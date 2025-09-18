도지코인 전망: 이번주 출시 예정인 도지코인 ETF, 10달러 가능할까

렉스 오스프리 도지코인 ETF(DOJE)가 이번 주 출시를 앞두고 있어 기관 자금 유입과 함께 도지코인 가격 강세 기대감이 커지고 있다. 시장은 도지코인의 단기 목표가 $0.38, 장기적으로는 1달러 이상까지 확장 가능성에 주목하고 있다.

면책조항: 이 기사를 투자 조언으로 받아들여서는 안됩니다. 암호화폐는 변동성이 큰 투자상품이기 때문에 투자 전 자체적인 조사를 수행하시기 바랍니다.

렉스 오스프리 도지코인 ETF(DOJE)가 이번주 목요일 거래 개시를 앞두면서 도지코인 전망 강세론을 강화하고 있다.

이번 펀드는 전통 금융 시장에서 출시되는 첫 도지코인 기반 펀드로, 현물 ETF가 아니라 무츄얼 펀드와 비슷하게 간접 익스포저를 제공한다. 렉스 오스프리 도지코인 ETF는 케이맨 제도 기반 자회사를 통해 여러 암호화폐 파생상품에 투자해 도지코인 가격을 추종할 계획이다.

이러한 구조는 다른 현물 도지코인 ETF 신청서와 다르지만, 그레이스케일 같은 자산운용사가 10월에 현물 ETF를 승인받는 기반을 닦아줄 것으로 기대된다.

SEC로부터 승인받는 첫 도지코인 기반 ETF라는 점에서 규제적 명확성을 기다리던 기관 자본금이 도지코인 시장에 대거 유입될 가능성이 크다.

미국 연준이 9월 FOMC 회의를 열어 기준 금리를 0.25%p 낮추기로 결정하고 연말까지 두 차례 더 금리를 인하할 수 있다는 전망이 나오면서 도지코인의 대형 상승이 임박했다는 기대감이 투자자 사이에서 피어나고 있다.

도지코인 가격 분석: 월가가 DOGE 시세 10달러까지 밀어붙일 가능성은

차곡차곡 쌓이고 있는 도지코인 호재는 2개월 동안 DOGE 차트가 형성한 강세 페넌트 패턴을 완전히 돌파하는 데 필요한 모멘텀을 제공할 수 있다.

추세 지속 패턴으로 알려진 강세 페넌트 패턴이 전개되며 도지코인 가격이 7월의 불장을 이어갈 가능성이 있다. 이미 8월 고점 $0.26은 돌파해 잠재적 지지선으로 만들었다.

출처: 트레이딩뷰

모멘텀 지표도 강세 도지코인 전망을 뒷받침한다. RSI는 70을 넘어 과매수 구간에 진입했다가 60까지 후퇴했다. 과매수 구간에 진입하면 종종 자산 가격이 단기 고점에 다다랐다는 신호로 볼 수 있다.

그러나 아직 조정이 끝나지 않았을 가능성이 있다. MACD선이 상승 추세를 재개하기 전이며 데드 크로스를 그릴 가능성이 있기 때문이다.

도지코인이 이대로 $0.26에서의 반등을 확고히 할 수 있다면 다음 상승을 위한 발판으로 작용할 수 있다. 다음 목표 가격은 $0.38로 약 40%의 상승 여력이 남아있다.

게다가 ETF가 새로운 트래드파이 수요를 흡수한다면 도지코인의 돌파 랠리가 1달러까지 연장될 수 있으며 이 경우 270% 상승이 가능하다.

그러나 도지코인이 10달러 이정표를 달성하려면 ETF를 통한 장기 채택, 기업 트레저리, 미국 퇴직연금 포함 가능성으로 미국 금융 시장에 도지코인이 더욱 깊숙히 통합되어야 할 것이다.

