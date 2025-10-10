“스테이블코인 공략” 코인베이스·마스터카드, 英 핀테크 BVNK 인수 ‘초읽기’

코인베이스와 마스터카드가 영국 스테이블코인 인프라 기업 BVNK 인수를 두고 최대 25억 달러 규모의 협상을 진행 중이며, 성사 시 역대 최대 규모의 스테이블코인 인수 딜이 될 전망이다.

작성자 Robert Jang 작성자 Robert Jang 작성자 소개 크립토뉴스에서 크립토 콘텐츠 크리에이터로 활동하고 있는 Robert Jang은 MIT 블록체인 교육 과정을 이수한 뒤 자산운용사, 스타트업 등에서 금융, 테크... 작가 정보 공유하기 복사됨 제휴사 면책조항 제휴사 면책조항



크립토뉴스는 독자 여러분과 투명하게 소통하고자 합니다. 크립토뉴스 콘텐츠 중 일부는 제휴 링크를 포함하고 있으며, 이러한 제휴를 통해 커미션을 받을 수 있습니다. 그러나 이는 당사의 분석, 의견, 리뷰에 영향을 미치지 않습니다. 크립토뉴스의 모든 콘텐츠는 당사가 확립한 원칙에 따라 마케팅 파트너십과는 독립적으로 제작됩니다. 크립토뉴스는 독자 여러분과 투명하게 소통하고자 합니다. 크립토뉴스 콘텐츠 중 일부는 제휴 링크를 포함하고 있으며, 이러한 제휴를 통해 커미션을 받을 수 있습니다. 그러나 이는 당사의 분석, 의견, 리뷰에 영향을 미치지 않습니다. 크립토뉴스의 모든 콘텐츠는 당사가 확립한 원칙에 따라 마케팅 파트너십과는 독립적으로 제작됩니다. 더 보기 최종 업데이트: 10월 11, 2025

면책조항: 이 기사를 투자 조언으로 받아들여서는 안됩니다. 암호화폐는 변동성이 큰 투자상품이기 때문에 투자 전 자체적인 조사를 수행하시기 바랍니다.

코인베이스와 마스터카드가 런던 기반 스테이블코인 핀테크 기업 BVNK 인수 협상을 진행 중이며 성사될 경우 역대 최대 규모의 스테이블코인 관련 기업의 인수 계약이 될 예정이라고 포춘이 보도했다.

주요 내용: 코인베이스와 마스터카드는 영국 기반 스테이블코인 기업 BVNK를 인수하기 위한 협상을 진행 중이다.

2021년 설립된 BVNK는 결제 및 국경 간 거래를 위한 스테이블코인 인프라를 제공한다.

스테이블코인 시장이 3,000억 달러 규모를 돌파할 정도로 급성장 중인 가운데 인수 협상 소식이 들려와 더욱 시선이 집중되고 있다.



이번 계약 규모는 15억 달러에서 25억 달러 사이가 될 것으로 추정되며 아직 협상 결과가 확정되기 전이지만 주요 외신은 코인베이스가 앞서고 있다고 전했다.

인수 계약이 성사될 경우 암호화폐 시장 및 전통 금융 시장 모두에 중요한 이정표가 되며 블록체인 기반 결제와 전통 금융 인프라 사이 통합 가속화를 보여준다.

BVNK, 글로벌 스테이블코인 결제 지원하는 핵심 인프라 제공업체

2021년 설립된 BVNK는 빠른 속도로 주요 스테이블코인 인프라 기업으로 성장했다. BVNK는 기업이 결제 시스템과 국경 간 거래, 글로벌 트레저리 운영에 스테이블코인을 통합할 수 있도록 지원한다.

고객사로는 전통 수단에 의존하지 않고 실시간으로 자금을 이동할 방법을 찾는 금융 기관들이 포함되었다.

BVNK는 이전에 혼 벤처스(Haun Ventures)가 주도한 투자 라운드에서 5,000만 달러를 유치했으며 당시 코인베이스 벤처스, 타이거 글로벌, 비자와 씨티의 벤처 부문도 참여했다. 당시 BVNK는 기업 가치 7억 5,000만 달러를 인정받았다.

기업 인수가 이루어질 경우 올해 초 스트라이프가 스테이블코인 스타트업 브릿지를 11억 달러에 인수했던 기록을 깰 수 있다. 두 딜 모두 스테이블코인 인프라가 핀테크 및 결제 시장에서 가진 전략적 중요성을 보여준다.

코인베이스와 마스터카드의 치열한 인수전은 스테이블코인 시장이 폭발적으로 성장하는 가운데 이루어지고 있다.

The activity in tokenization right now is off the charts.



Coinbase & MasterCard are in deep talks to acquire BVNK for $2B+ according to Fortune.



m0 raised a $40M series B.



USDAI just successfully structured a $500M deal for collateralized AI investments.



USDT at $178B.



USDC… pic.twitter.com/Kogqx9vmiN — Andy (@ayyyeandy) October 9, 2025

디파이라마 통계에 따르면 스테이블코인 시장은 3,040억 달러 규모 이상으로 팽창했으며 지난 7월 도널드 트럼프 대통령이 서명해 지니어스법이 통과하면서 강화되었다. 지니어스법은 스테이블코인의 발행 및 투명성을 규제하는 연방 차원의 규제 프레임워크를 제공해 새로운 기관 수요를 창출했다.

미국 달러 같은 법정 통화에 가치가 연동된 디지털 토큰인 스테이블코인은 글로벌 결제 혁신에서 핵심적 존재가 되었다.

지지자들은 스테이블코인 결제가 기존 시스템보다 더 빠르고 저렴하고 효율적이라고 주장하며 거래 처리 시간을 며칠에서 몇 초로 단축시킨다고 말한다.

경쟁 치열해지며 은행들도 스테이블코인으로 시선 집중

지난 8월 씨티그룹 CEO 제인 프레이저(Jane Fraser)는 자사가 “씨티 스테이블코인 발행을 검토 중”이라고 확인했으며 동시에 24시간 결제를 원하는 기업 고객을 위한 토큰화 입금 서비스도 개발 중이라고 전했다.

6월에는 제이피모건이 기관 블록체인 거래 전용 JPMD 예치금 토큰을 출시했다. 당시 제이피모건 CEO 제이미 다이먼은 현실을 인정하면서도 사용 사례에 의문을 제기했다. 제이피모건은 써클 IPO의 상장 주관사로 참여했다. 써클 인터넷 그룹(CRCL) 주가는 공모가 31달러에서 500% 이상 상승했다.

일부 기관에서는 스테이블코인 이용을 통제하려는 움직임도 보이고 있다. 가령 영국 중앙은행(BOE)은 개인의 경우 최대 1만 파운드에서 2만 파운드, 기업은 1,000만 파운드까지 스테이블코인을 보유할 수 있다고 제한해 비판을 받았다.

크립토닷컴은 두 번째로 큰 디파이 렌딩 프로토콜 모포(Morpho)를 자사 플랫폼에 통합해 크로노스 블록체인에서 스테이블코인 렌딩 시장을 출시한다고 발표했다.

파트너십에 따라 이용자는 크립토닷컴 생태계를 떠나지 않고도 비트코인과 이더리움의 랩트 버전(CDCBTC, CDCETF)를 예치하고 스테이블코인을 빌릴 수 있다.