이더리움 전망: 역대급 스테이블코인 유입세로 5,000달러 가능성 대두

이더리움 네트워크로 최근 일주일간 67억 달러 규모의 스테이블코인이 유입되며 5,000달러 이상 상승 가능성이 부각되고 있다. 이더리움은 전체 스테이블코인 시장 점유율 50% 이상을 차지해 달러 기반 자금 흐름의 핵심 인프라로 입지를 강화했다.

최근 이더리움(ETH) 네트워크로 유동성이 강하게 유입되고 있다. 지난주에만 이더리움 네트워크로의 스테이블코인 유입금액이 67억 달러를 기록했다. 이는 대부분의 체인이 몇 년 동안 처리하는 규모보다 크다. 이더리움 네트워크 위 스테이블코인 규모는 1,450억 달러를 넘어 스테이블코인 시장에서 50% 이상을 차지했다. 이더리움이 달러 기반 토큰의 대표적 합의 레이어로 입지를 구축했다고 보여준다.

스테이블코인 유입금액은 투자 심리 개선에 따라 다른 자산으로 투입 가능한 드라이파우더로 볼 수 있어 특히 중요하다.

한편 기관 투자자의 수요도 증가하고 있다. 이더리움 ETF, 특히 블랙록의 현물 이더리움 ETF는 꾸준히 운용자산규모(AUM)가 증가해 기관 투자자들이 규제 받는 수단을 통해 이더리움에 투자하고 있다고 나타냈다.

이더리움 뉴스: 거시경제 및 펀더멘털

거시경제적 측면을 살펴보면 미국 경제가 둔화되고 있으며 올해 미국 연방준비제도(Fed)가 금리를 인하할 것이라는 기대감이 높아지고 있다. 통화 정책 완화는 암호화폐 같은 위험자산 시장에 유리하게 작용하는 경향이 있다. 미국 내 스테이블코인 규제의 확립 역시 이더리움이 달러 기반 스테이블코인의 중추적 네트워크로 입지를 굳히는 데 기여하고 있다.

이더리움 레이어 2 네트워크 프로젝트들은 계속해서 처리 역량을 강화하고 비용을 줄이고 있으며 이는 이더리움의 장기 채택 사용 사례를 강화하고 있다.

주요 내용:

일주일 동안 이더리움 네트워크로 67억 달러의 스테이블코인 유입

이더리움 네트워크는 이제 전 세계 스테이블코인 공급량의 50% 이상 처리

이더리움 ETF 유입 흐름과 암호화폐 정책의 명확성이 기관 투자자의 참여 장려

이더리움 기술적 전망: 5,000달러 도달 가능성에 주목

기사 작성 시점 기준 이더리움 시세는 4,284달러로 이더리움 전망이 중립 상태에 있다. 이더리움 가격은 8월 말부터 상승을 제한한 하락 삼각 패턴 안에서 머물고 있다. 4,490달러 근처 저항선에서 매도 압력이 발생하고 있으며 4,250달러 근처 삼중 바닥 지지선에서는 투자자들이 저가 매수 기회를 노리고 있다.

4,363달러 근처에 있는 50SMA가 이더리움 차트에서 단기 저항선으로 작용하고 있으며 3,885달러에 있는 200SMA가 전체 추세를 받쳐주고 있다. 상대 강도 지수(RSI)의 경우 47로 중립 구간에 있으며 과매도 상태에 진입하지 않아 돌파 가능성이 존재한다.

출처: 트레이딩뷰

만약 이더리움 가격이 명확한 모멘텀으로 4,490달러를 돌파한다면 4,665달러, 그리고 전고점 근처인 4,865달러까지 도전할 수 있다.

차트에서 강세 장악형 패턴 혹은 적삼병 패턴이 나타난다면 강세 추세를 확인할 수 있다. 반대로 이더리움 가격이 4,250달러 아래로 하락한다면 4,070달러 혹은 3,940달러에서 3,785달러대까지 떨어질 수 있다.

투자자들은 이러한 상황에서 4,490달러 위 롱 포지션을 열고 4,665달러에서 4,865달러 사이를 목표 가격대로 잡을 수 있다. 이 경우 4,250달러를 손절 가격대로 고려할 만하다. 기록적 스테이블코인 유입, ETF 수요, 개선되는 거시경제 환경을 고려하면 이더리움이 이번 사이클에 5,000달러 위로 돌파할 가능성은 그 어느 때보다 커보인다.

비트코인 하이퍼(HYPER), 비트코인 보안에 솔라나 속도 결합

비트코인 하이퍼(Bitcoin Hyper, HYPER)는 솔라나 가상머신(SVM)을 기반으로 한 최초의 비트코인 네이티브 레이어 2 프로토콜이다. 비트코인 하이퍼는 초고속 저비용 트랜잭션 및 스마트 컨트랙트로 디파이, 밈코인, NFT, 게이밍 등의 사용 사례를 지원해 비트코인 생태계를 확장하는 목표를 가졌다.

개발팀은 솔라나의 고성능 프레임워크에 비교 불가능한 비트코인의 보안을 결합해 전혀 새로운 사용 사례를 제공하고자 하며 비트코인 브릿지, 확장성 높은 디앱 개발도 여기에 포함된다.

출처: 비트코인 하이퍼 공식 X

비트코인 하이퍼 팀은 신뢰와 확장성에 초점을 두고 있으며 개발 초기부터 블록체인 보안 회사 코인설트(Coinsult)의 감사를 받아 투자 신뢰를 높였다.

사전 판매 모멘텀도 뜨겁다. HYPER 모금액은 1,400만 달러를 넘었으며 HYPER 토큰은 현재 $0.012875에 판매되고 있다. 하루 뒤 가격이 인상될 예정이기 때문에 가장 큰 가격 할인 혜택을 얻으려면 초기 참여가 중요하다.

관심 있는 투자자는 비트코인 하이퍼 공식 웹사이트에 방문해 SOL, ETH, USDT, UDSC 등의 암호화폐로 HYPER를 구매할 수 있다.

