Whale XRP Beralih! Maxi Doge Diprediksi Naik 1.100% Salip Dogecoin

SEO, Editor, dan Penulis Konten Aldi SEO, Editor, dan Penulis Konten Aldi Baca Penulis Bagikan Disalin Diverifikasi oleh Sulastri Penulis Konten Kripto Sulastri Baca Penulis Pengungkapan Afiliasi Pengungkapan Afiliasi



Kami percaya pada transparansi penuh dengan pembaca kami. Beberapa konten di situs kami mengandung tautan afiliasi, dan kami mungkin menerima komisi melalui kemitraan ini. Namun, potensi kompensasi ini tidak pernah memengaruhi analisis, opini, atau ulasan kami. Semua konten editorial kami dibuat secara independen dari kemitraan pemasaran, dan penilaian kami sepenuhnya didasarkan pada kriteria evaluasi yang telah ditetapkan. Kami percaya pada transparansi penuh dengan pembaca kami. Beberapa konten di situs kami mengandung tautan afiliasi, dan kami mungkin menerima komisi melalui kemitraan ini. Namun, potensi kompensasi inimemengaruhi analisis, opini, atau ulasan kami. Semua konten editorial kami dibuat secara independen dari kemitraan pemasaran, dan penilaian kami sepenuhnya didasarkan pada kriteria evaluasi yang telah ditetapkan. Baca Selengkapnya! Terakhir diperbarui: Agustus 21, 2025

Disclaimers: Penting untuk diingat bahwa investasi di crypto memiliki risiko tinggi. Artikel/berita ini disediakan sebagai tambahan informasi dan bukan sebagai saran investasi. Dengan membaca artikel/berita ini, Anda menyetujui syarat dan ketentuan kami.

Pasar Berguncang: XRP Kembali Disorot, Tapi Tidak Seperti yang Diharapkan

Harga XRP saat ini berada di level $2,91 atau sekitar Rp47.399 berdasarkan kurs 21 Agustus 2025 sebesar Rp16.290 per dolar. Meski tercatat mengalami kenaikan tipis 0,81% dalam 24 jam terakhir, angka tersebut menyisakan tanda tanya besar: apakah ini awal dari pemulihan atau justru akhir dari reli?

Nama Koin XRP XRP Harga $2.89 XRP ATH $3.92 (January 4, 2018) XRP Perubahan Harga dalam 24 Jam ▼ -0.39% XRP Perubahan Harga dalam 7 Hari ▼ -10.97% XRP Kapitalisasi Pasar $171.93B Sirkulasi Pasokan 59.42B

24 jam 7 hari 30 hari 1 Tahun Sepanjang waktu

Di balik grafik yang tampak stabil, kenyataannya tidak semulus itu. Pasar sedang mengalami guncangan hebat setelah data on-chain mengungkapkan bahwa para whale—investor institusional besar yang memegang jutaan koin—telah menjual sekitar 470 juta XRP hanya dalam dua hari terakhir. Informasi ini pertama kali dipublikasikan oleh analis ternama Ali Charts pada 20 Agustus 2025, yang memperingatkan bahwa gelombang distribusi besar-besaran ini bisa mengancam support teknikal utama XRP.

470 million $XRP sold by whales in the last 10 days! pic.twitter.com/Zc24I9omjg — Ali (@ali_charts) August 20, 2025

Meskipun Ripple baru saja menyelesaikan perseteruannya dengan SEC, menyatakan bahwa XRP tidak lagi dikategorikan sebagai sekuritas untuk penjualan publik, kekhawatiran justru muncul dari arah lain. Penundaan keputusan ETF Spot XRP oleh SEC memicu ketidakpastian regulasi yang kembali menghantui investor.

Baca juga Cryptocurrency Terbaik 2025 - Panduan Investasi untuk Pemula

Institusional Clarity Tak Cukup Meredam Aksi Jual

Secara fundamental, posisi XRP sebenarnya lebih kuat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Ripple kini menikmati kebebasan hukum untuk memperluas penggunaan XRP secara global. Infrastruktur XRPL (XRP Ledger) juga berkembang pesat, termasuk peluncuran hub server baru yang meningkatkan kecepatan transaksi dan volume DEX.

Namun, fakta bahwa harga masih berada di bawah $3 menandakan bahwa adopsi institusional tidak serta-merta mendorong harga naik. Kapitalisasi pasar XRP saat ini berada di $173,1 miliar (sekitar Rp2.819 triliun) dengan volume perdagangan harian sebesar $6,52 miliar (Rp106,2 triliun). Artinya, ada tekanan jual aktif yang tidak seimbang dengan sentimen positif.

Sementara sebagian investor masih bertahan, aksi whale menjual dalam jumlah besar mempertegas sinyal distribusi. Para analis memperkirakan bahwa tanpa katalis kuat seperti persetujuan ETF, harga XRP bisa kembali turun ke area konsolidasi di bawah $2,70 (Rp44.000).

Baca juga Daftar Koin Micin Potensial 2025 yang Layak Dibeli - Siap Cuan Gede

Investor Ritel Beralih ke Altcoin Baru: Maxi Doge Jadi Sorotan

Di tengah ketidakpastian tersebut, banyak investor mulai mengalihkan pandangan mereka ke proyek-proyek baru yang menawarkan potensi pertumbuhan eksponensial. Salah satu yang paling menyita perhatian saat ini adalah Maxi Doge ($MAXI), meme coin baru berbasis Ethereum yang diluncurkan dengan gaya penuh energi dan strategi yang solid.

Dijuluki sebagai “Doge on Steroids,” Maxi Doge bukan hanya mengandalkan hype semata. Proyek ini dibekali dengan utility nyata, staking berhadiah besar, audit keamanan dari lembaga ternama, dan roadmap viral yang terinspirasi langsung dari gaya hidup para trader leverage ekstrem.

Saat artikel ini ditulis, harga token $MAXI dalam presale adalah $0.000253 atau sekitar Rp4,120. Hingga 21 Agustus 2025, Maxi Doge telah berhasil mengumpulkan dana lebih dari $1.330.838 atau Rp21,67 miliar, mendekati hard cap $1.536.289. Ini mencerminkan antusiasme pasar terhadap potensi lonjakan harga hingga 1.100% dalam beberapa bulan mendatang.

Baca juga Crypto yang Akan Naik 2025 - Daftar Pesaing Teratas

Maxi Doge Menawarkan Peluang Baru di Tengah Ketidakpastian Pasar

Perpindahan minat dari XRP ke Maxi Doge bukan tanpa alasan. Sejumlah faktor berikut membuat Maxi Doge menjadi magnet baru bagi investor kripto:

Presale yang Transparan dan Terstruktur: Harga awal yang sangat rendah memungkinkan investor awal mengunci posisi sebelum lonjakan besar terjadi. Kenaikan harga presale dilakukan secara bertahap, menciptakan rasa urgensi dan FOMO alami di kalangan komunitas. Staking Berhadiah APY Tinggi: Sistem staking Maxi Doge dirancang untuk memberikan imbal hasil mencapai 219% per tahun, dibayarkan secara dinamis melalui smart contract setiap block Ethereum. Hal ini mendorong investor untuk memegang token lebih lama dan menahan aksi jual dini. Audit Keamanan Dua Lapis: Maxi Doge telah diaudit oleh SolidProof dan Coinsult, memastikan keamanan smart contract dan mengurangi risiko eksploitasi yang sering terjadi di proyek-proyek meme coin tanpa fondasi teknikal. Tokenomics yang Didesain untuk Pertumbuhan: Token $MAXI memiliki total suplai besar dengan distribusi transparan: 40% untuk marketing (campaign KOL, PR, paid ads)

25% untuk Maxi Fund (strategi pertumbuhan dan likuiditas)

15% untuk tim developer (dikunci)

15% untuk likuiditas

5% untuk staking pool

Tokenomics ini memastikan bahwa dana cukup tersedia untuk promosi global tanpa mengorbankan keberlanjutan jangka panjang.

Baca juga Koin Meme Crypto Terbaik 2025 di Pasar

Roadmap Maxi Doge: Dari Leverage Gila ke Listing Global

Salah satu hal yang membedakan Maxi Doge dari deretan meme coin lainnya adalah roadmap proyek yang dikemas dengan narasi yang unik dan penuh semangat komunitas.

Maxi Doge tidak hanya menjual mimpi, tetapi menghidupkannya dalam bentuk fase-fase pembangunan proyek yang mencerminkan gaya hidup para trader ekstrem. Roadmap proyek terbagi dalam 4 fase besar yang membawa $MAXI dari meme coin menjadi aset yang siap listing di berbagai platform:

Fase 1: Wake Up

Segala sesuatu dimulai dari nol, termasuk Maxi Doge. Di tahap awal, tim developer merancang smart contract dan membangun situs resmi MaxiDogeToken.com sembari mengandalkan kreatin dan semangat YOLO. Audit keamanan dilakukan oleh Coinsult dan SolidProof, membuktikan keseriusan proyek sejak hari pertama.

Fase 2: Lunch & Gym

Setelah website dan audit selesai, presale resmi dimulai. Pemasaran dilakukan secara global melalui komunitas Telegram, X (Twitter), dan Discord. Pendanaan awal sebagian besar berasal dari komunitas, menandakan bahwa proyek ini mendapat dukungan organik sejak awal.

Fase 3: PM Discord Ops

Fase ini menyoroti penguatan komunitas. KOL ternama dan influencer crypto diajak bergabung. Strategi staking diluncurkan, mendorong investor untuk mengunci token $MAXI dan menikmati APY tinggi. Volume presale pun naik pesat seiring meningkatnya kepercayaan komunitas.

Fase 4: Evening

Tahap terakhir ini adalah fase eksekusi besar-besaran: penutupan presale, peluncuran token di DEX seperti Uniswap, dan rencana listing di CEX besar. Kemitraan dengan platform futures trading juga menjadi prioritas utama, menghadirkan $MAXI sebagai aset yang bisa diperdagangkan dengan leverage hingga 1000x.

Staking: Mesin Penghasil Passive Income dari Maxi Doge

Salah satu fitur yang paling menarik dari Maxi Doge adalah sistem staking yang dibangun untuk memberikan insentif besar kepada pemegang awal. Setelah membeli token $MAXI di masa presale, investor bisa langsung melakukan staking dan mendapatkan imbal hasil tinggi secara otomatis.

Saat ini, sistem staking menawarkan estimasi APY sebesar 219% per tahun, dengan pembagian reward dilakukan per blok Ethereum. Sistem ini tidak hanya memotivasi investor untuk menahan token lebih lama, tetapi juga membantu menjaga kestabilan harga $MAXI di pasar sekunder nanti.

Reward dihitung secara dinamis dan terus diperbarui. Investor cukup menghubungkan wallet mereka ke situs resmi dan memilih jumlah $MAXI yang ingin dikunci dalam staking pool. Semakin awal dan semakin banyak yang dikunci, maka potensi reward yang didapat pun semakin besar.

Cara Membeli Token $MAXI di Masa Presale

Bagi investor yang ingin mengambil bagian dalam presale Maxi Doge sebelum harga naik, berikut adalah langkah sederhana untuk membeli token:

Hubungkan Wallet:

Gunakan wallet crypto populer seperti MetaMask atau Best Wallet. Koneksi dilakukan langsung ke widget resmi di website Maxi Doge.

Pilih Metode Pembayaran:

Presale menerima berbagai jenis aset kripto seperti ETH, BNB, USDT, USDC, bahkan kartu kredit. Fleksibilitas ini menjadi keunggulan tersendiri karena memudahkan investor dari berbagai level pengalaman.

Tentukan Jumlah Pembelian:

Investor bebas memilih berapa banyak token yang ingin dibeli. Minimum pembelian tergolong rendah, cocok untuk investor kecil.

Konfirmasi dan Klaim Token:

Setelah presale berakhir, token akan bisa diklaim langsung dari situs menggunakan fitur “Claim” pada dashboard.

Saat ini, harga presale token berada di $0.000253 atau sekitar Rp4,120, dan akan meningkat di fase berikutnya. Ini adalah peluang emas untuk masuk lebih awal sebelum listing di bursa.

Mengapa Maxi Doge Disebut ‘Doge yang Telah Berevolusi’?

Maxi Doge bukan hanya proyek meme biasa yang mengandalkan komunitas dan gimmick lucu. Token ini lahir dari pemahaman mendalam tentang psikologi pasar, terutama gaya hidup para trader yang tidak takut mengambil risiko besar untuk hasil besar.

Maxi Doge hadir dengan DNA yang menggabungkan:

Branding kuat: Meme + kekuatan maskulinitas + mentalitas YOLO

Meme + kekuatan maskulinitas + mentalitas YOLO Struktur insentif jelas: APY staking, kontes ROI komunitas, reward harian

APY staking, kontes ROI komunitas, reward harian Komunitas aktif: Grup Telegram dan Discord dipenuhi diskusi real-time dan momentum viral

Grup Telegram dan Discord dipenuhi diskusi real-time dan momentum viral Visi jangka panjang: Tidak hanya listing, tetapi integrasi di platform futures dan potensi gamefi di roadmap 2026

Dengan pendekatan yang human-first dan marketing full send, $MAXI berpotensi mengulangi—bahkan melampaui—kisah sukses Dogecoin yang dulu dianggap “candaan,” namun sekarang menduduki kapitalisasi pasar puluhan miliar dolar.

XRP vs Maxi Doge: Perbandingan Dua Generasi Aset Kripto

Di satu sisi, XRP adalah veteran industri kripto yang telah bertahan dari berbagai krisis, gugatan hukum, hingga volatilitas makro. Di sisi lain, Maxi Doge adalah pendatang baru yang membawa semangat perubahan dan kebebasan seperti yang pernah dimiliki Dogecoin di awal kemunculannya.

Namun dalam lanskap saat ini, keduanya tampil dalam konteks yang berbeda:

XRP: Stabilitas dan Kepastian Regulasi

XRP kini berada dalam posisi regulasi yang lebih kuat setelah menyelesaikan perseteruan dengan SEC. Ini membuka jalan bagi adopsi institusional dan pengembangan infrastruktur seperti XRPL server hub.

Namun, meskipun memiliki kapitalisasi pasar sebesar $173,1 miliar dan utilitas yang mapan, XRP cenderung lambat dalam pergerakan harga. Sinyal akumulasi oleh whale tidak lagi cukup untuk menciptakan lonjakan besar. Terlebih lagi, ketergantungan terhadap keputusan ETF Spot membuat harga XRP sensitif terhadap regulasi AS.

Maxi Doge: Energi Baru dengan Strategi Penuh Risiko

Sementara itu, Maxi Doge menghadirkan ekosistem yang dibangun dari bawah oleh komunitas trader yang mendambakan lonjakan cepat. Dengan harga presale hanya $0.000253 (Rp4,120), investor berpeluang besar mendapatkan return tinggi dalam waktu singkat, khususnya jika proyek berhasil masuk ke bursa utama.

Strategi yang digunakan Maxi Doge lebih agresif dan berfokus pada viralitas, reward staking, dan leverage komunitas. Hal ini memungkinkan investor kecil untuk merasakan potensi pertumbuhan yang setara—bahkan melebihi—token besar seperti XRP.

Prediksi Harga Maxi Doge: Apakah 1.100% Terlalu Optimis?

Salah satu pertanyaan terbesar yang muncul saat ini adalah: apakah target kenaikan 1.100% realistis bagi Maxi Doge?

Jika menilik sejarah Dogecoin, Shiba Inu, hingga PEPE, semua pernah mengalami lonjakan ribuan persen hanya dalam hitungan bulan saat didorong oleh komunitas dan momentum hype. Maxi Doge berada dalam posisi yang mirip—diperkuat dengan presale aktif, marketing intensif, dan branding yang resonan di kalangan trader muda.

Dengan harga saat ini hanya Rp4,120 per $MAXI, kenaikan 1.100% akan menempatkannya di kisaran Rp50-an, yang masih sangat masuk akal jika adopsi dan volume meningkat saat listing. Apalagi jika dana dari presale (yang sudah mencapai Rp21,67 miliar) digunakan secara efisien untuk campaign KOL, liquidity pool, dan listing di CEX populer.

Analis teknikal memperkirakan bahwa selama struktur tokenomics dipertahankan dan staking reward tetap menarik, proyek ini punya peluang besar untuk mengalami “initial pump” seperti yang terjadi di proyek meme coin lain.

Narasi Whale: Perubahan Tren dari “Blue Chip” ke Aset Bertema

Fakta bahwa whale XRP menjual 470 juta token dalam waktu singkat bukan sekadar aksi ambil untung biasa. Ini menandai perubahan narasi besar dalam lanskap kripto: dari akumulasi aset institusional ke perburuan token bertema yang sedang viral.

Investor besar sekarang mulai sadar bahwa return terbesar justru datang dari proyek kecil yang punya potensi viral tinggi, bukan hanya dari coin mapan. Dengan volume perdagangan harian XRP yang tinggi namun harga stagnan, rotasi aset ke Maxi Doge menjadi semakin logis bagi para pencari alfa.

Apalagi, Maxi Doge memiliki semua elemen yang disukai oleh whale modern:

Proyek baru (early entry point)

APY tinggi (return maksimal)

Momentum komunitas (viralitas tinggi)

Branding unik (diferensiasi kuat dari kompetitor)

Saatnya Bertindak: Jangan Lewatkan Peluang Presale Maxi Doge

Presale Maxi Doge sedang berlangsung sekarang, dan waktu untuk bertindak semakin menipis. Dengan harga presale saat ini hanya $0.000253 (Rp4,120) dan total dana yang sudah terkumpul sebesar $1.330.838 atau sekitar Rp21,67 miliar, proyek ini menunjukkan tanda-tanda akan mencapai hard cap dalam waktu dekat.

Investor yang masuk di tahap awal berpotensi mendapatkan ROI besar saat token listing di DEX dan CEX utama. Selain itu, mereka juga langsung bisa mengunci token mereka ke dalam staking pool dan mulai menghasilkan reward dengan APY hingga 219% per tahun. Ini bukan sekadar janji, tetapi bagian dari smart contract otomatis yang telah diaudit dan berjalan di jaringan Ethereum.

Setiap detik berlalu adalah peluang yang bisa hilang. Harga token akan terus naik di setiap fase presale. Setelah mencapai target $1.536.289 (Rp25,02 miliar), tidak akan ada lagi kesempatan untuk membeli di harga dasar.

Cara Cepat dan Aman Membeli Maxi Doge Hari Ini

Bagi Anda yang baru mengenal dunia crypto atau ingin memastikan pembelian $MAXI dengan aman, berikut adalah cara paling cepat untuk ikut serta:

Kunjungi situs resmi MaxiDogeToken dan pilih menu presale. Hubungkan wallet crypto Anda seperti MetaMask atau Best Wallet. Pilih mata uang kripto yang ingin Anda gunakan (ETH, BNB, USDT, USDC) atau bayar langsung dengan kartu debit/kredit. Masukkan jumlah pembelian dan klik konfirmasi. Setelah presale berakhir, Anda bisa mengklaim token Anda di menu “Claim.”

Semua proses dilakukan dalam antarmuka yang mudah dipahami dan terhubung langsung ke Web3 Payment Solution, menjadikan transaksi Anda aman, cepat, dan transparan.

Presale Kripto Paling “Degen” atau Peluang Investasi Terbaik di 2025?

Maxi Doge tidak hanya menghibur lewat branding dan narasinya yang ekstrem, tetapi juga menghadirkan fitur nyata yang menjadikannya kandidat kuat untuk masuk ke daftar crypto terbaik untuk investasi 2025. Saat banyak token lain hanya menjual mimpi, Maxi Doge memberikan insentif, utilitas, dan arah roadmap yang jelas.

Bagi investor baru yang sedang mencari cryptocurrency terbaru dengan potensi viral tinggi dan reward luar biasa, $MAXI adalah opsi yang wajib masuk watchlist. Bagi whale dan investor besar yang sudah mulai jenuh dengan pergerakan XRP yang stagnan, rotasi modal ke token seperti Maxi Doge mencerminkan sikap strategis: berpindah dari stabilitas ke momentum.

Penutup: Maxi Doge Bukan Sekadar Meme Coin – Ini Revolusi Investasi

Dalam dunia kripto yang bergerak cepat dan penuh risiko, hanya investor yang bisa membaca momentum yang akan menang besar. Maxi Doge mungkin terlihat seperti candaan bagi sebagian orang, namun di balik gaya bicaranya yang “degen”, tersembunyi struktur proyek yang matang dan strategi yang menyasar kecepatan pertumbuhan.

Jika Anda merasa sudah tertinggal hype Dogecoin atau Shiba Inu di masa lalu, Maxi Doge bisa jadi adalah tiket Anda untuk tidak mengulang kesalahan yang sama. Presale sedang berlangsung, waktu terbatas, dan hanya early backers yang akan mendapatkan harga terbaik.

Jangan sampai melewatkan kesempatan ini.

Kunjungi situs resmi MaxiDogeToken dan isi dompet Anda dengan token yang berpotensi menjadi legenda berikutnya di pasar crypto.

Disclaimer: Pendapat dan pandangan yang diungkapkan dalam postingan ini tidak selalu mencerminkan kebijakan atau posisi resmi Cryptonews. Informasi yang disediakan dalam postingan ini hanya untuk tujuan informasi dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat keuangan, investasi, atau profesional. Cryptonews tidak mendukung produk, layanan, atau perusahaan tertentu yang disebutkan dalam postingan ini. Pembaca disarankan untuk melakukan riset mandiri dan berkonsultasi dengan profesional yang berkualifikasi sebelum mengambil keputusan keuangan apa pun. Jangan pernah menginvestasikan lebih dari yang Anda siap kehilangan.