시킬 수 있다고 분석했다.

MYX 파이낸스 측은 여전히 토큰 분배 절차가 공평했다는 입장을 고수하고 있다. 프로젝트 팀은 “캄브리안” 캠페인만 엄격한 시빌 공격 방지 조치를 적용했으며 그 외 인센티브 프로그램은 거래량 및 유동성 공급에만 신경 썼다고 밝혔다.

As a decentralized exchange, MYX has always upheld the principles of fairness and openness. Apart from the “Cambrian” campaign, where anti-sybil measures were applied to the fee-free campaign towards bots that wash traded extensively , all other campaign rewards have been… — MYX.Finance (@MYX_Finance) September 9, 2025

MYX 코인 측은 또한 프로젝트가 모든 이용자의 참여를 존중하며 대규모로 참여하는 이들도 포함된다고 강조했다.

그러나 버블맵스는 MYX 코인 측의 답변이 불충분하다고 비판했다. 버블맵스는 MYX의 입장문이 모호하며 AI 생성 답변에 비유해 프로젝트가 온체인 의혹에 대응할 의지가 있는지 의문을 제기했다.

버블맵스는 이에 관해 “MYX 파이낸스가 되면, 토큰을 출시한 후 에어드랍 캠페인을 진행하고, 100개의 시빌 지갑이 공급량의 1%를 얻고, 하룻밤 사이 완전 희석 시가총액이 0에서 200억 달러로 폭등한 후 아주 길고 모호한 지피티 답변을 작성하면 된다.”라고 비꼬았다.

조사는 여전히 진행 중이며 MYX 코인 측은 버블맵스가 제기한 지갑 연결 관계에 대한 상세한 반박문을 아직 제공하지 못하고 있다.

내부자 에어드랍 시빌공격 의혹 속 MYX 코인 시세 하락

MYX 코인은 내부자 에어드랍 스캔들에 휘말리며 시세 하락을 겪고 있다.

출처: 코인마켓캡

코인마켓캡 기준 MYX 코인 시세는 13.12달러로 24시간 전 대비 25.89% 하락했다. 그러나 여전히 일주일 전 대비 1,000% 이상의 상승률을 기록하고 있다.

시빌 공격은 프로젝트에 훼방을 놓기보다는 탐욕이 주요 동기인 공격 유형으로, 그동안 가상자산 업계에서 반복적으로 발생한 고질적 문제 중 하나였다. 프로젝트들은 이러한 공격 유형을 탐지하기 위한 첨단 감시 도구를 이용하지만 그에 발맞춰 공격자들도 진화하고 있다.

이전 사례에서도 시빌 공격이 얼마나 대규모로 이루어지는지 확인할 수 있다. 2023년에 한 공격자는 지케이싱크에서평범한 거래 활동을 모방한 봇을 활용해 21,877개의 지갑을 통제했다. 해당 공격을 실행하는 데에는 지갑 당 1.50달러에서 2달러 정도의 ETH 수수료만 들기 때문에 탐지가 상당히 어렵다.

2024년에는 솔라나 체인 위 아이오넷이 시빌 공격을 받았다. 당시 공격자는 180만 GPU를 도용해 보상을 클레임했으며 결국 프로토콜이 보안 모델을 재정비해야 했다.

MYX 코인 논란은 유명한 프로젝트조차 취약할 수 있다고 보여주었다. 토큰 출시가 대규모로 이어지는 가운데 시빌 공격은 계속해서 암호화폐 프로젝트의 방어력을 시험하고 있다. 이와 동시에 투자자들은 보안 검사를 마쳐 신뢰할 수 있는 신규 출시 코인을 대안으로 찾고 있다. 페페노드(Pepenode, PEPENODE)는 아직 프리세일 단계에 있는 프로젝트로 초반부터 스마트 컨트랙트 감사를 마쳐 투자자 신뢰를 사고 있다.

페페노드, 가상 채굴 유틸리티 제공하는 신규 밈코인

MYX 코인이 내부자 조작 의혹에 시달릴 때 페페노드는 처음부터 보안 강화에 집중해 주목받고 있다. 페페노드는 코인 채굴을 브라우저로 간단하게 즐길 수 있는 게임으로 만들었다. 이용자는 PEPENODE 토큰으로 가상 채굴 장비를 구매하고 밈코인을 보상으로 획득할 수 있다.

게다가 페페노드 팀은 개발 역량에 집중해 프리세일 단계에서부터 게임 유틸리티를 제공하고 있다. 프리세일에서 토큰을 구매하면 바로 게임에 이용하기 시작할 수 있다. 채굴 장비를 업그레이드하면 지불한 토큰의 70%가 소각된다.

출처: 페페노드 공식 X

PEPENODE 사전 판매 모금액은 100만 달러를 돌파했다. 스테이킹 풀은 APY 1342%의 토큰 보상을 지급하며 현재 채굴 보너스로 페페 코인(PEPE) 20%의 보상을 얻을 기회도 존재한다.

페페노드는 2025년 12월 완전 출시를 계획하고 있으며 리더보드, 밈코인 채굴 기능 등을 완전히 구현할 계획이다. 관심 있는 투자자는 페페노드 웹사이트에 방문해 ETH, USDT 등의 암호화폐로 구매할 수 있다. PEPENODE 가격은 $0.0010533이며 오늘 중으로 가격이 인상될 예정이다.