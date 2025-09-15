딥시크가 내다본 올해 XRP·파이코인·솔라나 시세

작성자 Hyunsoo Kim



최종 업데이트: 9월 15, 2025

면책조항: 이 기사를 투자 조언으로 받아들여서는 안됩니다. 암호화폐는 변동성이 큰 투자상품이기 때문에 투자 전 자체적인 조사를 수행하시기 바랍니다.

딥시크 AI 모델이 XRP, 파이코인, 솔라나가 앞으로 몇 달 동안 연말 크리스마스를 향해 가면서 큰 수익을 거둘 가능성이 있다고 내다봤다.

이는 현재 코인 시장 전반의 상승 흐름에 의해 뒷받침된다. 지난주 비트코인은 불과 한달 전에 경신된 사상 최고가 12만 2,838달러를 최근 12만 4,128달러를 기록하며 재차 경신했다. 이후 지난 7월 미국 인플레이션 지수가 시장 기대치를 상회하자 랠리는 잠시 둔화는 양상이다.

한편 도널드 트럼프 미국 대통령은 지난 7월 스테이블코인이 담보 자산을 필수적으로 확보하도록 하는 법안인 ‘지니어스 법안(GENIUS Act)’에 서명했다. 이후 미국 증권 거래 위원회(SEC)는 증권법을 현대화하고 가상자산 업계가 기다려 온 가상자산에 대한 가이드라인을 제공하는 종합 개혁 이니셔티브인 ‘프로젝트 크립토‘를 발표했다.

복수의 호재에 힘입은 코인 시장에 대한 낙관론이 형성되면서 분석가들은 다음 상승세가 2021년의 불장을 넘어설 수 있을 것으로 예상하고 있다. 그리고 딥시크는 이번 불장을 주도할 코인으로 XRP, 파이코인, 솔라나를 지목했다.

딥시크 “XRP, 3배 상승해 9달러 도달할 것”

딥시크에 따르면 XRP는 연말까지 현재 3.04 달러의 대략 3배인 9달러에 도달할 수 있다. XRP의 최근 움직임이 예사롭지 않다. 지난 7월 18일, XRP는 2018년 고점인 3.40달러를 넘어 3.65달러까지 치솟았다가 시장 전반의 광범위한 차익 실현에 따라 약 16.5% 하향조정됐다.

주류 금융 기관의 XRP 신뢰도도 높아졌다. 2024년, 유엔 자본 개발 기금은 XRP를 최적의 글로벌 결제 솔루션으로 선정한 바 있다. 게다가 2025년 초 SEC가 공식적으로 조사를 중단하면서 XRP를 압박하던 규제적 고리가 풀리며 XRP 판매가 증권에 해당되지 않음을 시사했다.

딥시크는 XRP의 가격 목표를 5달러에서 10달러로 전망했다. 이어 미국의 친암호화폐 정책, XRP ETF 승인, 기관 수요 확대가 맞물린다면 이보다 높은 상승 여력도 충분히 존재한다고 강조했다.

차트 신호도 긍정적이다. 상대 강도 지수(RSI)는 57에서 꾸준히 상향 흐름을 보이고 있으며 올해 들어 이미 세 차례 나타난 강세 깃발(그중 두 번은 올해 여름에 나타난 패턴)이 임박한 돌파 가능성을 뒷받침하고 있다.

또한 지난 12개월 동안 XRP는 465% 상승하며 비트코인(98%), 이더리움(93%), 솔라나(77.5%)를 크게 앞질렀다.

‘탭투마인’ 기능 선보인 파이코인, 14배 성장 기대돼

파이 네트워크는 사용자가 매일 탭 한 번으로 파이 코인을 획득할 수 있는 모바일 친화적인 채굴 방식을 선보여 주목을 받고 있다.

딥시크는 현재 약 0.3543달러에 거래 중인 파이 코인이 연말까지 5달러를 돌파할 수 있다고 말한다. 강세 시나리오에서는 4개월 안에 최대 14배 상승 가능성을 제시하고 있다.

파이 코인은 2025년 2월 출시 이후 큰 변동성을 겪었고 지난 5월 중순에는 171% 급등하기도 했다. 현재 RSI는 48로 중립 구간에 있으며 이는 가격이 합리적으로 형성돼 있으면서도 추가 상승 여력이 남아 있음을 보여준다.

시장 회복세가 이어진다면 PI는 2025년 2월 기록한 2.99달러 고점을 다시 시험하고 더 높은 단계로 올라설 수 있다는 분석이 나온다.

사용자 증가와 미국의 긍정적 정책 흐름이 맞물릴 경우 연말까지 보수적 목표가는 3달러다.

솔라나, ETF 기대감과 견고한 펀더멘털에 1500달러 도달?

솔라나(SOL)는 스마트 컨트랙트 영역에서 확고한 입지를 유지하고 있으며 시가총액은 1,300억 달러, TVL은 130억 달러 규모에 이른다.

올해 초 트럼프 대통령은 자신의 소셜 미디어 플랫폼을 통해 솔라나가 미국의 국가 비트코인 비축금 자산에 포함될 수 있다고 암시한 바 있다. 그러나 현재 솔라나는 ‘보유 전용’ 자산으로 지정됐으며, 이는 직접적인 시장 매입이 아닌 정부 압류를 통해서만 취득이 가능함을 의미한다.

토큰의 가격 흐름 역시 강세를 보이고 있다. 지난 4월 100달러까지 밀린 뒤 현재 240달러 선까지 반등해 꾸준한 상승세를 이어가고 있으나 단기적으로는 주요 저항 구간에 진입한 상태다.

딥시크는 올해 초 약세 국면을 벗어난 솔라나 코인이 2026년 말까지 이전 최고가 293달러를 넘어 최대 1,000달러를 목표로 할 수 있다고 전망한다. 다만 이 목표에 도달하기 위해서는 다른 주요 산업 프로젝트들과 마찬가지로 글로벌 암호화폐 제도권 편입의 진전이 중요한 변수로 작용할 것으로 보인다.

하이리스크 하이리턴 밈코인 ‘맥시 도지(MAXI)’

딥시크의 핵심 추천 종목 외에도 새로운 밈코인 맥시 도지(MAXI)가 ‘제2의 도지코인’으로 주목을 받고 있다. 이더리움 기반 토큰인 MAXI는 텔레그램·디스코드 영향력 강화, 거래 대회 개최, 타 프로젝트와의 협업 등을 통해 입지를 넓혀갈 계획이다.

이 프로젝트는 출시된 지 불과 몇 주 만에 이미 200만 달러 이상의 프리세일 자금을 조달했다. 총 토큰 발행량 1,502억 4,000만 개 가운데 25%는 마케팅과 파트너십을 위한 ‘맥시 펀드’에 배정된다. 토큰 보유자는 현재 스테이킹 서비스를 이용할 수 있으며 기사 작성 당시 연간 수익률은 159%다. 이는 스테이킹 풀이 커질수록 감소한다.

현재 MAXI 토큰은 개당 가격은 0.0002565달러에 판매되고 있으며 이는 1일 17시간 후 인상될 예정이다. 프리세일은 메타마스크나 베스트 월렛 등 코인 지갑을 통해 맥시 도지 공식 웹사이트에서 참여할 수 있다.

맥시 도지의 공식 X 계정과 텔레그램 채널을 통해 최신 정보를 확인할 수 있다.