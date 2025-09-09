[9월 9일 코인 전망] 리플, 도지코인, 파이코인

가상자산 시장이 소폭 회복세를 보이는 가운데 리플(XRP)과 도지코인(DOGE)은 기술적 강세 신호로 단기 랠리를 이어갈 가능성이 커졌다. 반면 파이코인(PI)은 과매도 구간에서 저점을 다지는 모습으로, 연말 금리 인하 시 반등 가능성이 주목된다.

작성자 Robert Jang 작성자 Robert Jang 작성자 소개 크립토뉴스에서 크립토 콘텐츠 크리에이터로 활동하고 있는 Robert Jang은 MIT 블록체인 교육 과정을 이수한 뒤 자산운용사, 스타트업 등에서 금융, 테크... 작가 정보 공유하기 복사됨 제휴사 면책조항 제휴사 면책조항



크립토뉴스는 독자 여러분과 투명하게 소통하고자 합니다. 크립토뉴스 콘텐츠 중 일부는 제휴 링크를 포함하고 있으며, 이러한 제휴를 통해 커미션을 받을 수 있습니다. 그러나 이는 당사의 분석, 의견, 리뷰에 영향을 미치지 않습니다. 크립토뉴스의 모든 콘텐츠는 당사가 확립한 원칙에 따라 마케팅 파트너십과는 독립적으로 제작됩니다. 크립토뉴스는 독자 여러분과 투명하게 소통하고자 합니다. 크립토뉴스 콘텐츠 중 일부는 제휴 링크를 포함하고 있으며, 이러한 제휴를 통해 커미션을 받을 수 있습니다. 그러나 이는 당사의 분석, 의견, 리뷰에 영향을 미치지 않습니다. 크립토뉴스의 모든 콘텐츠는 당사가 확립한 원칙에 따라 마케팅 파트너십과는 독립적으로 제작됩니다. 더 보기 최종 업데이트: 9월 9, 2025

면책조항: 이 기사를 투자 조언으로 받아들여서는 안됩니다. 암호화폐는 변동성이 큰 투자상품이기 때문에 투자 전 자체적인 조사를 수행하시기 바랍니다.

오늘 가상자산 시장이 소폭 회복하면서 코인 전망이 밝아보인다. 전체 암호화폐 시가총액은 24시간 전 대비 2.06% 증가해 3조 9,200억 달러를 기록했다. 이러한 가운데 일부 암호화폐가 특히나 인상적인 움직임을 보여주었다. 가령 도지코인은 2.99% 상승했다.

이번 기사는 도지코인과 함께 파이코인(PI), 리플 코인(XRP) 등 주요 알트코인의 움직임을 살펴보며 앞으로 어디를 향할지 예측해본다.

9월 9일 실시간 코인 전망

리플(XRP) – FOMC 기준 금리 결정 앞두고 강세 반전 유력

3.02달러에 거래되고 있는 리플 코인(XRP)은 24시간 전 대비 4.0% 상승했으며 7일 전과 비교하면 7.46% 상승했다. 하지만 여전히 월간 가격 변동률은 5.05% 하락을 기록하고 있다. 그럼에도 불구하고 12개월 상승률이 450%를 넘어 여전히 중장기적으로 강세 모멘텀을 유지하고 있다고 볼 수 있다.

리플 코인은 펀더멘털과 기술적 측면 모두에서 강세 전망을 뒷받침하는 근거가 많다. 먼저 펀더멘털부터 살펴보면, 리플 코인은 8월 초 몇 년 동안 이어온 SEC와의 법적 소송을 드디어 끝마쳤다. 덕분에 리플랩스는 더욱 적극적으로 사업을 확장할 수 있게 되었다. 가장 최근에 스테이블코인 회사 레일(Rail)을 인수하고 아프리카에서 리플 스테이블코인 RLUSD를 출시한 점에서 이를 확인할 수 있다.

출처: 트레이딩뷰

위의 소식은 모두 리플 코인 호재로, 엑스알피 차트 역시 강세 반전의 초기 신호를 보여주고 있다. 특히 상대 강도 지수(RSI)가 한 달 넘게 50 아래에 있다가 다시 오르기 시작한 점에 주목할 만하다.

게다가 리플 코인의 가격이 7월 중순부터 형성한 페넌트 패턴 위로 상승하기 시작했다. 이는 강력한 강세 신호로 볼 수 있다. 오늘 리플 코인이 심리적 가격대인 3달러까지 성공적으로 돌파하면 10월이 오기 전까지 3.50달러를 회복할 가능성이 있으며 특히 연준이 기준 금리를 인하한다면 강한 움직임을 기대할 만하다.

도지코인 – 4분기 랠리 준비 중인 원조 밈코인

도지코인은 어제 8% 상승했으며 오늘도 상승세를 이어가고 있다. 기사 작성 시점 기준 도지코인 시세는 $0.2406으로 24시간 전 대비 2.98% 상승했다.

도지코인의 일주일 상승률은 12.97%이며 30일 전 대비 상승률은 3.39%이다. 특히 도지코인은 이번주에 시장을 상회하는 움직임을 보여주고 있어 연말을 향해 가며 시장에 강세로 돌아선다면 강력한 랠리를 보여줄 가능성을 시사했다.

물론 아직 도지코인 사상 최고가 $0.7416과 비교하면 68% 낮다. 하지만 이를 낙관적으로 보면 큰 상승이 남았다고 해석할 수 있으며 올해 하반기를 기대할 만하다.

출처: 트레이딩뷰

리플 코인과 마찬가지로 도지코인 역시 차트에서 강세 페넌트의 상단 위로 시세가 움직여 상승 돌파가 임박했다고 암시했다. 상대 강도 지수(RSI) 역시 최근 50 위로 올라 강세 도지코인 전망을 뒷받침하며 MACD도 양전하기 직전이다.

따라서 지금은 도지코인이 아직 저렴하지만 모멘텀이 형성 중인 매력적 진입 기회가 될 수 있다.

도지코인은 펀더멘털이 특히 살펴볼 만한 부분이 없지만, 소셜 미디어 X가 암호화폐 결제 서비스를 발표할 가능성이 존재한다. 이 경우 도지코인 대형 호재로 작용할 수 있다. 하지만 위의 호재 없이도 도지코인이 10월에 $0.40에 도달하고 연말에 $0.60까지 달성할 수 있다는 전문가 예측이 나와 계속 DOGE 움직임을 주시할 만하다.

파이코인(PI) – 과매도된 알트코인, 연말 랠리 부활 가능성은

파이코인은 본 기사에 소개한 다른 알트코인만큼 인상적인 움직임을 보여주지는 못했다. 파이코인 시세는 $0.3460으로 24시간 전 대비 0.36% 하락했다. 실제로 파이코인 가격은 일주일 전보다 0.10% 상승했으며 한 달 전에 비해서는 15.97% 하락해 올해 2월 출시 모멘텀을 회복하는 데 어려움을 겪고 있다고 나타냈다.

파이코인은 2월에 기록했던 최고가 2.98달러 대비 88% 하락했으며 매우 우려스러운 일방향 하락 곡선을 그렸다.

그러나 파이코인 팀은 꾸준히 생태계를 확장하기 위한 소식을 전하고 있다. 최근 파이 노드의 리눅스 버전을 출시하는 등 몇 가지 주요 업데이트가 프로토콜에서 이루어졌다. 따라서 연말에 PI 코인이 강하게 회복할 가능성도 배제할 수 없으며 차트를 보면 바닥을 어느 정도 형성한 것으로 추측할 근거가 있다.

출처: 트레이딩뷰

기술적 관점에서 파이코인은 지나치게 오랫동안 과매도 상태를 유지했으며 이는 반등이 임박했다고 시사할 수 있다.

연방준비제도가 다음주에 금리를 인하한다면 파이코인 전망을 더욱 낙관적으로 평가할 수 있으며 이 경우 몇 주 안에 파이코인이 1달러를 회복할 것으로 예측할 수 있다. 이후 연말 랠리로 2달러를 회복할 수 있을지 지켜보아야 할 것이다.

페페노드(PEPENODE): 프리세일 90만 달러 모금한 신규 마인투언 토큰

대형 알트코인에만 집중했던 투자자라도 시장을 능가하는 상승률을 추구한다면 소형 신규 코인으로 포트폴리오를 다각화하는 전략을 고려할 만하다.

특히, 프리세일 코인은 상장 전 구매 기회를 제공해 최초 상장 시 인기에 따라 강한 모멘텀을 보여줄 수 있다. 최근 인기를 끌고 있는 사전 판매 프로젝트로 페페노드(Pepenode, PEPENODE)가 있다. 페페노드는 ERC-20 토큰으로 독특한 스테이킹 시스템으로 투자자의 시선을 사로잡고 있다.

PEPENODE lets you build your own virtual meme coin mining rig. ⛏



Buy Nodes. Build Your Server Room. Combine Nodes For Huge Bonuses. 🔥https://t.co/FaKIaBoHfa pic.twitter.com/T7PyMqASiN — PEPENODE (@pepenode_io) September 6, 2025

페페노드는 몇 주 전에 사전 판매를 시작했지만 이미 모금액이 90만 달러를 넘어 초반부터 투자자들이 몰리고 있다고 보여주었다.

프로젝트 팀은 PEPENODE를 ‘마인투언’ 토큰으로 부른다. 페페노드는 게임화한 스테이킹 시스템을 개발했다. PEPENODE 보유자는 토큰을 스테이킹한 후 가상 채굴 시설을 구축하고 토큰으로 더 강력한 채굴 노드를 구매할 수 있다.

더 많은 노드를 구매할수록 스테이킹 보상도 커지는 게임 요소로 앞으로 PEPENODE 수요도 증가할 것으로 기대된다.

전체 공급량은 2,100억 PEPENODE로 고정되었으며 투자자는 페페노드 홈페이지에 방문해 사전 판매에 참여할 수 있다. 국내 유명 코인 인플루언서도 페페 코인 등 유명 밈코인을 채굴할 수 있는 혁신적 프로젝트로 PEPENODE를 소개해 높은 조회수를 기록했다.

기사 작성 시점 기준 PEPENODE 가격은 $0.0010491이지만 오늘 중으로 가격이 인상될 예정이다.