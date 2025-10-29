딥시크 AI 예측 10월 말 솔라나, 리플 BNB 예상 가격

딥시크 AI는 솔라나, 리플, BNB가 각각 10월 말 강세 흐름을 이어가며 전고점 돌파 가능성을 보인다고 분석했다.

최종 업데이트: 10월 29, 2025

딥시크 AI는 최근 1만 달러를 9일 만에 2만 2,500달러로 불려 암호화폐 트레이딩에서 가장 인기 높은 챗봇 중 하나이다. 딥시크가 예측한 솔라나, 리플, BNB 코인의 10월 말 전망은 어떤지 알아보도록 한다.

10월 초 업토버에 대한 시장의 기대가 높았지만 도널드 트럼프 대통령이 중국 수입품에 대해 100% 추가 관세를 발표하며 글로벌 시장이 출렁였으며 암호화폐 시장은 사상 최대 규모의 청산 사태가 발생했다.

미국 연준의 다음 FOMC 회의 결과 발표를 앞두고 투자자들은 신중해졌으며 통화 정책 완화 소식을 기다리고 있다.

일부 전문가는 10월 초의 시장 후퇴에서 희망을 찾으며 과도한 레버리지가 제거되어 더욱 장기적인 모멘텀 형성이 가능해졌다고 평가했다.

솔라나(SOL): 전고점 돌파 예측한 딥시크

솔라나는 꾸준히 주요 스마트 컨트랙트 프로토콜로 입지를 확대하고 있으며 시가총액이 1,075억 달러, 디파이 생태계의 총예치금액(TVL)이 117억 달러를 넘는다.

이번주에 미 증권거래위원회(SEC)가 스테이킹 솔라나 ETF를 승인하면서 비트코인, 이더리움 다음으로 기관 투자자들이 규제 받는 수단을 통해 접근할 수 있게 되었다. 솔라나는 현저히 빠른 거래 속도와 낮은 거래 수수료, 스테이블코인 시장과 실물자산 토큰 시장에서의 입지 확대로 가장 대중 채택에 준비된 블록체인 중 하나로 불린다.

올해 1월 최고 294달러에 도달했던 SOL은 4월에 100달러까지 하락한 후 기사 작성 시점 기준 195.64달러에 거래되고 있다. 상대 강도 지수(RSI)는 47로 상승 모멘텀을 회복하기 시작한 것으로 보인다.

딥시크는 솔라나가 강세 깃발 패턴을 돌파한 점을 고려해 월말에 최고 1,200달러까지 상승할 수 있다고 예측했다. 이는 이전 최고가 대비 4배 이상 높다. 다만 10월이 끝나기까지 며칠 남지 않은 만큼 실현 가능성은 적지만, 어쩌면 딥시크가 우리는 모르는 소식을 알지도 모를 일이다.

리플(XRP): 딥시크, 10달러 상승 랠리 전망

딥시크는 리플 코인(XRP)에 대해 연말에 5달러에서 12달러 사이에 도달할 수 있다고 예측했다. 현 시세 2.63달러에 비교하면 4배 상승할 수 있다.

리플은 올해 미 증권거래위원회와 5년 동안 이어온 법적 소송을 종결했으며 그 결과 투자 신뢰를 회복하고 7월에 7년 만에 3.65달러를 달성했다.

XRP 시세는 1년 동안 402% 상승해 같은 기간 비트코인과 이더리움의 수익률을 넘었다. 2025년 들어 차트에서 강세 깃발 패턴이 여러 차례 나타난 점도 강화되는 상승 모멘텀을 시사했다.

새로운 ETF의 승인, 주요 기업과의 파트너십, 글로벌 규제 명확성이 받쳐줄 경우 리플 코인이 5달러 위로 상승할 수 있다. 다만 12달러는 아주 공격적인 강세 시나리오 예상 가격으로 볼 수 있다.

바이낸스 코인(BNB): BNB 생태계를 넘어서 지배력 확대

본래 바이낸스 거래소의 유틸리티 토큰으로 시작한 바이낸스 코인(BNB)는 몇 년 사이 NFT, 결제 플랫폼, 디앱을 포함한 거대한 생태계로 성장했다.

BNB는 서서히 토큰을 소각하는 프로그램을 통해 유통량을 줄여 장기적 가격 안정성을 강화하고 있다.

바이낸스 생태계 밖에서도 BNB 코인은 여행, 게이밍, 리테일 산업에 걸쳐 채택이 확대되고 있으며 덕분에 시가총액 5위 자리를 굳건히 유지하고 있다.

10월 초 BNB 코인은 강세 페넌트 패턴을 돌파하며 1,369.99달러까지 상승해 신고가를 경신한 후 1,120달러까지 18% 후퇴했다.

강세장이 재개된다면 딥시크는 BNB 가격이 1,800달러 혹은 최고 2,500달러까지 상승할 수 있다고 보았다. 하락할 경우 580달러에서 1,000달러 사이 주요 지지구간이 가격을 받쳐줄 수 있다.

