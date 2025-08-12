[오늘의 코인 시세] XRP, 에테나 코인, 스텔라루멘

비트코인이 역사상 최고가를 경신한 가운데 주요 알트코인도 기술적 강세와 기관 지지로 단기 상승세를 보이고 사상 최대 가격에 도전하고 있다. 특히 신기록 경신 가능성이 크다고 주목받는 리플, 에테나 코인, 스텔라루멘 코인 시세 움직임을 살펴본다.

2조 3,000억 달러 시가총액을 자랑하는 암호화폐의 조상 비트코인(BTC)이 지난달 역사상 처음으로 12만 3,000달러까지 오르면서 반감기에 따른 코인 불장에 대한 기대 심리에 불을 지폈다. 어제 BTC 코인 시세가 12만 2,227달러까지 오르면서 최고가 근처까지 가기도 했다.

비트코인 급등은 가상자산 시장 전반의 관심을 촉발했으며 주요 알트코인부터 밈코인까지 모두 강하게 상승했다. 지난 12개월 사이 엑스알피(XRP), 트론(TRON), 솔라나(SOL), 수이(SUI), 페페 코인(PEPE), 트럼프(TRUMP), SPX6900(SPX), 파트코인(FARTCOIN) 코인 시세 모두 신고가를 경신했다.

미국 규제 당국이 디지털 자산을 위한 포괄적 규제 프레임워크 확립에 한 발씩 다가가면서 모멘텀은 더욱 강해지고 있다. 이러한 소식 중 첫 번째로 지난 7월 18일 트럼프 대통령이 첫 연방 차원의 스테이블코인 규제법인 지니어스 법안에 서명했다. 이는 비트코인이 신고가를 기록한 지 4일 후의 일이다.

미 증권거래위원회(SEC) 역시 최근 “프로젝트 크립토”를 공개했다. 프로젝트 크립토는 증권법에 대한 정비 계획으로 오랫동안 가상자산 업계가 요구해 온 명확성을 가져오고자 한다.

코인 강세장이 지속됨에 따라 애널리스트들은 다음의 알트코인이 향후 몇 개월 안에 이전 기록에 도전할 수 있다고 예측했다.

리플(XRP): 유엔, 백악관의 지지를 받는 국경 간 결제 특화 암호화폐

7월 18일, 리플 엑스알피(XRP) 코인 시세가 3.65달러까지 오르며 2018년 최고가인 3.40달러를 넘었다. 이후 엑스알피 코인 시세가 13.5% 가량 하락해 기사 작성 시점 기준 3.15달러까지 후퇴했으나 7일 전 대비 4.3% 올라 반등에 성공했으며 상대 강도 지수가 50보다 높아 매수 압력이 매도 압력보다 높다고 시사했다.

엑스알피 코인의 강점은 빠른 거래 속도, 낮은 거래 비용, 전통 은행의 통제범위를 벗어나 작동하는 글로벌 페이먼츠 시스템에 있다. XRP의 효율성 덕분에 많은 기관이 채택 중이며 유엔 등의 기관도 엑스알피를 공개적으로 지지했다. 리플 CEO 브래드 갈링하우스는 지난 3월 트럼프 대통령의 백악관 가상자산 서밋에 초대 받은 몇 안 되는 암호화폐 업계 임원 중 한 명이었다.

2023년에 미국 법원이 리플의 개인 대상 XRP 판매를 증권으로 볼 수 없다고 판결하면서 법률적 전망은 더욱 강화되었다. 해당 판결로 리플랩스가 승리를 거두며 결국 올해 지난했던 소송이 마무리되었으며 이에 따라 신규 투자금이 대거 유입되었다.

출처: 트레이딩뷰

최근 1년 동안 엑스알피 코인 시세는 460% 올라 같은 기간 비트코인의 상승률 103.6%를 능가했다. 기술적 데이터를 보면 1월부터 4월 초까지 하락하는 지지선과 저항선이 형성한 강세 깃발형 패턴을 관찰할 수 있다. 6월에 시작한 돌파는 아직 모멘텀을 잃지 않은 것으로 보인다. 리플 코인 시세의 30일 상승률 역시 12.8%로 비트코인의 같은 기간 0.9% 상승률보다 현저히 높다.

7월 내내 30일 이동평균선 위에 머물렀던 엑스알피 코인은 이제 이 지표와 만났다. XRP 코인 시세는 3달러 근처에 강한 지지선을 형성해 하락 위험성이 어느 정도 제한적이기도 한다. 모든 요인을 고려하면 단기적으로 엑스알피 시세가 4달러를 향해 오를 가능성이 보인다.

에테나 코인(ENA): 블록체인 네이티브 스테이블코인 솔루션, 대형 상승 임박했을까?

에테나 코인은 전통 스테이블코인에 대한 암호화폐 네이티브 대안을 개발하고자 하는 디파이 프로토콜이다. 에테나의 주력 상품은 USDe로, 은행이 보유한 준비금으로 담보되지 않으면서 미국 달러 가치에 연동된 합성 달러이다.

USDe는 전통 담보 대신 암호화폐 담보, 주로 이더리움을 이용한다. 또한 다양한 온체인 자산 및 파생상품 시장의 델타 헤지 전략을 이용해 가치를 유지한다. 이러한 설계에 따라 USDe는 시장 변동성이 높을 때에도 안정성을 유지할 수 있다. 결국 이용자는 USDT나 USDC 같은 중앙화된 스테이블코인 발행사에 의존하지 않고도 달러 같은 자산을 이용할 수 있는 셈이다.

출처: 트레이딩뷰

지난 한 주 동안 ENA 코인 시세는 34.8% 올라 비트코인이나 리플 코인 시세 상승률(각각 4.2%, 4.2%)을 큰 차이로 추월했다. 게다가 에테나 코인 30일 상승률은 무려 137%에 달했다.

강한 매수세로 상대 ENA 코인 상대 강도 지수(RSI)는 74로 과열되었으며 다가오는 한 주 동안 차익 실현이 발생할 수 있다. 에테나 코인 가격은 현재 가격대에서 횡보하거나 30일 이동평균선으로 회귀하며 후퇴할 가능성이 있다. 그러나 비트코인이 다시 오른다면 ENA 강세도 또 한 번 상승 랠리를 쫓을 확률이 크다.

스텔라루멘(XLM): 베테랑 페이먼츠 코인, 다음 돌파 후보일까

리플 공동창립자 제드 맥칼렙(Jed McCaleb,)이 2014년 창시한 스텔라루멘(XLM)은 가장 오래된 암호화폐 프로젝트 중 하나로 속도와 낮은 비용에 초점을 둔 국경 간 결제 프로토콜이다.

엑스알피와 마찬가지로 스텔라루멘 역시 유엔이 미래 글로벌 결제 시장에서 중간 매개자 없는 거래를 지원할 수 있는 역할에 대해 공개 지지한 바 있다. 두 프로젝트의 가장 큰 차이는 바로 접근성에 있다. 스텔라루멘이 대중에 공개되었다면 엑스알피와 리플 레저는 은행과 대형 거래를 수행하는 기관을 주 고객층으로 삼았다.

스텔라루멘은 비트코인의 작업증명 메커니즘을 이용하지 않고 스텔라 합의 프로토콜을 이용한다. 이 프로토콜에 따라 트랜잭션은 채굴 경쟁이 아닌 신뢰받는 검증자 네트워크를 통해 처리된다.

출처: 트레이딩뷰

스텔라루멘은 시가총액이 136억 달러 이상으로 전 세계 암호화폐 중 시가총액이 17번째로 높다. 애널리스트들은 미국 내 규제 명확성의 증가가 스텔라루멘의 강한 상승 랠리를 촉발할 수 있다고 전망했다.

XLM 코인 시세는 7월 중순 고래 주도 매집 움직임으로 강세 깃발형 패턴을 돌파했다. 스텔라루멘 코인은 7일 전 대비 8.2% 올라 비트코인의 7일 상승률을 앞서가며 기사 작성 시점 기준 $0.4357에 거래되고 있다. 강한 모멘텀이 발생하면 스텔라루멘 가격이 10월에 $0.80을 향해 오를 수 있으며 이에 따라 2018년 1월 기록했던 사상 최고가 $0.8756에 도전할 가능성이 있다.

