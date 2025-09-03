클로드 AI가 내다본 올해 XRP·밈코어·트럼프 코인 시세

면책조항: 이 기사를 투자 조언으로 받아들여서는 안됩니다. 암호화폐는 변동성이 큰 투자상품이기 때문에 투자 전 자체적인 조사를 수행하시기 바랍니다.

시장은 강력한 하락세로 접어들며 공황이 빠르게 확산했고 곳곳에서 약세장이 관찰됐다. 그러나 분석가들과 클로드 AI는 침착함을 유지했다. 클로드는 신규 WLFI(월드리버티파이낸셜) 코인 출시에도 불구하고 XRP(엑스알피)의 성장, 밈코어 생태계 확장, 트럼프 밈코인의 지속적인 인기를 근거로 낙관적인 장기 전망을 제시했다.

이더리움은 4,950달러로 사상 최고가를 경신하며 여전히 알트코인 선두주자의 위치를 입증했다. 이에 이더리움 기반 밈코인 시장을 포함한 알트코인 시장이 단기적 상승세를 보였다.

비트코인은 최근 11만 달러를 회복해 현재 11만 1000 달러에 거래되고 있ㅇ으며 이는 지난 8월 고점인 12만 4000 달러 대비 약 8% 낮은 수준이다. 그럼에도 불구하고 역사상 가장 우호적인 규제 환경 덕분에 투자 심리는 강세를 유지하고 있으며 클로드 AI는 이러한 흐름을 근거로 밝은 전망을 내놓고 있다.

XRP, 강력한 랠리 기대돼

2025년은 XRP가 강세인 해였다. 미국 증권 거래 위원회(SEC)와의 법정 공방에서 승리하고 1달러를 돌파한 뒤 불과 1년 만에 400% 상승을 기록했다. 클로드는 랠리가 여전히 지속되고 있으며 또 다른 강력한 상승세가 임박했다고 전망한다.

사용자 참여율이 높아지면서 채택 속도도 가속화되고 있다. 최근 출시된 XRP 마스터카드는 신용카드 시장에 본격적으로 진입했고 오는 10월에는 ETF 출시 가능성까지 높아지면서 시장의 관심과 기대가 더욱 커지고 있다.

코인베이스의 수석 분석가는 미국 연방준비제도가 통화 완화 정책을 펼치면 위험 선호도가 높아지며 자본이 다시 암호화폐 시장으로 유입될 것이며 XRP가 그 수혜를 입을 것이라고 강조했다. 국제 결제 시스템으로서의 우위와 세계적인 제도권 편입 흐름에 힘입어 XRP는 주요 투자 자산으로 자리매김하고 있다.

출처: XRPUSD / 트레이딩뷰

장기 전망은 여전히 강세지만 이번 9월은 전통적으로 암호화폐 시장에서 약세가 두드러지는 시기다. XRP가 5달러 이상에 도달할 가능성이 거론되지만 트레이더들은 여전히 신중함을 유지할 필요가 있다.

기술적 지표는 불안정한 흐름을 시사한다. 상대 강도 지수(RSI)는 39로 수요 약세를 시사하며 이동 평균선 수렴 확산(MACD) 막대는 중립선 바로 아래에 머물고 있다. 캔들은 저항선 부근에서 팽이형 패턴을 형성하고 있다. 이는 일반적으로 돌파가 임박했음을 의미한다.

장기적으로는 10달러 돌파 가능성이 열려 있지만 먼저 3.66달러 저항선을 뚫어내고 다시 3달러 아래로 하향조정을 거쳐야 한다는 분석이 나온다.

시장 혼란에도 반등한 밈코어

밈코어(Memecore)가 돌연 급등세를 보이며 단 하루 만에 20% 상승해 밈코인 시장 전반에 새로운 활력을 불어넣었다.

밈코어 커뮤니티는 “밈코어를 보유하는 것은 단순한 투자가 아니라 하나의 흐름에 동참하는 것”이라고 말한다. 생태계가 확장되고 새로운 이정표가 세워지면서 이러한 인식은 점차 현실로 다가오고 있다.

현재 밈코어는 시가총액 10억 달러에 근접하며 사상 최고가인 0.87달러를 기록했다. 모멘텀은 여전히 강하게 유지되고 있으며 차트 또한 생태계의 상승 흐름을 반영한다.

출처: MEMECOREUSD / 트레이딩뷰

밈코어(M)는 단숨에 100% 상승하며 사상 최고가인 0.88달러에 근접했다. 시가총액이 10억 달러에 다다르며 플로키를 제치고 BNB 체인 최대 유틸리티 밈코인으로 자리 잡았다.

토큰 생성 이벤트(TGE) 이후 아시아 대규모 커뮤니티의 참여로 인해 가격이 상승되며 강세를 이어가고 있다. 업비트 상장 시 수십억 달러 규모의 시가총액 진입은 시간문제라는 전망도 나온다.

아울러 밈코어는 새로운 밈코인을 출시할 수 있는 자체 플랫폼을 운영 중이며 그 중 한 프로젝트는 이미 400만 달러 규모의 시가총액을 기록했다.

클로드, 트럼프 밈코인 올해 내로 15달러 도달 전망

도널드 트럼프 미국 대통령이 직접 출시한 공식 트럼프(TRUMP) 코인은 강력한 랠리를 펼쳤다. 최근 5일간 트럼프 밈코인은 3.1% 상승하며 상위 10위 토큰을 모두 제쳤다.

또한 WLFI 출시를 앞두고 지난 24시간 동안 거래량이 180% 폭증하면서 기술 지표는 모멘텀 가속화를 시사하며 트럼프 코인에 대한 낙관론을 더욱 강화하고 있다.

출처: TRUMPUSD / 트레이딩뷰

RSI는 강세 모멘텀이 형성되고 있으며 오실레이터는 과매수 영역으로 진입하고 있음을 반영한다.

이는 일반적으로 단기적 하락을 암시하지만 높은 매수 압력을 시사한다. 그리고 트럼프 코인이 곧 30달러를 향해 상승할 것으로 예상하며 낙관적인 전망을 뒷받침한다.

17.5달러 돌파가 확정되면 30달러까지 랠리할 수 있다.

밈코인 시장이 가상자산 시장에서 그 입지를 계속해서 증명하고 있다. 모든 랠리는 새로운 밈 아이디어에 의해 촉발된 강세 모멘텀을 불러일으키는 듯하다. 같은 목표를 가진 맥시 도지(Maxi Doge, MAXI)는 이미 프리세일에서 성공을 거두고 있다.

맥시 도지, ‘제2의 도지코인’?

맥시 도지가 시장의 화제로 부상하고 있다. 도지코인을 테마로 한 이 밈코인은 이미 175만 달러 이상의 투자금을 모금했다.

맥시 도지는 밈 문화에 전념하며 하이레버리지 트레이딩에 열광하는 ‘짐 브로’ 시바견 캐릭터를 중심으로 한다.

그러나 단순한 재미를 위한 프로젝트가 아니다. 커뮤니티 활성화와 지속적인 성장을 위해 스테이킹 프로그램과 각종 콘테스트가 마련되어 있다.

특히 주목할 점은 토큰 배분 구조다. 공급량의 약 40%가 내부자나 비공개 판매 단계 없이 곧바로 공개 프리세일에 풀리며 주요 거래소 상장 시 고래 투자자들의 대규모 매도 위험을 최소화했다.

또한 MAXI 보유자를 위한 스테이킹 프로그램도 현재 이용 가능하며 기사 작성 당시 프리세일 참여자는 연간 수익률 175%를 제공받는다. 프리세일 단계에서도 토큰을 스테이킹해 보상을 받을 수 있어 조기 참여자의 이익이 극대화될 전망이다.

MAXI 토큰 구매는 맥시 도지 프리세일 사이트에서 ETH, BNB, USDT, USDC, 또는 카드로 가능하다.