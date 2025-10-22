연준, 스테이블코인·핀테크 대상 ‘스키니 마스터 계좌’ 도입 추진

연준은 스테이블코인 발행사와 핀테크 기업이 제3의 은행을 거치지 않고도 연준 결제망에 직접 접근할 수 있도록 하는 새로운 형태의 ‘결제 계좌’를 도입하는 방안을 추진하고 있다.

작성자 Robert Jang 작성자 Robert Jang 작성자 소개 크립토뉴스에서 크립토 콘텐츠 크리에이터로 활동하고 있는 Robert Jang은 MIT 블록체인 교육 과정을 이수한 뒤 자산운용사, 스타트업 등에서 금융, 테크... 작가 정보 공유하기 복사됨 최종 업데이트: 10월 23, 2025

면책조항: 이 기사를 투자 조언으로 받아들여서는 안됩니다. 암호화폐는 변동성이 큰 투자상품이기 때문에 투자 전 자체적인 조사를 수행하시기 바랍니다.

미 연방준비제도(Fed)가 스테이블코인 발행사와 핀테크 기업이 은행과 파트너십을 맺지 않고도 연준 결제망에 직접 접근할 수 있도록 지원할 새로운 계획을 발표했다.

크리스토퍼 월러(Christopher Waller) 연준 이사는 지난 10월 21일 열린 연준 ‘결제 혁신 컨퍼런스’에서 법적 자격을 갖춘 기관들에 “결제 계좌(payment account)” 혹은 “스키니 마스터 계좌(skinny master account)”로 부른 새로운 형태의 계좌를 제공하는 제안을 발표했다.

이번 발표는 과거 암호화폐 기업에 신중했던 연준의 입장에서 중요한 정책 방향 변화를 시사했다.

커스토디아 뱅크(Custodia Bank), 크라켄(Kraken) 등의 기업은 긴 법적 다툼을 통해 연준 마스터 계좌를 얻으려고 노력했으며 이번 신속 승인 절차에서 가장 먼저 수혜를 보는 기업이 될 수 있다.

출처: 미 연방준비제도

스테이블코인 발행사, 핀테크 기업 위한 새로운 형태의 계좌

제안된 결제 계좌는 연준의 결제망에 직접적 접근권을 제공하되 완전한 마스터 계좌에는 없는 여러 리스크 통제 장치가 적용될 예정이다.

월러 이사는 “이 결제 계좌 개념은 현재 제3의 은행을 통해 결제 서비스를 처리해야 하는 법적 자격을 갖춘 기관에 기본적인 연준 결제 서비스를 제공하고자 한다.”라고 말했다.

🚨BIG NEWS out of the @federalreserve Payments Innovation Conference this morning.



Governor Chris Waller announced the central bank is proposing a new type of limited-access master account (or what he calls a “skinny master account”) for ALL legally eligible institutions to… https://t.co/lZh0I0Tj3a pic.twitter.com/Wg7ygjpvJj — Eleanor Terrett (@EleanorTerrett) October 21, 2025

결제 계좌를 받은 기관은 연준의 재무제표 노출을 제한하기 위해 설계된 여러 운영적 제약을 따라야 한다.

게다가 연준의 지급준비금에 대한 이자를 받지 못하며 규모를 통제하기 위해 의무적 잔액 한도도 설정될 수 있다.

참여기업은 일중 당좌대월 자격도 없으며 이에 따라 잔액이 0에 도달하면 거래가 반려된다.

결제 계좌는 할인 창구 대출에서도 제외되며 중앙은행이 충분히 당좌대월 리스크를 관리할 수 없는 일부 결제 서비스도 이용할 수 없다.

월러는 연설에서 “목적은 이들 회사가 필요로 하는 기능과 연방준비은행 및 결제 시스템이 노출되는 리스크에 기반한 새로운 계좌를 만드는 것”이라고 설명했다.

월러는 모든 법적 자격을 갖춘 법인이 기존 법률 체계에 따라 결제 계좌 자격을 얻을 수 있다고 강조하며 별도로 자격 요건을 변경할 필요가 없다고 말했다.

월러 이사는 컨퍼런스 참석자를 향해 “결제 혁신은 빠른 속도로 진행 중이며 연준도 따라잡아야 한다”라고 주장했다.

2025년에 연준 마스터 계좌를 신청했던 리플(XRP)과 앵커리지 디지털은 새로 제안된 프레임워크에 따라 계좌 승인을 조기에 받을 수 있다.

디지털 자산에 대한 연준 입장 변화 속 업계 인사들 한 자리에

월리 이사의 새로운 제안을 발표한 이번 컨퍼런스는 체인링크 CEO 세르게이 나자로프, 코인베이스 CFO 알레시아 하스, 서클 사장 히스 타버트 등 암호화폐 업계 인사들과 연준 인사들이 한 데 모인 자리였다.

워싱턴 연방준비제도이사회 본부에 약 100명의 민간인이 참여한 자리에서 월러는 “디파이 산업을 의심의 눈초리나 경멸의 눈으로 바라보지 않고 있다”라고 하며 “대신, 오늘 우리 본부에서 미국 결제의 미래에 대한 대화 참여를 환영한다. 몇 년 전만 해도 상상조차 불가능했던 일일 것이다.”라고 덧붙였다.

패널 토론에서 세르게이 나자로프 체인링크 CEO는 제도권 금융과 디지털 자산의 연결에 관해 상호운용성의 문제를 지적했다.

컨퍼런스 생방송 보도에 따르면 “나자로프는 규제 당국의 적극적 역할에 감사를 표현하며 이처럼 중요한 논의가 연준 본부에서 직접 이루어진다는 중요성을 강조했다.”

파이어블록스 최고경영자 마이클 샤울로프는 회복력과 디파이 통합에 대한 패널 토론에서 블록체인 수탁의 장점을 강조했다.

샤울로프는 “미국에서의 규제 개선이 이러한 논의를 지원하고 있다”며 전통 은행권의 IT 부서들이 블록체인 인프라 채택에 어려움을 겪고 있다고 언급했다. 제니퍼 바커 BNY멜론 재무서비스 총괄은 원활한 통합을 위해 제도권 금융과 디파이의 협업이 필요하다고 강조했다.

바커는 패널 토론에서 “디파이는 기존 은행에서는 불가능했던 365일 24시간 달러 거래를 지원한다.”라고 말했다.

연준은 아직 결제 계좌 제안의 도입 시기를 구체적으로 밝히지 않았다. 월러 이사는 연준이 제도를 최종 확정하기 전 장단점에 대해 이해관계자의 피드백을 참고할 것이라고 시사했다.