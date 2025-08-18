이더리움 전망: 맥클럭 “이더리움은 구식 기술”

오늘 이더리움은 장중 최고가 4,558달러를 기록했으며 2% 이상 상승한 4,500달러에 거래되고 있다. 시가총액 기준 2위 암호화폐인 이더리움은 최근 기관 자본 유입과 시장 심리 개선에 힘입어 상승 중이다. 반면에 카나리아 캐피털 CEO 스티븐 맥클럭은 이더리움의 상승세가 지속되지 않을 것이라는 전망을 내놓았다.

맥클럭 “이더리움은 구식”

맥클럭은 현재 이더리움의 강세에도 불구하고 장기적 지속 가능성에 대한 의문을 제기하며 솔라나, 수이코인과 같이 빠르고 저렴한 블록체인이 더 뛰어나다며 이더리움을 “구식 기술”이라고 불렀다. 카나리아 캐피털은 XRP(엑스알피), 헤데라, CRO, 심지어 솔라나 밈코인 등 복수의 알트코인과 관련된 ETF 상품을 추진하고 있음에도 불구하고 이더리움 ETF 상품 신청서는 제출하지 않고 있다.

그의 회의론은 시장 전반에 걸친 낙관론과 극명한 대조를 이룬다. 앰버데이터의 파생상품 담당 이사인 그렉 마가디니는 이더리움의 개발자 생태계사 아이폰의 앱 플랫폼과 유사하다며 비트코인 대비 이더리움의 가치가 크게 상승할 수 있다고 전망했다. 그의 전망이 현실화되면 이더리움은 8,000달러에서 10,000달러까지 상승할 수 있다. 시장 분석가들은 이더리움 전망에 대한 의견이 크게 갈리고 있다.

ETF 유입에 기관 수요 증가

기록적인 기관 자본 유입이 이더리움을 견인하고 있다. 현물 이더리움 ETF는 이달에만 30억 달러 이상이 유입되며 같은 기간 동안 비트코인 ETF를 넘어섰다.

비트마인 이머젼 기술, 샤프링크 게이밍 등 대형 기관 투자자들이 지난 6월 이후 이더리움 200만 개 이상을 매수한 것으로 알려졌으며 이에 이더리움이 4,000달러를 돌파했다.

전통 은행들도 낙관적인 전망을 내놓고 있다. 스탠다드차타드는 이더리움 채택 추세가 가속화되고 있다며 연말 전망치를 4,000달러에서 7,500달러로 상향 조정했다. 한편, 펀드스트랫의 토마스 리는 디지털 경제에서 이더리움의 입지가 굳건해지면서 이더리움이 1만 5,000달러에 도달할 수 있다고 제시했다.

핵심 포인트:

이달에만 이더리움 ETF에 30억 달러가 유입됨.

스탠다드 차타드가 이더리움 목표가를 7,500달러로 상향조정함.

지난 6월 이후 기관 투자자들이 이더리움 200만 개 이상 매입함.

고래 투자자 활동과 기술 전망

한 고래 투자자가 이더리움 10,819개(2,060만 달러 상당)를 스테이킹 해제하고 1년 반만에 크라켄으로 전송했다. 그의 포트폴리오 총 규모는 1,820만 달러며 이자로 248만 달러 수익을 올렸다.

A whale unfurled 10,564 #ETH (+$248k interest) & moved 10,819 #ETH (~$47.79M) to Kraken—a sweet surge & sharp bloom. Peek my vibe? pic.twitter.com/YohyWqY22C — olaxbt (@olaxbt) August 17, 2025

이는 단기 매도 압력으로 이어질 수 있지만 이더리움에 대한 장기적 신뢰를 신호하기도 한다.

지표를 보면 이더리움은 4,557달러대에서 상승 채널 패턴에 통합되고 있기 때문에 전망은 낙관적이다. 50일 단순 이동 평균선(SMA)이기도 한 4,435달러에서 지지선이 유지되고 있으며 매 하락마다 매수세가 발생하고 있다. 상대 강도 지수(RSI)는 57로 꾸준히 상승하고 있으며 이동 평균선 수렴 확산(MACD) 막대는 강세 크로스오버를 준비하고 있다.

이더리움 가격 차트 – 출처: 트레이딩뷰

저항선은 4,610달러, 목표가는 4,795달러, 상승의 경우 4,965달러다. 4,435달러 미만으로 하락하면 4,375달러 또는 4,170달러까지 하락할 수 있다.

거래 설정: 목표가는 4,965달러며 4,610달러 이상에서 매수하고 4,435달러를 스톱로스로 설정. 보수적 트레이더는 해머나 상승장악형 패턴을 기다렸다가 진입할 수 있다.

