[XRP 뉴스] XRP ETF 내일 출시 ··· 100달러 돌파?

렉스-오스프리 XRP ETF(XRPR)가 19일 출시될 예정이며 이는 XRP 가격 전망에 강력한 상승 동력을 더할 것으로 전망된다.

발행사 렉스-오스프리는 미국 전통 금융 시장에서 규제된 현물 XRP 투자 수단을 최초로 제공함으로써 그동안 충족되지 않았던 알트코인 수요를 해소하게 된다.

이로써 프랭클린 템플턴과 같은 대형 자산운용사가 오는 10월 예정인 XRP ETF 승인 여부에 대한 기대감이 높아지며 XRP의 시장 입지가 확대될 것이라는 진단이다.

미국 증권 거래 위원회(SEC)의 승인을 계기로 코인 산업의 제도적 편입을 기다리던 기관 자본이 본격적으로 진입할 경우 업계 관계자들은 첫해에 최대 80억 달러 규모의 자금 유입이 예상되며 XRP에 포물선형 상승세가 형성될 수 있다고 보고 있다.

XRP, 100달러 돌파하나

이번 최초의 XRP 현물 ETF는 지난 7월 중순 이후 이어져 온 황소 깃발 패턴의 돌파를 견인하는 동력이 될 수 있으며 상단 저항을 지지선으로 바꿀 수 있다.

XRP / USD 1일 차트, 황소 깃발 돌파 후 재테스트가 진행 중. 출처: 트레이딩뷰.

현재 모멘텀 지표는 강세 영역에서 안정적으로 유지되고 있으며 재테스트 국면이 지속되고 있다.

상대 강도 지수(RSI)는 중립선 위인 52를 기록해 매수세가 여전히 우위를 점하고 있음을 보여주고 있으며 이동 평균선 수렴 확산(MACD) 역시 한 주간의 매도 압력에도 불구하고 신호선 위에 머물며 더 큰 상승 추세가 유지되고 있음을 나타낸다.

또한 시장이 미국 금리 인하 확률을 사실상 100%로 반영하고 있는 가운데 이러한 거시경제적 환경은 조기에 추가적인 상승 연료가 되어 XRP와 같은 위험 자산에 대한 수요를 자극할 수 있다.

XRP가 결정적으로 돌파할 경우 지난 6월 초 집계된 고점을 다시 시험할 수 있으며 현재 가격대에서 약 65% 상승한 5달러까지 이어질 가능성이 있다.

ETF 상품 출시 또한 전통 금융 자금을 끌어들일 경우 이번 돌파는 XRP 랠리를 최대 230%까지 확대해 10달러 선을 향할 수 있다.

다만 100달러라는 장기적 이정표는 ETF 출시뿐 아니라 기업 국채 편입과 미국 401(K) 퇴직 연금의 투자 허용 등 제도권 편입에 달려 있으며 이는 궁극적으로 미국 금융 시장서의 XRP의 입지에 따라 결정될 것이다.

한편 투자자들은 XRP 외에 보다 고수익을 낼 수 있는 신규 코인들에 주목하고 있다.

솔라나 최고의 트레이딩 봇으로 주목받는 ‘스노터’

월가가 솔라나 코인에 수십억 달러를 투입하면서 새로운 자본과 강력한 내러티브가 단숨에 시장을 흔들 수 있음을 입증했다. 인기와 실용성, 그리고 자금 유입이 동시에 가능한 프로젝트들이 빠르게 성장하는 프리세일 무대에서도 같은 현상이 나타나고 있다.

스노터 봇이 그 대표적인 사례다. 고래·개인 투자자들이 조기 진입을 위해 몰리면서 현재 프리세일 모금액이 이미 395만 달러를 돌파했다. 기관 자금이 솔라나 랠리를 견인하듯 스노터에 유입되는 신규 자본은 SNORT가 본격 출시될 때 강력한 돌파의 발판이 되고 있다.

스노터는 텔레그램 상에 직접 구축되어 있어 사용자에게 지갑 미러링과 안전한 스왑 거래 그리고 간편한 실행 환경을 제공한다. 스노터 플랫폼은 솔라나 체인 최저 수수료 0.85%, MEV 보호, 허니팟 탐지, 스테이킹 등을 지원하며 최대 연간 수익률 117%을 제공하고 있다. 보유자는 추가 보너스 보상까지 받아 거래 활동 중에도 수동적 수익을 창출할 수 있다.

코인 거래, 자동 스나이핑, 스테이킹 기능을 단일 앱에서 제공해 복수의 앱을 사용해야 하는 번거로움을 줄이고 간편함을 극대화한 덕분에 SNORT는 이미 프리세일 모금액이 400만 달러에 근접하며 빠르게 모멘텀을 확보하고 있다. 이러한 추세 덕분에 SNORT는 2025년 가장 주목할 만한 프리세일 프로젝트 중 하나로 부상하고 있다.

스노터 X와 인스타그램에서 최신 소식을 확인할 수 있으며 스노터 웹사이트에서 프리세일에 참여할 수 있다.