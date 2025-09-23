라인 넥스트와 카이아, 손잡고 스테이블코인 슈퍼앱 공개

라인 넥스트와 카이아가 올해 하반기 아시아 전역에서 스테이블코인 기반 결제를 단순화하는 슈퍼앱 유니파이(Unify)를 출시할 예정이다.

라인 넥스트와 카이아가 스테이블코인 기반 슈퍼앱을 올해 하반기에 출시할 계획이라고 발표했다. 슈퍼앱은 라인의 디앱 포털에 출시되어 아시아 전역에서 스테이블코인 결제를 단순화할 것으로 기대된다.

이번 앱은 온라인 결제와 오프라인 결제 모두에서 스테이블코인을 간단하게 이용할 수 있도록 설계되었다. 이용자는 라인 메시지 기능으로 직접 송금하고 수취할 수 있어 거래가 그 어느때보다 편리해지고 빨라진다.

슈퍼앱은 라인 메신저와 디앱 포털에서 작동할 예정이며 이용자가 100개 이상의 디앱에도 쉽게 접근할 수 있다. 이용자는 스테이블코인을 예치해 즉시 보상을 얻을 수 있으며 국제 송금도 가능하다. 또한 원활한 환전을 위해 카이아 블록체인을 통해 온오프 램프도 제공할 예정이다.

라인 넥스트 고영수 CEO는 “스테이블코인에 대한 실제 수요와 높은 활용 가능성을 확인할 수 있었다”라고 하며 “누구나 쉽게 접근하고 안전하게 사용할 수 있는 슈퍼앱을 통해 아시아의 스테이블코인 생태계 확장을 선도하겠다”라고 말했다.

유니파이(Unify) 슈퍼앱, 아시아 지역의 스테이블코인 결제 단순화할 것

지난 1월에 라인 넥스트와 카이아는 미니 디앱 플랫폼을 출시해 이미 신규 이용자 수가 1억 3,000만 명을 넘었다.

카이아(Kaia)는 레이어 1 블록체인이며 라인 넥스트는 메신저 플랫폼 라인의 웹3 부문으로 슈퍼앱 출시와 함께 두 가지 그룹을 위한 유니파이 SDK도 출시할 계획이라고 밝혔다. 하나는 스테이블코인 발행사로, SDK를 이용해 스테이블코인을 전 세계에 배포하고 유동성과 사용성을 높일 수 있다. 또 하나는 앱 개발자로, SDK를 이용해 앱에 스테이블코인 기능을 쉽게 추가할 수 있다.

입장문에 따르면 유니파이 앱은 단독 카이아 서비스 및 라인 넥스트의 미니 디앱으로 올해 안에 베타 버전을 출시할 예정이다.

또한 미국 달러부터 시작해 일본 엔화, 태국 바트, 한국 원화, 인도네시아 루피아, 필리핀 페소, 말레이시아 링깃, 싱가포르 달러 등 다양한 통화 연동 스테이블코인을 지원한다.

서상민 카이아 의장은 유니파이 슈퍼앱의 주요 기능으로 스테이블코인 오케스트레이션 계층이라고 언급했다. 그는 아시아의 결제 시스템이 분산되어있어 카이아가 결제 인프라를 하나로 통합해 국경을 초월한 포용성을 실현하기를 바란다고 덧붙였다.