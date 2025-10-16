[이더리움 뉴스] ETF서 4억3천만달러 유출 ··· 공황매도 혹은 랠리 전조?

지난 10일 하락장 이후 13일 이더리움 ETF 시장에서 약 4억 3000만 달러가 유출됐지만 분석가들은 여전히 이더리움의 강세를 전망하고 있다.

파사이드 인베스터스에 따르면 이더리움 ETF는 이번 유출 전까지 8일 연속 순유입을 기록하며 약 20억 달러의 신규 자본을 유치했다.

이는 최근의 유출에도 불구하고 대부분의 투자자가 3,500달러 수준까지 하락하더라도 보유 포지션을 유지하고 있음을 시사한다.

비트누닉스(Bitnunix)의 분석가 딘 첸(Dean Chen)은 “유출 흐름이 여러 세션에 걸쳐 지속될 경우에만 시장 전반의 공포 신호로 볼 수 있다”며 “현재로서는 데이터가 이더리움에 대한 시장 신뢰가 여전히 견고함을 보여주고 있다”고 분석했다.

이더리움, 횡보세 탈출 시 125% 상승 가능

이더리움은 현재 3,900달러에서 4,700달러 사이의 명확한 횡보 단계에 진입한 상태로 약 3개월간 이 범위를 유지하며 강세 흐름을 이어가고 있다.

이러한 가격 패턴은 과거에도 대규모 돌파 전 관찰된 바 있으며 이전 사이클에서 이더리움은 단 몇 주 만에 2,150달러에서 4,750달러로 단기간에 125% 급등한 전례가 있다.

전문가들은 이번에도 유사한 돌파가 발생할 경우 이더리움 가격이 8,000달러를 넘어설 가능성이 있으며 이는 연중 가장 강력한 랠리 중 하나로 이어질 수 있다고 전망했다. 다만 모멘텀 지표는 아직 이러한 상승 전환을 명확히 신호하지 않고 있다.

상대 강도 지수(RSI)는 여전히 14일 이동 평균선을 돌파해야 명확한 매수 신호로 해석될 수 있으며 4,800달러는 여전히 핵심 저항선으로 작용하고 있다.

RSI가 상승세 전환을 위해서는 가격이 14일 이동 평균선을 넘고 4,800달러를 상회해야 한다는 진단이다.

그럼에도 불구하고 지난주 급락 이후 시장의 강세 심리는 여전히 견조하며 모멘텀은 점차 회복되고 있다.

비트코인 하이퍼(HYPER)와 같은 프리세일 프로젝트에서 이미 투자자 수요 급증이 관찰되고 있으며 시장 심리가 개선될 경우 초기 투자자들은 큰 폭의 수익을 기대할 수 있다는 전망이 나온다.

