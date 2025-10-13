비트코인 숏으로 1억9200만달러 번 고래 ··· 또다시 1억6300만달러 숏 포지션

최종 업데이트: 10월 14, 2025

최근 공매도로 1억 9,200만 달러 수익을 올린 암호화폐 고래 투자자가 다시 비트코인에 대한 대규모 약세 베팅에 나섰다.

핵심 포인트: 한 고래 투자자가 최근 트럼프의 관세 발표 직전 매매로 1억 9200만달러 수익을 올린 뒤 또 다시 1억 6300만 달러 규모의 비트코인 숏 포지션을 취했다.

이 투자자의 매도 타이밍은 내부 거래 및 주말 동안 대규모 청산을 촉진했다는 의혹을 일으키고 있다.

바이낸스는 주말 동안의 비트코인 폭락에 대한 기술적 문제에 대한 의혹을 일축하며 고객에게 2억 8300만달러 규모의 보상금을 제시했다.

블록체인 데이터에 따르면 탈중앙화 파생상품 거래소 하이퍼리퀴드(Hyperliquid)의 지갑 주소 ‘0xb317’로 알려진 고래 투자자는 12일 늦게 비트코인에서 1억 6,300만 달러 규모의 공매도 포지션을 취했다. 이번 포지션은 10배 레버리지를 적용했으며 이미 350만 달러의 미실현 이익을 기록하고 있다. 다만 비트코인 가격이 12만 5,500달러를 돌파할 경우 청산 위험에 직면할 수 있다.

트럼프 관세 발언 직전 1억9200만달러 수익올린 ‘내부 고래’ 의혹

이 트레이더는 지난주 하락장을 촉발한 도널드 트럼프 미국 대통령의 새로운 관세 정책 발표 약 30분 전에 11억 달러 이상의 숏 포지션을 취해 약 1억 9,200만 달러의 수익을 거두었다. 이 같은 정교한 타이밍은 내부 거래 의혹을 불러일으켰으며 일부 시장 참여자들은 그를 ‘내부 고래’라고 부르고 있다.

암호화폐 분석가 MLM은 “이 트레이더가 폭락 직전 비트코인과 이더리움을 추가 공매도해 주말 대규모 청산 사태에 불을 붙였을 가능성이 있다”고 지적했다. 그는 “이번 시장 혼란에 이 인물이 큰 영향을 미쳤다”고 평가했다.

한편 온체인 트래커에 따르면 이번 급락 이후 하이퍼리퀴드 내 약 250 개 지갑이 백만장자 투자자에서 내려왔다.

모든 투자자가 약세를 전망하는 것은 아니다. 일부 투자자는 이번 하락장 이후 반등을 예상하며 40배 레버리지를 활용해 비트코인에 1,100만 달러를 투자한 것으로 전해졌다.

하지만 탈중앙화 거래소의 급격한 변동성과 관리감독 시스템부재는 암호화폐 시장의 안정성에 대한 논쟁을 다시 불러일으켰다.

SWP 베를린의 연구원 야니스 클루지(Janis Kluge)는 “암호화폐 시장 참여자들은 오늘날 내부자 거래, 부패, 범죄, 책임 소재의 불분명이 만연한 비규제 시장의 현실을 깨닫고 있다”고 지적했다.

In case you didn’t know – the BTC whale closed 90% of his BTC short and fully closed his ETH short, making around $190–$200M profit in just one day on Hyperliquid.



The crazy part is that he shorted another 9 figs worth of BTC and ETH minutes before the cascade happened. And this… pic.twitter.com/QhmUpesG0j — MLM (@mlmabc) October 10, 2025

한편, 바이낸스는 이번 폭락 사태에서 시스템 오작동에 대한 의혹을 받고 있다.

복수의 투자자들이 스톱로스 실패, 토큰 디페깅, 갑작스러운 청산 사례를 보고했으나 바이낸스는 기술적 결함을 부인하며 사건을 단순한 ‘브라우저 표기 문제’로 설명했다.

바이낸스는 “시장 내 소문을 인지하고 있으며 핵심 선물, 현물, API 시스템은 정상 운영 중”이라고 밝혔다.

이후 USDE, BNSOL, WBETH 등 디페깅된 담보 자산을 보유한 피해 사용자에게 총 2억 8,300만 달러를 보상하겠다고 발표했다.

정부 셧다운 가운데 트럼프 지지율 최저점

한편 로이터/입소스 여론조사에 따르면 도널드 트럼프 미국 대통령의 지지율이 급격히 하락했으며 미국인의 40%가 그를 지지, 58%는 반대하는 것으로 나타났다.

이러한 하락세는 법 집행 기관 군사화 결정에 대한 비판이 영향을 미친 것으로 분석된다. 별도의 해리스X 조사에서는 46%가 찬성해 전국적으로 깊은 당파적 분열이 존재함을 시사했다.

이번 지지율 하락은 미국 의회가 10월 1일까지 예산 법안을 통과시키지 못해 정부 셧다운이 발샌한 가운데 나왔다.

트럼프 대통령은 향후 예산 삭감 과정에서 민주당 프로그램을 표적으로 삼겠다며 민주당을 비난했다. 한편 폴리마켓 예측 플랫폼에 따르면 투자자의 86%는 15일 이후에도 셧다운이 계속될 것으로 예상하고 있다. 이는 미국 정부의 타협 능력에 대한 신뢰가 약화되고 있음을 반영한다.

한편, 2024년 트럼프 대선 캠페인의 핵심 주제 중 하나였던 암호화폐 친화적 입장도 주목받고 있다.

엘리자베스 워런 상원의원은 “트럼프가 재임 중 관련 사업에서 이익을 얻을 경우 윤리적 위험을 초래할 수 있다”고 경고한 바 있다.