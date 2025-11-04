제미나이 예측 2025년 말 리플, 에이다, 아스터 전망

구글의 제미나이 AI는 연말까지 리플, 에이다, 아스터 코인이 강세를 보이며 각각 최대 400%, 700%, 500%까지 상승할 수 있다고 전망했다.

구글의 첨단 대형언어모델 제미나이 AI가 지금부터 연말 전까지 리플, 에이다, 아스터 코인 투자자가 수익을 기록할 수 있다는 긍정적 전망을 제시했다.

10월 전반에 걸친 긴 약세장에도 불구하고 펀더멘털을 견조하다. 미국에서 솔라나, 라이트코인, 헤데라 코인 현물 ETF가 출시되었으며 연준은 두 번째로 기준 금리를 0.25%포인트 인하했다. 미국 규제 당국은 여전히 암호화폐에 우호적이며 인플레이션 관련 거시경제적 우려가 둔화되며 리스크 선호 심리가 강화되고 있다.

이러한 전개는 다음 코인 강세장에서 알트코인이 강한 퍼포먼스를 보여줄 가능성을 시사한다. 잘하면 올해 시작할 다음 강세장에서 제미나이는 리플, 에이다, 아스터 코인이 선두를 달릴 것으로 예측했다.

리플(XRP): 제미나이, 크리스마스 전 400% 상승 전망

리플(XRP)은 제미나이 예측 모델이 손꼽은 유망 알트코인 중 하나로, 제미나이가 연말에 5.85달러에서 13달러 사이까지 랠리할 수 있다고 전망했다. 현 시세 2.25달러에 비하면 5배 이상 오를 성장 여력이 있다.

출처: 제미나이

올해 리플이 미 증권거래위원회(SEC)와의 소송을 종결하면서 투자 심리가 대폭 강화되었으며 7월에 7년 만에 3.65달러에 도달했다. 지난 12개월 동안 리플은 343% 상승했으며 이는 비트코인, 이더리움 등 주요 암호화폐의 성과를 크게 웃돈다.

리플이 RLUSD 스테이블코인을 출시하고 CEO 브래드 갈링하우스가 도널드 트럼프 대통령과 친밀한 관계를 유지하면서 XRP는 대표적 규제 친화적 디지털 자산으로 부상했으며 기관 투자자와 개인 투자자 모두가 선호하게 되었다.

출처: 트레이딩뷰

XRP 차트를 보면 2025년에 여러 차례 강세 깃발 패턴이 나타나 연말 돌파 가능성을 암시했다.

앞으로 리플 ETF 승인, 리플의 전략적 파트너십 확대, 미국의 규제 명확성 확보 등의 촉매제가 받쳐주면 제미나이가 예측한 13달러를 연말까지 실현할 가능성이 존재한다.

에이다(ADA): 제미나이 4분기 700% 상승 예측

에이다(ADA)는 가장 강력한 디파이 네트워크 중 하나로 활발한 개발 생태계 및 성장하는 분산형 애플리케이션 생태계로 이더리움의 주요 경쟁 프로토콜로 떠올랐다.

출처: 제미나이

이더리움 공동창업자 찰스 호스킨슨이 창시한 에이다는 학술적 피어리뷰 기반 프레임워크 및 확장성, 지속가능성, 정식 검증 과정 등을 중시하는 기조로 유명하다.

에이다 코인 시가총액은 약 191억 달러로 디파이 업계에서 확고한 입지를 다졌지만 아직 채택에서 솔라나, 이더리움을 따라잡지는 못하고 있다.

제미나이는 에이다 코인이 올해 최고 7달러까지 상승할 수 있다고 예측했다. 기사 작성 시점 기준 시세 0.5330달러에 비하면 1,100% 이상 높은 에이다 전망 가격이다.

출처: 트레이딩뷰

앞으로 투자 심리가 개선될 경우 제미나이는 에이다 코인이 3달러를 돌파하고 불장 지속에 따라 전고점인 3.09달러를 넘을 가능성도 제기했다.

아스터(ASTER): 창펑 지오가 지지하는 DEX 코인, 4~5배 상승 가능하다는 제미나이

아스터(ASTER)는 비교적 최근 출시된 DEX 토큰으로 디파이 시장에서 새로운 물결을 일으키고 있다. 2024년 말 아스테루스(Astherus)와 APX 파이낸스의 합병에서 탄생한 아스터는 2025년 9월 정식으로 플랫폼을 출시했으며 다음달 바이낸스에 ASTER 코인을 상장했다.

출처: 제미나이

아스터는 BNB 체인 위에서 개발되었으며 창펑 자오 관련 벤처캐피탈의 지원을 받고 있다. 아스터는 차세대 무기한 선물 DEX로 암호화폐의 현물 및 선물 거래를 지원하며 최대 1,001배의 레버리지까지 활용할 수 있다.

아스터의 차별점은 “트레이드 투 언” 모델이다. 이용자는 이자 창출 자산을 마진으로 활용할 수 있어 트레이딩과 패시브 인컴을 동시에 추구할 수 있다.

아스터 코인은 오늘 전체 가상자산 시장의 하락세를 따르며 24시간 전 대비 22% 하락했다. 전체 암호화폐 시가총액도 같은 기간 3.7% 하락했다.

출처: 트레이딩뷰

아스터 코인은 신생 코인으로 아직 명확한 추세를 파악하기 어렵지만 상장 후의 하락추세에서 고래 투자자의 매입으로 돌파했다. 곧이어 트레이더들이 수익을 실현하며 다시 하락했지만 상대적으로 새로운 프로젝트라는 점에서 앞으로 제미나이가 예측한 목표 가격을 2개월 안에 달성할 수 있을지 지켜볼 만하다.

