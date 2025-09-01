[이더리움 뉴스] 공동창립자 조셉 루빈 “이더리움, 강세 랠리로 비트코인 추월 전망”

작성자 Hyunsoo Kim 작성자 Hyunsoo Kim 작성자 소개 경영학을 전공한 김현수 작가는 암호화폐 및 블록체인 업계에서 콘텐츠 에디터로 총 5년 이상의 풍부한 커리어를 쌓아온 전문가입니다. 흥미롭고... 작가 정보 공유하기 복사됨 제휴사 면책조항 제휴사 면책조항



크립토뉴스는 독자 여러분과 투명하게 소통하고자 합니다. 크립토뉴스 콘텐츠 중 일부는 제휴 링크를 포함하고 있으며, 이러한 제휴를 통해 커미션을 받을 수 있습니다. 그러나 이는 당사의 분석, 의견, 리뷰에 영향을 미치지 않습니다. 크립토뉴스의 모든 콘텐츠는 당사가 확립한 원칙에 따라 마케팅 파트너십과는 독립적으로 제작됩니다. 크립토뉴스는 독자 여러분과 투명하게 소통하고자 합니다. 크립토뉴스 콘텐츠 중 일부는 제휴 링크를 포함하고 있으며, 이러한 제휴를 통해 커미션을 받을 수 있습니다. 그러나 이는 당사의 분석, 의견, 리뷰에 영향을 미치지 않습니다. 크립토뉴스의 모든 콘텐츠는 당사가 확립한 원칙에 따라 마케팅 파트너십과는 독립적으로 제작됩니다. 더 보기 최종 업데이트: 9월 1, 2025

면책조항: 이 기사를 투자 조언으로 받아들여서는 안됩니다. 암호화폐는 변동성이 큰 투자상품이기 때문에 투자 전 자체적인 조사를 수행하시기 바랍니다.

이더리움은 지난 24시간 동안 0.36% 상승한 4,464달러에 거래되고 있으며 일일 거래량은 229억 달러에 달한다. 시가총액 기준 세계 2위 암호화폐인 이더리움의 시가총액은 5,360억 달러에 달하지만 컨센시스(ConsenSys)의 CEO이자 이더리움 공동 창립자인 조셉 루빈에 따르면 이는 시작에 불과할 수 있다고 한다.

루빈은 지난 8월 30일 연설에서 월스트리트의 탈중앙화 기술 채택에 힘입어 이더리움이 현재 가치의 100배까지 성장할 수 있다고 말했다. 그는 이더리움이 결국 비트코인을 넘어설 수 있다고 주장했다. 이는 오랫동안 논의되어 온 ‘플리프닝(flippening)’이라고 불리는 이더리움 시총이 비트코인 시총을 넘어서는 현상이 현실화됨을 의미한다.

I am 100% aligned with almost all of what Tom @fundstrat says here.



Yes, Wall Street will stake because they currently pay for their infrastructure and Ethereum will replace much of the many siloed stacks they operate on (e.g. JPMorgam probably operates on several siloed stacks… https://t.co/bW93kkX1gW — Joseph Lubin (@ethereumJoseph) August 30, 2025

루빈은 은행권이 스테이킹, 검증자 노드 운영, 레이어 2 확장 솔루션을 도입해 오래된 금융 인프라를 교체하면서 이더리움이 금융 시장의 중추적인 역할을 할 것이라고 말한다.

JP모건 같은 대형 기관들은 과거 수차례의 인수로 인해 여전히 여러 개로 나뉘어진 시스템을 운영 중이며 이더리움 기반 결제 시스템으로 전환하면 수십억 달러의 비용을 절감할 수 있다.

월가와 이더리움

루빈은 레이어 2 확장이 이더리움의 레이어 1 기반을 약화시킨다는 비판에 반박했다. 오히려 리네아(Linea), 소각 증명(Proof of Burn) 같은 프로젝트가 기본 체인을 잠식하는 것이 아니라 강화한다는 사례를 들었다.

또한 그는 월가의 역할이 이더리움에 핵심적일 것이라고 전망했다. 은행권이 직접 검증자 노드를 운영하고 스마트 컨트랙트를 작성하며 탈중앙 금융 시장을 흡수하면서 점차 이더리움 네트워크 상으로 이동할 것이라고 설명한다. 그는 탈중앙 금융 시장이 틈새 시장이 아니라 현존 금융 시스템의 다음 단계라고 말한다.

루빈의 핵심 포인트:

월가의 이더리움 채택에 가격이 급등할 수 있다.

JP모건 같은 대형 은행은 이더리움 기반 시스템 도입을 통해 막대한 비용 절감을 기대할 수 있다.

레이어 2 확장 네트워크는 이더리움의 핵심 레이어를 약화시키지 않고 오히려 보강한다.

이더리움은 다음 시장 사이클에서 비트코인의 지위를 넘어설 가능성이 있다.

이더리움 기술 분석

이더리움은 4,265달러 부근의 추세선 지지선에서 반등하며 상승세를 이어가고 있다. 4시간 차트에서는 상승 추세선이 유지되고 있으며 상향저점을 포함하는 전형적인 강세 패턴이 나타나고 있다.

상대 강도 지수(RSI)는 지난주 하향조정 이후 51까지 회복되며 매수 압력이 다시 발생하고 있음을 보여준다. 이동 평균선 수렴 확산(MACD) 막대 또한 음수 구간에서 스프레드가 좁혀지고 있어 향후 강세 크로스오버 가능성을 시사한다. 최근 지지선 부근에서 형성된 캔들은 거래량과 함께 반전 신호로 해석되는 스피닝 탑(팽이형) 패턴과 유사하다.

이더리움 가격 차트 – 출처: 트레이딩뷰

즉각 저항선은 4,665달러, 그다음은 4,865달러에 형성되어 있다. 4,865달러를 돌파하면 시장은 심리적 저항선인 5,100달러까지 상승할 수 있다. 반대로 추세선 지지선이 붕괴된다면 4,265달러 혹은 4,070달러까지 하향조절될 수 있다.

트레이더 입장에서는 여전히 위험 보상 비율이 긍정적이다. 4,665달러 돌파 시 단기 목표는 5,100달러가 될 수 있으며 중기적으로는 루빈이 제시한 전망처럼 크게 오를 가능성이 있다. 그는 “이더리움은 100배 이상, 혹은 그보다 더 오를 수도 있다”라고 말한다.

한편, 솔라나 네트워크도 최근 몇 년간 급격한 성장세를 보이며 이더리움과 함께 가상자산 시장의 화제로 부상했다. 그리고 신규 밈코인인 ‘월 스트리트 페페’가 최근 솔라나 네트워크로 이전했다.

이 토큰은 올해 가장 성공적인 암호화폐 프리세일 중 하나였으며 이제 솔라나 블록체인으로 이전하면서 보유자들에게 매력적인 인센티브를 제공하고 있다.

월 스트리트 페페(WEPE), 대규모 토큰 소각에 급등 기대돼

단순한 밈코인이 아닌 월 스트리트 페페(Wall Street Pepe, WEPE)는 수익 창출을 목표로 하는 검증된 트레이더 커뮤니티이기도 하다.

2025년 런칭 이후 WEPE는 이미 토큰 보유자 7만 9000 명, X 팔로워 555만 명을 확보했으며 펭구 코인으로 600% 이상의 수익률을 기록한 ‘알파 그룹‘도 운영 중이다.

현재 WEPE는 보다 빠른 거래 속도와 저렴한 수수료, 그리고 밈코인 생태계가 활발히 성장하고 있는 솔라나 네트워크로 확장을 추진하고 있다.

솔라나에서 매수되는 WEPE 코인은 이더리움 공급량을 줄여 두 생태계를 동시에 강화한다.

WEPE 코인은 모든 매수 거래가 체인 전반의 가격 상승 모멘텀을 견인하는 최초의 밈코인으로 ‘위피 아미’의 행진이 시작됐다.

WEPE 프리세일에 참여하려면 월 스트리트 페페 공식 웹사이트에서 지갑(예: 베스트 월렛)을 연결하면 된다. 구매는 암호화폐나 카드로 가능하다.