도지코인 관련 최신 뉴스 및 시세 업데이트 – 8월 21일
도지코인(DOGE)이 8월 21일 뚜렷한 반등세를 보이고 있다. 장중 한때 0.21달러까지 하락했으나 이후 24시간 동안 약 5% 급등하며 0.22달러 선에 안착했다.
이번 회복세는 대규모 고래 매집이 뒷받침한 것으로 보인다. 온체인 데이터에 따르면 8월 한 달 동안 약 6억8천만 DOGE가 새로 매수됐으며, 이는 큐빅(Qubic)을 둘러싼 지속적인 시장 보안 우려 속에서도 기관 투자자들의 관심이 커지고 있음을 보여준다.
암호화폐 시장 전반에서도 위험자산 선호 현상이 회복되는 분위기다. 도지코인은 이날 랠리에서 비트코인, 이더리움과 함께 상승세를 주도했다.
ETF 자금 유입, 개선된 거시경제 지표, 그리고 달러 약세가 결합되어 밈코인에 활력을 불어넣고 있으며, 이러한 흐름 속에서 도지코인의 최근 반등세 역시 추가적인 모멘텀을 확보했다.
함께 읽어볼 만한 기사: 도지코인 전망 2025~2030년: 고점 경신 vs 조정 진입, 시장은 어디로?
