파이코인 전망: 4% 상승한 파이코인, 드디어 회복하나

파이코인(PI)은 주요 거래소 상장 불발과 중앙화·스캠 논란으로 연초 대비 79% 이상 하락하며 투자자들의 외면을 받고 있다. 다만 단기 차트에서 하락 삼각 패턴 돌파 가능성이 관측되며, 지지선 유지 시 최대 $0.60 회복도 기대할 수 있다.

파이코인이 어제 4% 오르며 $0.37까지 상승했다가 기사 작성 시점 기준 $0.3530에 거래되고 있다. 어제 파이코인 거래량도 64% 폭증해 투자자의 회복 기대감을 키우고 있다.

파이코인 일 거래량은 지난 9일 동안 1억 달러 미만으로 저조했으며 7월 26일에는 2,600만 달러로 최저치를 기록해 투자자가 PI에 대한 관심을 완전히 잃었다고 시사했다.

파이 네트워크 네이티브 토큰 PI는 최근 가상자산 시장의 상승 랠리 속에서도 홀로 모멘텀을 얻지 못해 투자자의 외면을 여실히 보여주었다. PI 코인 연초대비 하락률은 79.2%에 달한다.

바이낸스, 코인베이스 등 주요 가상자산 거래소에서 파이코인 상장을 거부한 점도 약세 파이코인 전망에 기여했다. 파이코인이 복수의 국가에서 당국으로부터 스캠으로 간주되고 파이코인의 스마트 컨트랙트가 완전히 오픈 소스가 아니라는 점이 주요 거래소 상장 가능성을 저해하고 있다.

중앙화 우려 역시 파이코인 평판 훼손으로 이어졌다. 파이코인 팀이 이러한 논란에 대응하지 않는 한 약세 전망은 불가피해 보인다.

파이코인 전망: 차트 속 ‘이 패턴’ 확인되면 $0.60 회복 가능

파이코인 4시간봉 차트를 보면 최근 더 높은 저점을 형성하기 시작했다. 이는 하락 추세가 끝나간다는 초기 신호일 수 있다.

출처: 트레이딩뷰

파이코인 가격은 $0.32 근처에서 사상 최저가를 기록한 후 20일 동안 다시 그 가격대로 하락하지 않았다. 다만, 고점이 계속 낮아지고 있어 가격 압축을 시사했다.

만약 파이코인이 $0.335 지지선을 유지한다면 강세 파이코인 전망을 지지해 하락 삼각 패턴을 돌파할 수 있다. 이 경우 첫 목표 가격은 $0.45라고 할 수 있으며 충분한 모멘텀을 형성할 경우 $0.60까지 상승할 가능성도 존재한다.

이 경우 현 시세 대비 약 66% 오르는 셈이어서 앞으로 파이코인 차트가 삼각 패턴을 돌파할 수 있을지 지켜보아야 할 것이다.

파이코인은 메인넷 출시 이후 줄곧 투자자를 실망시켰다. 한편 인기 밈코인 월스트리트페페(WEPE)는 알트코인 시즌을 온전히 활용하기 위해 다음 계획을 실천으로 옮기고 있다.

월스트리트페페(WEPE), 솔라나 마이그레이션 이후 폭등 가능

월스트리트페페(Wall Street Pepe, WEPE)가 성공적으로 이더리움 체인 위에 WEPE 밈코인을 출시한 후 솔라나 블록체인으로 마이그레이션할 준비를 마쳤다. 이번 체인 이전은 월스트리트페페 코인의 새로운 불장 랠리의 시작을 알릴 수 있다.

출처: 월스트리트페페 홈페이지

올해 초 성공적으로 사전 판매를 마친 후 이제 월스트리트페페 개발팀은 로드맵을 하나씩 달성하며 더 높은 거래량을 위해 솔라나 체인 마이그레이션을 결정했다.

솔라나는 밈코인 대표 체인으로 이름을 알려 월스트리트페페의 완벽한 집이 될 전망이다. WEPE는 마이그레이션 진행에 따라 이더리움 WEPE를 점진적으로 소각하고 있다. 솔라나 체인 위에 WEPE가 발행될 때마다 동일 수량의 이더리움 WEPE가 소각된다. 이에 따라 전체 토큰 공급량은 일정하게 유지되며 체인 확장으로 인한 가치 희석을 방지할 수 있다.

관심 있는 투자자는 월스트리트페페 홈페이지에서 미리 솔라나 WEPE를 확보할 수 있다. 베스트 월렛 같은 솔라나 지갑을 연결한 후 암호화폐로 결제하면 된다. 이더리움 WEPE 보유자라면 솔라나 WEPE TGE 이후 1:1로 스왑할 수 있다.