리플 전망: 3달러 시험 중, 지금 구매해도 될지 챗지피티에 물어본 결과

리플 코인(XRP)은 보안 평가 여파와 기관 투자자 매도세 속에 $2.94~$2.96 지지선을 시험 중이다. 챗지피티는 지지선 이탈 시 조정 가능성이 커지며 단기 회복을 위해서는 $3.10 이상 돌파가 필요하다고 분석했다.

리플 코인 엑스알피(XRP)가 일주일 새 5.26% 하락해 $3.00에 거래되고 있으며 $2.9468 근처 50일 지수이동평균선(EMA)이 있는 지지선을 시험하고 있다. 새로운 보고서에서 XRP 레저가 15개 블록체인 중 보안 순위 최하위 네트워크라는 평가 결과가 나오고 기관 투자자의 차익 실현, 대량 포지션 청산이 이루어지는 등 리플 뉴스가 발표되는 가운데 앞으로 리플 코인이 어떻게 움직일지 챗지피티에 물어보았다.

XRP는 MACD는 0.0230로 강세를 가리키지만 히스토그램은 -0.0297로 음의 영역에 있어 모멘텀 약화를 시사했다. RSI는 46.43으로 과매도 구간을 향해 하락하고 있으며 엑스알피 일 거래량은 60억 달러로 전일 대비 14.1% 감소해 시장의 참여가 둔화했다고 보여주었다.

챗지피티는 22개의 실시간 기술 지표를 이용해 리플 코인 전망을 분석했다. 보안 우려가 제기되고 리플 코인이 주요 지지선을 시험하면서 회복의 지속 혹은 조정의 가속화 중 어느 방향으로 움직일지 불명확한 가운데 챗지피티 분석 결과는 어떠한지 알아본다.

리플 차트 기술적 분석: 가격 후퇴로 주요 지지선 시험

리플 코인 현 시세는 $3.00으로 24시간 전 대비 0.67% 상승했으며 24시간 동안 2.97달러와 3.10달러 사이에서 높은 변동성을 보이고 있다. 약 5% 정도의 거래 범위는 부정적 보안 보고서 발표 후 기관 투자자의 포지션 재정비에 따른 높은 변동성을 반영했다.

RSI는 과매도 구간을 향하고 있으며 현재 중립-약세 구간에 위치했다. 과매도 구간까지 하락한다면 매도 모멘텀 소진에 따라 반전 가능성이 커질 수 있다.

이동평균선의 경우 리플 시세가 20일 EMA $3.1042 아래에 있지만 50일 EMA $2.9468 및 100일 EMA $2.7218, 200일 EMA $2.4464 위에 있어 힘을 유지하고 있다.

MACD선의 경우 양의 영역에 있지만 히스토그램이 음의 영역에 있어 약세 전망을 뒷받침했다.

거래량의 경우 어제 1억 2,20만 XRP에 달할 정도로 높아 매도세에서 기관 투자자의 참여가 두드러졌다고 암시했다.

보안 보고서, 기관 투자자 우려 키워

리플 코인의 하락은 최근 종합 보안 보고서에서 XRP 레저가 15개 블록체인 중 보안 평가 순위에서 가장 낮은 순위를 기록하며 기술 인프라의 신뢰성에 대한 불확실성이 커진 여파였다.

3달러 아래로 하락한 엑스알피의 반응은 기관 투자자들이 기술적 시사점을 소화하는 움직임을 반영했다.

비트코인이 오늘 11만 5,000달러 아래로 하락하면서 파생상품 시장에서도 대량 청산이 발생했다. 지난 24시간 동안 2억 9,294만 달러의 포지션이 청산 당했으며 이 중에서 2억 달러 가량이 롱 포지션이었다. 대량 청산은 연쇄적 매도 압력을 유발해 하락을 가속화했다.

🔻 $360M in crypto longs liquidated as Bitcoin falls below $116, with over 100K traders eliminated, raising questions about a cyclical market top.#Crypto #Liquidationhttps://t.co/LEjJa2cISG — Cryptonews.com (@cryptonews) August 18, 2025

엑스알피는 7월에 3.5까지 올랐다가 현재 $3.00선을 유지하고 있다. 이에 따라 3월 회복 이후 굳힌 $2.09와 $3.10 사이 가격대를 꾸준히 지탱하고 있다.

이번 조정은 결국 펀더멘털의 붕괴라기보다는 강한 상승 이후 자연스러운 후퇴라고 볼 수 있다.

여론의 반응은 보안 우려 속 엇갈려

루나크러쉬 데이터를 보면 투자자들도 리플 코인에 대한 신중론을 유지하고 있는 것으로 나타났다. XRP의 알트랭크(AltRank)는 보안 보고서를 소화하는 과정에서 542까지 하락했다.

갤럭시 스코어도 52를 기록해 시장이 기관 채택에 있어 리플 네트워크의 보안을 재평가하면서 투심이 약화된 모습이다.

참여 지표는 여전히 리플 관심이 높다고 나타냈다. 소셜 미디어 상 참여 수는 1,051만 회로 172만 회 증가했으며 언급은 47,280회로 18,440회 증가해 기술적 우려에도 투자자 관심이 유지되고 있다고 시사했다.

소셜 도미넌스는 4%로 여전히 투자자 사이 가시성이 높았으며 보안 우려에도 불구하고 리플에 대한 분위기는 81%가 긍정적이었다.

🚨 Teucrium CEO reveals Ripple’s bold plan 😳😳



40B $XRP on balance sheet possible banking license



At $3 = Top 20 global bank

At $6+ = Top 10, even #1 worldwide



Ripple isn’t just payments it’s building banking power at scale 🏦 pic.twitter.com/Nbmq7XM7ct — Xaif Crypto🇮🇳|🇺🇸 (@Xaif_Crypto) August 18, 2025

최근 소셜 미디어에서 화제를 모았던 주제로는 테우크리움(Teucrium) CEO의 대담한 리플 전망이 있다. 그는 리플이 400억 XRP를 활용해 세계 20위권 글로벌 은행으로 성장할 수 있다고 주장했으며 보안 우려에도 불구하고 XRP 레저가 실물자산 토큰 인프라로 활용될 잠재력을 가졌다고 분석했다.

리플랩스 CEO 브래드 갈링하우스는 ETF 신청보다 관련 기업 매수를 우선시하며 기관용 인프라 구축에 집중하고 있다.

🇺🇸 Ripple is prioritizing acquisitions over an IPO or ETF.



“Right now, acquisitions matter more… Ripple is, at its core, a blockchain infrastructure company.” – @bgarlinghouse $XRP



He made it crystal clear 🎯 pic.twitter.com/ElgmEg0FM3 — John Squire (@TheCryptoSquire) August 18, 2025

한편 기술적 분석가들은 $2.96선이 시장 불확실성 속 지지선으로 작용할 수 있다고 분석했다.

챗지피티 리플 분석: 주요 지지선 방어 필요

챗지피티는 리플 코인이 지금 중요한 분기점에 있다고 보며 보안 보고서가 촉발한 매도 압력 발생 후 엑스알피 코인이 50일 EMA를 시험하고 있다고 분석했다.

이번 지지선 시험은 블록체인 보안에 대한 기관 투자자의 불확실성 속 엑스알피가 강세 구조를 지속할 수 있을지에서 관건이 될 전망이다.

단기 지지선은 $2.94 근처에 있으며 이를 방어해야만 강세 추세를 이어갈 수 있다.

그 아래로는 100일 EMA가 있는 2.7218달러, 200일 EMA가 위치한 2.4464달러가 추가 하락으로부터 리플 코인을 보호해줄 수 있다.

단기 저항선은 20일 EMA가 위치한 3.1042달러에 있으며 이어서 3.15달러와 3.25달러 사이 주요 저항선이 위치했다.

엑스알피 코인의 기술적 구조는 전반적으로 2.94달러와 2.96달러 사이 핵심 지지선을 방어해야만 강세를 지속할 수 있다고 시사한다. 그보다 아래로 하락한다면 기관 투자자의 포지션 재정비에 따라 2.72달러에서 2.85달러 구간으로 더 깊은 조정이 발생할 수 있다.

