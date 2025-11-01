Prediksi Harga XRP: Sinyal Teknikal Mengarah ke Kenaikan $5 (Rp82.000)?

Aset kripto Ripple, XRP, saat ini tetap diperdagangkan di atas Rp41.197 (setara $2.50), menunjukkan ketahanan meski sentimen pasar terpantau campuran. Optimisme investor meningkat terkait kemungkinan peluncuran ETF spot XRP oleh Bitwise, yang diperkirakan dapat menarik aliran dana institusional. Namun, sebagian trader tetap bersikap hati-hati menjelang jadwal pelepasan escrow sebanyak 1 miliar token XRP oleh Ripple pada 1 November.

Keseimbangan antara sentimen positif seputar ETF dan potensi tekanan suplai dari unlock escrow kemungkinan akan menentukan apakah XRP bisa melanjutkan tren naik atau justru mengalami koreksi jangka pendek.

XRP Makin Dilirik Institusi saat Bitwise Dekati Peluncuran ETF Spot

XRP terus mencuri perhatian kalangan institusi seiring langkah Bitwise yang kian mendekati peluncuran ETF spot XRP yang telah lama dinanti. Manajer aset tersebut baru saja memperbarui dokumen pengajuan dengan menambahkan rencana pencatatan di bursa NYSE serta menetapkan biaya manajemen sebesar 0,34 persen, menandakan kesiapan penuh untuk peluncuran setelah mendapat persetujuan regulator.

Bitwise just updated their XRP ETF filing to include exchange (NYSE) and fee of 0.34%, which are typically the last boxes to check. Amendment #4. pic.twitter.com/BUnkasSQY5 — Eric Balchunas (@EricBalchunas) October 31, 2025

Para analis pasar mencatat bahwa pembaruan seperti ini biasanya terjadi pada tahap akhir menjelang persetujuan perdagangan, yang berarti Bitwise kemungkinan besar sudah berada di jalur hijau. Apabila disetujui, ETF ini berpotensi menarik dana institusi dalam jumlah besar, yang pada gilirannya akan meningkatkan likuiditas dan kedalaman pasar bagi XRP.

Selain itu, Armada Acquisition Corp. II juga memperkenalkan strategi investasi senilai Rp16,478 triliun ($1 miliar) untuk mendorong adopsi XRP oleh institusi. Sementara itu, Virtu Financial melaporkan kepemilikan aset kripto senilai Rp1,038 triliun ($63 juta), semakin memperkuat kepercayaan terhadap aset digital.

Dalam 24 jam terakhir, XRP naik lebih dari 1 persen dan masih bertahan di atas Rp41.197 ($2.50). Para analis kini mengamati Rp44.341 ($2.73) sebagai level resistance berikutnya.

Komunitas XRP Terbelah Terkait Prediksi Harga Viral Rp164 Juta

Komunitas XRP baru-baru ini ramai membahas sebuah unggahan viral dari akun @XRPracers yang mengklaim bahwa Cadangan Strategis Ripple telah diaktifkan dan memprediksi harga XRP bisa melonjak hingga Rp164 juta ($10,000) bahkan mencapai Rp576 juta ($35,000). Unggahan tersebut menyebut prediksi berasal dari Value Capital dan cepat menyebar di platform X (dulu Twitter), memicu euforia dan skeptisisme di kalangan investor.

Beberapa penggemar XRP melihat prediksi ini sebagai validasi terhadap potensi jangka panjang aset tersebut.

#XRP Strategic Reserve 🔓

Institutional liquidity ignited.

Targets: $10K–$35K.

The wealth shift has begun. 💰🌎 pic.twitter.com/v8Rjd8Lyfq — Gigitalk | John Squire (@TheCryptoSquire) October 30, 2025

Namun, mayoritas analis menilai klaim tersebut sangat tidak realistis. Saat ini, XRP diperdagangkan di sekitar Rp41.197 ($2.50) dengan kapitalisasi pasar sekitar Rp2.471 triliun ($150 miliar). Untuk mencapai valuasi Rp164 juta ($10,000) per token, dibutuhkan aliran dana yang nyaris mustahil terjadi.

Meski begitu, optimisme tetap terjaga berkat kemenangan hukum parsial Ripple melawan SEC dan berbagai kemitraan institusional yang terus berkembang. Para analis percaya perkembangan ini bisa memperkuat utilitas nyata XRP dalam dunia pembayaran global.

Prediksi harga yang berlebihan memang memicu debat panas di dunia maya, tetapi juga mencerminkan kepercayaan yang makin tumbuh bahwa XRP bisa memainkan peran besar dalam sistem pembayaran internasional dan penyediaan likuiditas on-chain.

Jadwal Unlock Escrow Ripple di November: Potensi Tekanan Jangka Pendek

Ripple dijadwalkan melepaskan 1 miliar XRP dari escrow pada 1 November mendatang. Dengan harga saat ini, nilai total token yang akan dirilis diperkirakan mencapai Rp41,197 triliun ($2.5 miliar). Proses ini merupakan bagian dari rutinitas bulanan Ripple guna menjaga transparansi dan kelancaran likuiditas ekosistem.

Secara historis, Ripple kembali mengunci 70–80 persen dari jumlah XRP yang dilepas. Hanya sekitar 200 hingga 300 juta token yang biasanya benar-benar masuk ke sirkulasi, digunakan untuk operasional dan membiayai berbagai kemitraan.

🚨RIPPLE TO UNLOCK 1 BILLION XRP TOMORROW



On November 1, #Ripple will release 1 BILLION $XRP from escrow — worth roughly $2.49B at current prices.



Usually, only 200–300M XRP get used or sold, with the rest re-locked. pic.twitter.com/97lvA20qXa — Coin Bureau (@coinbureau) October 31, 2025

Karena proses ini dilakukan secara terbuka dan dapat diprediksi, para analis memperkirakan dampaknya terhadap harga akan minimal. Meski begitu, pelaku pasar jangka pendek cenderung berhati-hati, karena penyesuaian likuiditas biasanya memicu sedikit volatilitas harga.

Pelepasan escrow kali ini juga bertepatan dengan ekspansi inisiatif ekosistem Ripple, termasuk listing proyek Evernorth senilai Rp16,478 triliun ($1 miliar) serta kolaborasi dengan perusahaan gumi Inc. Hal ini diperkirakan dapat mengimbangi tekanan jual jangka pendek dari pelepasan token.

Prediksi Harga XRP: Pola Segitiga Isyaratkan Volatilitas

Pada grafik harian, prediksi harga XRP masih menunjukkan kecenderungan bearish karena saat ini diperdagangkan mendekati Rp41.197 ($2.50) dan menghadapi resistance kuat di sekitar Rp44.841 ($2.72). Indikator teknikal menunjukkan adanya pola breakdown dari formasi segitiga simetris, yang kini berubah menjadi pola lanjutan bearish.

Sejak pertengahan Juli, XRP konsisten membentuk puncak-puncak harga yang lebih rendah di bawah garis tren menurun, menandakan mulai melemahnya momentum.

Formasi candlestick terbaru—termasuk spinning tops dan candle Doji—mengindikasikan keraguan pasar. Rata-rata pergerakan eksponensial (EMA) 20 hari masih miring ke bawah, memperkuat tekanan jual. Sementara itu, indikator RSI berada di level 45, masih di bawah batas netral 50. Jika RSI turun ke bawah 40, ini bisa menjadi sinyal bahwa tekanan bearish akan semakin dalam.

Strategi Trading

Entry: Jual saat harga menembus ke bawah Rp37.275 ($2.26) sebagai konfirmasi breakdown

Stop-Loss: Letakkan di atas Rp44.841 ($2.72), yakni area resistance garis tren

Target Profit: Rp35.195 ($2.02) dan Rp30.399 ($1.77)

Apabila XRP mampu kembali menembus Rp44.841 ($2.72) dengan volume beli yang tinggi dan membentuk pola bullish engulfing, maka setup bearish bisa dianggap gagal. Kemungkinan besar, harga akan terbuka untuk naik ke area Rp51.870 ($3.15).

Namun untuk saat ini, momentum pasar masih lebih berpihak pada penjual. Para trader disarankan untuk menunggu konfirmasi yang lebih kuat sebelum mengambil posisi berikutnya.

Mengapa Peluang XRP Bisa Mengarah pada Proyek Bitcoin Berikutnya?

Pergerakan harga XRP yang konsisten di atas Rp41.197 dan potensi peluncuran ETF spot menunjukkan bahwa pasar tengah berevolusi. Ketertarikan investor terhadap aset yang memberikan skalabilitas dan adopsi institusional makin meningkat. Hal ini mencerminkan kehausan pasar terhadap solusi blockchain yang lebih cepat, efisien, dan relevan secara ekonomi.

Namun, dibalik kekuatan XRP sebagai pemain utama dalam sektor pembayaran global, muncul kebutuhan untuk jaringan yang dapat melengkapi Bitcoin dengan kecepatan dan biaya transaksi yang jauh lebih rendah. Inilah celah yang diisi oleh Bitcoin Hyper.

Bitcoin Hyper: Layer 2 untuk Bitcoin yang Sesungguhnya

Bitcoin Hyper adalah solusi Layer 2 terbaru untuk Bitcoin yang dirancang agar memungkinkan transaksi BTC berlangsung dalam waktu nyaris instan dengan biaya rendah. Jaringan ini menggunakan Solana Virtual Machine (SVM), yang memungkinkan throughput tinggi dan skalabilitas masif. Teknologi ini menghadirkan keunggulan dalam sektor pembayaran, peluncuran meme coin, dApps, hingga aktivitas DeFi langsung dari jaringan Bitcoin.

Dengan presale yang sedang berlangsung, Bitcoin Hyper telah mengumpulkan lebih dari Rp420 miliar ($25,5 juta) dengan harga token Rp217 ($0.013205). Investor ritel dari berbagai alamat dompet terus berpartisipasi setiap jam, mencerminkan permintaan yang sangat tinggi terhadap proyek ini.

Roadmap dan Pengembangan

Roadmap Bitcoin Hyper berfokus pada eksekusi layer, model rollup sequencing, serta riset observabilitas dan indexing yang menjamin performa tinggi dan keamanan maksimal. Pembaruan reguler dilakukan melalui situs resmi yang mencakup pengembangan infrastruktur, desain workflow developer, serta integrasi fitur-fitur seperti ZK-Rollups, settlement ke Layer 1 Bitcoin, dan withdrawal otomatis.

Ekosistem ini didukung oleh prinsip keamanan kelas Bitcoin dan memiliki program audit dari Coinsult, menciptakan fondasi yang kuat untuk adopsi institusional maupun ritel.

Tokenomics dan Sistem Staking

Total suplai $HYPER dialokasikan ke lima sektor utama: 30% untuk pengembangan, 25% treasury, 20% pemasaran, 15% rewards komunitas, dan 10% listing exchange. Distribusi ini mencerminkan orientasi jangka panjang terhadap pertumbuhan ekosistem.

Staking tersedia dengan imbal hasil hingga 46% per tahun, didistribusikan dalam 199,77 $HYPER per blok ETH. Proses staking didukung oleh sistem Web3Payments dan tersedia langsung saat pembelian token presale.

Cara Beli Bitcoin Hyper

Pembelian $HYPER sangat mudah. Cukup siapkan crypto dari exchange pilihan dan hubungkan wallet seperti Best Wallet atau MetaMask ke situs resmi Bitcoin Hyper. Setelah itu, pilih jumlah token yang ingin dibeli dan konfirmasi transaksi. Jika ingin staking sekaligus, pilih opsi “Buy and Stake.” Pembayaran dengan kartu juga tersedia, memudahkan partisipasi bagi investor baru.

Token akan bisa diklaim tergantung metode pembayaran: pembeli via Solana akan klaim di jaringan SOL, sedangkan pembeli via ETH, BNB, dan kartu akan klaim di Ethereum. Bridge lintas rantai disiapkan untuk fleksibilitas penuh.

Prediksi Harga Jangka Panjang Bitcoin Hyper: Token Baru, Peluang Besar?

Kesimpulan: XRP Masih Menarik, Tapi Bitcoin Hyper Bisa Jadi Peluang Emas

Harga XRP masih bertahan kuat di atas Rp41.000, menandakan ada minat pasar yang sehat meski sentimen masih beragam. Prediksi ETF dan masuknya dana institusional bisa menjadi katalis besar ke depan. Namun tekanan dari unlock escrow tetap menjadi risiko jangka pendek yang harus diperhatikan. Momentum seperti ini menuntut investor untuk cermat mencari diversifikasi. Di sinilah peluang presale seperti Bitcoin Hyper mulai dilirik.

Bitcoin Hyper menawarkan keunggulan teknis sebagai Layer 2 untuk Bitcoin, didukung staking hingga 46% dan teknologi SVM. Dengan harga token masih di bawah Rp220, ini bisa jadi momen entry terbaik sebelum listing. Apalagi, sudah lebih dari Rp420 miliar dana terkumpul menunjukkan permintaan yang tinggi. Dalam dunia kripto, momentum adalah segalanya—dan Bitcoin Hyper sedang berada di jalur naik.

Jika XRP terbukti mampu naik ke Rp82.000 dalam jangka menengah, maka kombinasi XRP + Bitcoin Hyper bisa menjadi strategi portofolio yang sangat kuat. Keduanya fokus pada efisiensi pembayaran dan adopsi institusional, namun dari pendekatan berbeda. XRP lewat regulasi dan ETF, Bitcoin Hyper lewat infrastruktur dan Layer 2. Ini membuka jalan bagi kombinasi pertumbuhan yang saling melengkapi.

Untuk investor yang ingin bertindak sekarang, mengikuti presale Bitcoin Hyper adalah langkah nyata. Terutama karena pembelian bisa dilakukan mudah lewat berbagai wallet dan opsi kartu. Token dapat langsung distake untuk passive income jangka panjang. Ingat, waktu presale terbatas dan setiap fase harga naik.

