세계 최대 자산운용사 뱅가드, 비트코인 ETF 내놓나

뱅가드는 세계에서 두 번째로 큰 자산 관리사로, 현재 약 11조 달러의 자금을 운용하고 있다.

전 세계 수백만 명이 투자 자금의 방향을 결정하는 막강한 영향력을 가진 회사이다.

하지만 2024년 1월 비트코인 현물 가격을 추종하는 상장 지수 펀드(ETF)가 등장했을 때, 뱅가드는 별다른 반응을 보이지 않았다.

그리고 블로그 게시물을 통해 비트코인의 건전한 수익률에도 불구하고 왜 비트코인 ETF들이 자사 플랫폼을 통해 제공되지 않는지 설명했다.

“암호화폐는 상품으로 분류되었지만, 역사가 짧고 내재적 경제 가치가 없으며 현금 흐름이 없고 포트폴리오 내에서 혼란을 야기할 수 있는 미성숙한 자산 클래스이다.”

보통이라면 위 내용을 담은 게시물 주소를 링크했겠지만 회사 웹사이트에서 삭제된 것으로 보인다. 그리고 블룸버그에 따르면 이는 뱅가드가 입장을 바꾸려는 신호다.

뱅가드는 고객들이 비트코인과 이더리움 등 암호화폐에 간접적으로 노출될 수 있는 월스트리트 상품을 거래할 수 있도록 할지 검토 중인 것으로 알려졌다. 그리고 다른 알트코인에 초점을 맞춘 ETF들이 곧 미국 증권 거래 위원회(SEC)의 승인을 받을 수 있다는 소문이 돌고 있는 만큼 그 범위는 더욱 확대될 수 있다.

이는 뱅가드가 실수를 인정한 것이라고 볼 수도 있다. 세계 최대 자산 관리사인 블랙록은 ‘아이셰어즈 비트코인 트러스트’를 통해 확고한 시장 리더로 자리매김했다. 뱅가드 다음인 3위 자산운용사인 피델리티도 자체 상품을 출시했다.

하지만 그보다 더 중요한 것은 암호화폐 ETF 시장으로 상당한 자본이 유입되는 계기가 될 수 있다는 점이다. 뱅가드가 11조 달러의 운용 자산과 전 세계 5천만 명 이상의 고객을 보유하고 있다는 사실을 잊지 말아야 한다. 이 투자자들 중 단 1%만이 비트코인에 투자하기로 결정해도 무려 50만 명이다.

그렇다면 왜 입장이 바뀐걸까? 기업들의 디지털 자산에 대한 끊임없는 수요가 그 이유가 될 수 있다. 일부 뱅가드 고객들은 ‘다른 기업들에게 충분히 좋다면, 왜 나에게는 충분히 좋지 않은가?’라고 물을 수 있다.

더 넓게 보면 아마도 회사 최고위층의 새로운 경영진과 관련이 있을 것이다. 현재 CEO인 살림 란지는 블랙록에서 근무했었으며 이전에 비트코인의 가능성에 대해 이야기한 적이 있다.

지난 7월에 언급했듯이 뱅가드가 다소 어색한 위치에 있었다. 비트코인에 대해 회의적인 태도를 취했음에도 불구하고 뱅가드는 주로 나스닥 100과 같은 지수를 추종하는 펀드를 운영하기 때문에 누구보다 많은 스트래티지 주식을 보유하고 있다.

블룸버그가 암호화폐 ETF가 임박했는지 확인을 요청하자 대변인은 다소 애매하게 답했다:

“우리는 중개 서비스 제공, 투자자 선호도, 그리고 제도권 편입 과정을 지속적으로 평가하고 있다. 결정이 내려지면 고객들은 뱅가드로부터 직접 소식을 듣게 될 것이다.”

여론 조사는 일반 투자자들 사이에서 비트코인에 대한 건전한 호기심이 있음을 반복적으로 보여주었다. 한편, 도널드 트럼프 미국 대통령이 납세자들을 위한 전략적 준비금을 조성하겠다고 약속하면서 미국과 유럽 모두에서 디지털 자산 규제와 관련하여 큰 진전이 있었다.

그럼에도 불구하고 뱅가드의 설립자인 고(故) 잭 보글은 어떤 기조 변화에도 깊이 불만스러워했을 가능성이 있다. 2017년, 비트코인이 겨우 1만 달러 근처에서 거래되면서 버블 우려가 있었을 때, 그는 대중에게 이 암호화폐를 “전염병처럼 피하라”고 촉구한 바 있다.

“채권에는 이자 쿠폰이 있고, 주식에는 수익과 배당금이 있으며, 금에는 아무것도 없다. 비트코인의 가치를 뒷받침하는 것은 당신이 지불한 것보다 더 많은 가격에 누군가에게 팔 수 있을 것이라는 희망 외에는 아무것도 없다.”

그는 비트코인이 2만 달러를 달성하더라도 자신의 주장은 여전히 유효할 것이라고 말하며 비판을 일축했는데, 불과 한 달 후에 그렇게 되었다.

만약 확인된다면 이는 세계 최대 암호화폐에 긍정적인 촉매제가 될 수 있다. 뱅가드의 비트코인 ETF 상품은 비트코인 ETF가 자금력이 풍부한 기관뿐만 아니라 더 많은 일반 투자자들에게 받아들여지는 계기가 될 수 있다. 많은 분석가들이 지금까지의 강세장에서 소매 투자자들의 관심이 그다지 높지 않았다고 주장하는 점을 고려하면, 이는 게임 체인저가 될 수 있다는 진단이다.