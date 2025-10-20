딥시크 AI 예측: 리플 코인, 에이다, 페페코인 연말 예상 가격

딥시크 AI는 리플(XRP), 에이다(ADA), 페페코인(PEPE)이 연말까지 각각 최대 4배~12배 상승하며 강한 상승세를 보일 수 있다고 예측했다.

중국의 챗지피티 대항마 딥시크 AI가 리플(XRP), 에이다(ADA), 페페코인(PEPE)에 대해 연말에 강하게 상승할 수 있다는 예측을 내놓았다.

역사적으로 “업토버”로 불리는 10월에 가상자산 강세장이 시작하는 경향을 보였다. 올해도 초반에는 유사한 흐름이 나타나며 비트코인이 10월 6일에 신고가를 기록하고 투심을 강화했다.

그러나 뒤이어 도널드 트럼프 대통령이 중국에 대한 100% 추가 관세를 발표하며 모멘텀은 빠른 속도로 사라졌으며 역대 최대 규모에 속하는 시세 하락 조정이 발생했다.

잠시 회복 랠리하던 암호화폐 시장은 다시 연준의 FOMC 회의를 앞두고 약세에 기울고 있다. 투자자들은 제롬 파월 의장이 통화 정책을 완화하기를 기대하고 있다.

숙련된 트레이더들은 비교적 평정심을 유지하고 있다. 이들은 시장 후퇴를 건전한 조정으로 보며 이전에도 강세장 전 시세 급락이 발생하고 과도한 레버리지가 청산되며 건전한 시장을 위한 기반을 다졌다는 점에 주목했다.

리플(XRP): 딥시크 연말 10달러 예측

딥시크 머신러닝 모델은 리플 코인 엑스알피(XRP)가 급격히 상승하며 연말 전에 3달러에서 10달러 사이로 상승할 수 있다고 예측했다. 현 시세 대비 4배에 가까운 목표 가격이다.

출처: 딥시크 AI

리플은 올해 미 증권거래위원회(SEC)와 5년 동안 이어왔던 소송을 끝내는 주요 이정표를 달성했다. 주요 판결을 받은 리플은 7월 18일에 3.65달러까지 급등하며 7년 고점을 기록했다.

XRP 시세는 지난 1년 동안 341% 상승해 비트코인과 이더리움의 같은 기간 상승률 59%, 50%를 능가했다.

XRP 차트는 2025년 들어 세 개의 명확한 강세 깃발 패턴이 나타났다. 이 중 두 개는 여름에 형성되었다. 강세 깃발 패턴은 일반적으로 강한 상승 움직임을 선행하는 패턴으로 알려졌다.

출처: 트레이딩뷰

10월의 계절성 강세장, 잠재적 ETF 승인, 미국 규제당국의 명확성, 리플의 새로운 파트너십은 앞으로 XRP 추세를 반전시켜 10달러까지 밀어붙일 수 있다.

에이다(ADA): 딥시크, 에이다 코인 1,200% 상승 가능 전망

디파이 생태계에서 에이다(ADA)는 이더리움의 주요 경쟁 네트워크로, 개발자 커뮤니티가 성장하고 있으며 혁신적 블록체인 애플리케이션을 뒷받침하고 있다.

출처: 딥시크 AI

이더리움 공동창업자 찰스 호스킨슨이 창시한 에이다는 과학적이고 피어리뷰에 기반한 접근 방식으로 차별화되며 확장성, 지속가능성, 정식 연구를 우선시한다.

시가총액이 235억 달러인 에이다 코인은 스마트 컨트랙트 시장의 강자로, 아직 솔라나 규모로 성장하려면 4배 성장해야 한다.

딥시크는 에이다 코인이 2025년 말에 5달러에서 8달러까지 오를 수 있다고 전망했으며 이는 현 시세 0.6556 대비 약 1,200% 높다.

출처: 트레이딩뷰

기술적 지표를 보면 에이다 코인이 여름에 강세 깃발 패턴에서 돌파했으며 저항선은 1.10달러에 있다. 10월에 강한 상승 랠리가 발생하면 에이다 코인이 2달러를 향해 나아갈 수 있으며 더 높은 목표 가격은 전반적 강세장이 지속해야 가능하다. 이 경우 2021년 전고점 3.09달러를 넘을 수 있다.

페페코인(PEPE): 전고점 회복 예측한 딥시크

2023년 4월 출시된 페페코인(PEPE)은 비강아지 밈코인 중 최대 프로젝트로 성장했으며 시가총액이 29억 달러에 달한다.

출처: 딥시크 AI

매트 퓨리의 “보이즈 클럽” 만화에서 영감을 받은 페페는 깊은 문화적 연결고리와 바이럴 매력으로 인터넷 밈 세계 및 가상자산 시장에서 확고한 입지를 구축했다.

치열한 경쟁에도 불구하고 페페코인은 강력한 유동성과 활발한 커뮤니티를 유지하고 있으며 종종 일론 머스크가 X에서 언급하기도 한다.

현재 $0.000007 근처에 거래 중인 페페코인은 2024년 12월 기록한 전고점 $0.00002825에서 75% 하락했다.

출처: 트레이딩뷰

딥시크 분석은 페페코인이 전고점을 돌파해 0.00001에서 0.00003 사이에 도달할 수 있다고 보았다. 주요 저항선은 $0.000018에 있다.

