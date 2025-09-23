[XRP 뉴스] 3달러선 붕괴… 아직 코인 불장 끝나지 않았다?

리플 코인이 첫 현물 ETF 출시 후 ‘뉴스에 매도’ 심리에 11% 이상 급락하며 3달러 아래로 밀렸지만, 과매도 신호(RSI 20)와 금리 인하 기대가 반등 가능성을 뒷받침하고 있다.

주말에 시작한 급격한 하락이 9월 불장 상승분을 대부분 지우면서 리플 코인이 3달러 아래로 하락했으며 강세 리플 전망도 흔들리고 있다.

투자자들이 미국 내 첫 현물 리플 ETF 출시 소식에 “뉴스에 매도하라”는 반응을 보이면서 엑스알피 가격은 11% 이상 하락했으며 이번주에 시작한 조정장으로 하락폭이 더욱 커졌다.

In the past 24 hours, 404,386 traders were liquidated for a total of $1.7 billion.



The vast majority of the damage was done to longs, who got liquidated for $1.62B.https://t.co/MT0EgNW8ib pic.twitter.com/rv75Behw4v — Lookonchain (@lookonchain) September 22, 2025

하지만 미국의 거시경제 내러티브는 여전히 강세 전망을 지지한다. 9월 물가상승률이 2.18%로 둔화하면서 금리 인하 기조가 이어질 것이라는 예측에 힘을 실어주고 있다.

연말까지 금리를 추가로 0.5%포인트 인하할 수 있다는 예측을 시장이 선반영하기 시작하면서 거시경제 환경은 리플 코인의 상승 랠리 재개를 든든하게 받쳐주고 있다.

XRP 뉴스: 코인 불장 벌써 끝났을까

주말에 시작해 오늘까지 이어지고 있는 하락 추세는 3개월 간 형성한 강세 깃발 패턴에서의 거짓 돌파인 것으로 나타났다. 이로써 엑스알피가 7월의 상승 랠리를 이어갈 시나리오도 연기되었다.

이중 천정 패턴이 나타나면서 역사적으로 중요한 저항선인 3.10달러가 다시 한 번 강화되었으며 이제 2.70달러까지의 조정이 발생할 것으로 보인다.

출처: 트레이딩뷰

해당 가격대는 깃발의 아랫 경계선과 부합해 오늘 매수 압력이 발생하며 리플 코인이 2.80달러로 반등할 경우 강세 구조가 여전히 유효하다고 볼 수 있다.

상대 강도 지수(RSI)는 20으로 과매도 구간에 깊이 진입했으며 통상적으로 매도 압력의 소진을 암시한다고 해석할 수 있다. 리플 코인 RSI가 지난번에 이 정도로 하락한 후에는 날카로운 재매수가 발생하며 6월 불장이 시작했다.

MACD 히스토그램 역시 골드크로스를 형성하기 직전까지 갔다가 급락했다. 어제의 대량 매도는 지속적 하락 추세의 시작이라기보다는 청산 이벤트일 가능성이 있다.

매수자들이 다시 한 번 돌파를 시도한다면 3.10달러를 지지선으로 전환해야 한다. 이 경우 돌파가 유효하다고 볼 수 있으며 깃발 패턴의 목표 가격인 5달러까지 70% 상승을 기대할 수 있다. 코인 불장 진행에 따라 미국의 추가 금리 인하 및 계속 이어지는 ETF 출시가 XRP 뉴스 호재로 작용하면 상승 랠리가 10달러까지 연장되며 255% 상승할 수 있다고 전망하다.

비트코인도 도움만 조금 받으면 리플처럼 속도낼 수 있을까

비트코인 대신 XRP 레저 같은 대안 레이어 1 생태계를 선호했던 투자자라면 다시 생각해봐야 할 수 있다. 세계 최대 암호화폐 비트코인도 드디어 한계를 극복하고 생태계를 확장할 수 있게 되었기 때문이다.

비트코인 하이퍼(Bitcoin Hyper, HYPER)는 비트코인의 강력한 보안에 솔라나 속도를 결합해 이전에는 불가능했던 확장성 높고 효율적인 사용 사례를 L2 네트워크 위에서 구현할 수 있게 지원한다.

출처: 비트코인 하이퍼 공식 X

그동안 높은 수수료와 느린 거래 속도, 한정적 프로그래밍 기능이 비트코인 네트워크를 뒤쳐지게 만들었다. HYPER는 이 걸림돌을 제거해 새로운 비트코인 기반 디파이 시대를 열고자 한다.

일부 전문가가 이번 코인 사이클에서 비트코인이 25만 달러까지 오를 수 있다고 예측하는 가운데 HYPER가 비트코인 생태계 확장 인프라의 중심에 서 그 모멘텀을 활용할 수 있다.

비트코인 하이퍼 프리세일은 1,760만 달러 이상 모금했다. 앞으로 비트코인 거래량의 일부만 L2 위로 끌어와도 상당한 성장을 기대할 수 있다.

투자자는 비트코인 하이퍼 공식 웹사이트에 방문해 거래소 상장 전에 HYPER 토큰을 구매할 수 있다.

함께 읽어보기: 비트코인 하이퍼 구매 방법 – 5분 안에 HYPER 사는법

다음 사전 판매 가격 인상은 하루 뒤 예정이다. 더 자세한 비트코인 하이퍼 소식은 공식 X, 텔레그램 채널에서 확인할 수 있다.