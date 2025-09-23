[XRP 뉴스] 3달러선 붕괴… 아직 코인 불장 끝나지 않았다?
주말에 시작한 급격한 하락이 9월 불장 상승분을 대부분 지우면서 리플 코인이 3달러 아래로 하락했으며 강세 리플 전망도 흔들리고 있다.
투자자들이 미국 내 첫 현물 리플 ETF 출시 소식에 “뉴스에 매도하라”는 반응을 보이면서 엑스알피 가격은 11% 이상 하락했으며 이번주에 시작한 조정장으로 하락폭이 더욱 커졌다.
하지만 미국의 거시경제 내러티브는 여전히 강세 전망을 지지한다. 9월 물가상승률이 2.18%로 둔화하면서 금리 인하 기조가 이어질 것이라는 예측에 힘을 실어주고 있다.
연말까지 금리를 추가로 0.5%포인트 인하할 수 있다는 예측을 시장이 선반영하기 시작하면서 거시경제 환경은 리플 코인의 상승 랠리 재개를 든든하게 받쳐주고 있다.
XRP 뉴스: 코인 불장 벌써 끝났을까
주말에 시작해 오늘까지 이어지고 있는 하락 추세는 3개월 간 형성한 강세 깃발 패턴에서의 거짓 돌파인 것으로 나타났다. 이로써 엑스알피가 7월의 상승 랠리를 이어갈 시나리오도 연기되었다.
이중 천정 패턴이 나타나면서 역사적으로 중요한 저항선인 3.10달러가 다시 한 번 강화되었으며 이제 2.70달러까지의 조정이 발생할 것으로 보인다.
해당 가격대는 깃발의 아랫 경계선과 부합해 오늘 매수 압력이 발생하며 리플 코인이 2.80달러로 반등할 경우 강세 구조가 여전히 유효하다고 볼 수 있다.
상대 강도 지수(RSI)는 20으로 과매도 구간에 깊이 진입했으며 통상적으로 매도 압력의 소진을 암시한다고 해석할 수 있다. 리플 코인 RSI가 지난번에 이 정도로 하락한 후에는 날카로운 재매수가 발생하며 6월 불장이 시작했다.
MACD 히스토그램 역시 골드크로스를 형성하기 직전까지 갔다가 급락했다. 어제의 대량 매도는 지속적 하락 추세의 시작이라기보다는 청산 이벤트일 가능성이 있다.
매수자들이 다시 한 번 돌파를 시도한다면 3.10달러를 지지선으로 전환해야 한다. 이 경우 돌파가 유효하다고 볼 수 있으며 깃발 패턴의 목표 가격인 5달러까지 70% 상승을 기대할 수 있다. 코인 불장 진행에 따라 미국의 추가 금리 인하 및 계속 이어지는 ETF 출시가 XRP 뉴스 호재로 작용하면 상승 랠리가 10달러까지 연장되며 255% 상승할 수 있다고 전망하다.
비트코인도 도움만 조금 받으면 리플처럼 속도낼 수 있을까
비트코인 대신 XRP 레저 같은 대안 레이어 1 생태계를 선호했던 투자자라면 다시 생각해봐야 할 수 있다. 세계 최대 암호화폐 비트코인도 드디어 한계를 극복하고 생태계를 확장할 수 있게 되었기 때문이다.
비트코인 하이퍼(Bitcoin Hyper, HYPER)는 비트코인의 강력한 보안에 솔라나 속도를 결합해 이전에는 불가능했던 확장성 높고 효율적인 사용 사례를 L2 네트워크 위에서 구현할 수 있게 지원한다.
그동안 높은 수수료와 느린 거래 속도, 한정적 프로그래밍 기능이 비트코인 네트워크를 뒤쳐지게 만들었다. HYPER는 이 걸림돌을 제거해 새로운 비트코인 기반 디파이 시대를 열고자 한다.
일부 전문가가 이번 코인 사이클에서 비트코인이 25만 달러까지 오를 수 있다고 예측하는 가운데 HYPER가 비트코인 생태계 확장 인프라의 중심에 서 그 모멘텀을 활용할 수 있다.
비트코인 하이퍼 프리세일은 1,760만 달러 이상 모금했다. 앞으로 비트코인 거래량의 일부만 L2 위로 끌어와도 상당한 성장을 기대할 수 있다.
투자자는 비트코인 하이퍼 공식 웹사이트에 방문해 거래소 상장 전에 HYPER 토큰을 구매할 수 있다.
다음 사전 판매 가격 인상은 하루 뒤 예정이다. 더 자세한 비트코인 하이퍼 소식은 공식 X, 텔레그램 채널에서 확인할 수 있다.비트코인 하이퍼 방문하기