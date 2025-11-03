Prediksi Harga XRP: Harga XRP Anjlok, Investor Beralih ke PEPENODE

Prediksi harga XRP sedang menjadi sorotan investor kripto setelah token asli Ripple tersebut anjlok ke bawah $2,50. Hal ini berpotensi menghilangkan kepercayaan para investor, terutama bagi institusional yang saat ini sedang menjajaki dunia blockchain.

Sementara itu, PEPENODE (PEPENODE) menjadi salah satu alternatif bagi investor kripto saat ini. Presale token dengan karakter Pepe The Frog itu telah melewati perolehan $2 juta, yang menegaskan tingginya minat dari para investor.

Investor Alihkan Modal ke PEPENODE

XRP dikenal sebagai mata uang kripto yang berfokus pada adopsi institusional, terutama setelah peluncuran ETF XRP spot REX-Osprey pada September lalu. Kendati demikian, XRP juga memiliki komunitas ritel terkuat di antara daftar altcoin teratas, yang dikenal sebagai ‘XRP Army’.

Para pendukung akar rumput inilah yang membantu mendorong kenaikan nilai aset sebesar 375% dalam setahun terakhir.

Namun, dengan dukungan regulasi yang terus berlanjut seiring pemerintah AS yang semakin mendukung kripto dan meningkatkan kepercayaan institusional, kini ada lebih banyak peluang dibanding sebelumnya bagi Wall Street dan bank untuk mulai mengadopsi token ini.

Tidak semua berita baik datang bagi kripto yang disebut sebagai ‘koin bankir’ ini, karena XRP kini telah jatuh di bawah level dukungan kritis $2,50. Saat XRP mengalami kesulitan dalam jangka pendek, investor beralih ke micro cap crypto, di mana PEPENODE menjadi alternatif favorit karena presalenya yang diburu banyak investor.

Prediksi Harga XRP: Penjualan Massal Bertabrakan dengan Minat Institusional

Harga XRP turun 5% dalam 24 jam terakhir, 8,5% dalam seminggu, dan 19% dalam sebulan terakhir. Namun, kendati pergerakan jangka pendeknya bearish, harga XRP tetap tercatat naik 375% dalam setahun terakhir, menjadikannya sebagai salah satu kripto dengan kapitalisasi besar dengan kinerja terbaik.

Kerugian jangka pendek ini sebagian besar disebabkan oleh aksi ambil untuk investor, dengan arus keluar spot menurut data Coinglass mencapai $2,76 miliar dalam 30 hari terakhir.

Di sisi lain, minat institusional terus meningkat. ETF XRPR dari REX-Osprey mencatat volume perdagangan yang konsisten tinggi—dan perusahaan treasury aset digital berfokus pada XRP.

Evernorth, telah mengumumkan rencana untuk go public melalui merger dan mengumpulkan $1 miliar, yang akan diinvestasikan ke XRP pada awal 2026. Jika berhasil, ini akan menjadikan Evernorth sebagai perusahaan treasury XRP terbesar di dunia, menandai momen institusional penting lainnya.

Di satu sisi, aksi ambil untung jangka pendek menyebabkan penurunan harga XRP saat ini. Namun, prospek permintaan institusional, didorong oleh lingkungan regulasi yang lebih ramah, menandakan bahwa sentimen pasar dapat segera berbalik menjadi bullish. Tapi, bagaimana prediksi harga XRP menurut grafik harganya?

Freedom By 40 mengatakan bahwa XRP memiliki salah satu grafik terbaik yang ada. Prediksi harga XRP menurutnya sangat bullish, dengan potensi mencapai harga $9 dalam beberapa bulan ke depan.

Sementara itu, analis Steph is Crypto mencatat bahwa neraca keuangan The Fed mulai meningkat, menandakan periode pelonggaran kuantitatif di mana bank sentral membeli obligasi dari pasar terbuka. Hal itu dapat meningkatkan likuiditas yang akan membantu harga aset berisiko naik.

Ia kemudian membandingkan hal ini dengan grafik harga XRP, yang menunjukkan tanda-tanda mencapai titik terendah, dan memberikan prediksi harga XRP bullish, menargetkan $10 dalam jangka menengah.

XRP Turun, Presale PEPENODE Raup Lebih Dari $2 Juta

Di saat XRP mengalami arus keluar sebesar $2,7 miliar bulan ini, beberapa altcoin berkapitalisasi pasar kecil telah mendapatkan manfaat signifikan. PEPENODE (PEPENODE) telah meraup lebih dari $2 juta atau setara Rp33,4 miliar (kurs 1 USD = Rp16.709) melalui presale token $PEPENODE yang saat ini sedang berlangsung.

Berbeda dengan XRP yang memilih fokus pada perbankan institusional, PEPENODE adalah proyek kripto yang dirancang untuk pasar ritel. Ini merupakan koin meme dengan model Mine-to-Earn yang memberi pengguna biasa kesempatan untuk mendapatkan penghasilan dari permainan penambangan kripto virtual.

Pemain memulai dengan ruang server virtual yang kosong, lalu menggunakan token $PEPENODE untuk membeli node penambangan. Node tersebut digabungkan satu sama lain untuk menghasilkan daya penambangan.

Semakin banyak daya yang dihasilkan, semakin besar hadiah $PEPENODE yang akan diperoleh. Selain token $PEPENODE, penambang juga berkesempatan mendapatkan hadiah dalam bentuk $PEPE dan $FARTCOIN melalui papan peringkat.

Salah satu keunggulan utama PEPENODE adalah model deflasi token. Sebanyak 70% dari total token yang digunakan untuk membeli node akan dibakar secara permanen. Secara teori, model deflasi token semacam itu akan meningkatkan kelangkaan yang dapat mendorong harga token naik di masa depan.

Sebagai perbandinga, XRP saat ini memiliki hampir 40 miliar token yang dikendalikan oleh tim pendirinya, Ripple Labs. Hal ini menunjukkan tekanan jual jangka panjang yang dapat membatasi potensi kenaikan harganya.

Kombinasi daya tarik berbasis meme, hadiah yang diintegrasikan dalam permainan, dan tokenomics yang didorong oleh kelangkaan PEPENODE telah menarik perhatian dari investor maupun influencer kripto.

Dalam video terbarunya, analis CryptoTV memprediksi PEPENODE menjadi kripto 100x berikutnya, atau bahkan koin naik 1000x. Jika itu terjadi, imbal hasil PEPENODE bakal menyaingi XRP.

Pelajari prediksi harga PEPENODE dan cara beli PEPENODE untuk menambah referensi Anda sebelum memutuskan untuk bergabung dengan proyek ini.

