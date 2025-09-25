Prediksi Harga XRP: Ripple Gandeng BlackRock dalam Kesepakatan Off-Ramp $700 Juta – XRP $1.000 Mungkin Tercapai?

Penulis Berita Kripto Alfin Fauzan Penulis Berita Kripto Alfin Fauzan Baca Penulis Bagikan Disalin Diverifikasi oleh Aldi SEO, Editor, dan Penulis Konten Aldi Baca Penulis Pengungkapan Afiliasi Pengungkapan Afiliasi



Kami percaya pada transparansi penuh dengan pembaca kami. Beberapa konten di situs kami mengandung tautan afiliasi, dan kami mungkin menerima komisi melalui kemitraan ini. Namun, potensi kompensasi ini tidak pernah memengaruhi analisis, opini, atau ulasan kami. Semua konten editorial kami dibuat secara independen dari kemitraan pemasaran, dan penilaian kami sepenuhnya didasarkan pada kriteria evaluasi yang telah ditetapkan. Kami percaya pada transparansi penuh dengan pembaca kami. Beberapa konten di situs kami mengandung tautan afiliasi, dan kami mungkin menerima komisi melalui kemitraan ini. Namun, potensi kompensasi inimemengaruhi analisis, opini, atau ulasan kami. Semua konten editorial kami dibuat secara independen dari kemitraan pemasaran, dan penilaian kami sepenuhnya didasarkan pada kriteria evaluasi yang telah ditetapkan. Baca Selengkapnya! Terakhir diperbarui: September 25, 2025

Disclaimers: Penting untuk diingat bahwa investasi di crypto memiliki risiko tinggi. Artikel/berita ini disediakan sebagai tambahan informasi dan bukan sebagai saran investasi. Dengan membaca artikel/berita ini, Anda menyetujui syarat dan ketentuan kami.

Dua raksasa manajemen aset, BlackRock dan VanEck, resmi menjalin kerja sama dengan Ripple untuk menghadirkan opsi penarikan dari tokenized Treasury fund menggunakan RLUSD, stablecoin native milik Ripple. Langkah ini menjadi tonggak penting yang mendukung prediksi harga XRP dengan target ambisius hingga $1.000.

Dua produk tokenisasi tersebut, yaitu BlackRock BUIDL dan VanEck VBILL, saat ini mengelola dana lebih dari $2 miliar. Keduanya telah mengonfirmasi integrasi RLUSD pada Selasa lalu, menandai langkah besar menuju pemanfaatan nyata dan adopsi institusional dalam ekosistem XRP.

Very excited to share that @BlackRock’s $BUIDL and @VanEck_US’s $VBILL tokenized fund holders can redeem shares for RLUSD/ETH 24/7 365 through @Securitize, and soon to come RLUSD/XRPL.



Enterprise-grade instant onchain liquidity at your fingertips. That’s real utility.… — Brad Garlinghouse (@bgarlinghouse) September 23, 2025

Dengan bantuan Securitize, BlackRock dan VanEck menjadi pihak pertama yang men-tokenisasi akses ke Treasury Bills. Kini, mereka memilih Ripple sebagai penggerak utama proses penarikan menggunakan Ripple USD (RLUSD).

Tujuan utama dari integrasi ini adalah meningkatkan likuiditas di kedua ekosistem dengan memberikan peluang bagi investor untuk menukarkan kepemilikan fund mereka menjadi RLUSD. Stablecoin ini dipatok pada nilai dolar Amerika Serikat dan saat ini sudah memiliki kapitalisasi pasar sebesar $700 juta atau sekitar Rp11,72 triliun (kurs Rp16.753 per USD pada 25 September 2025).

Proses penarikan awal akan berjalan di jaringan Ethereum, tetapi CEO Ripple Brad Garlinghouse menegaskan bahwa dalam waktu dekat akan dipindahkan ke XRP Ledger. Perpindahan ini akan semakin memperluas kegunaan nyata bagi jaringan XRP.

Inisiatif ini membuka katalis penting untuk prediksi harga XRP yang bullish, berpotensi mempercepat volume transaksi sekaligus memperkuat peluang pencapaian target jangka panjang hingga $1.000 atau sekitar Rp16,75 juta per XRP.

Baca juga Cryptocurrency Terbaik 2025 - Panduan Investasi untuk Pemula

Prediksi Harga XRP: Level Penting yang Harus Dicermati di Tengah Konsolidasi

XRP saat ini berada dalam fase konsolidasi setelah sempat menyentuh swing high terbaru di level $3,65 atau Rp61.194. Token ini masih berada dalam tren naik, dengan area support utama yang perlu diperhatikan berada di kisaran $2,60 atau sekitar Rp43.558.

Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa meskipun XRP mungkin mengalami koreksi jangka pendek dalam beberapa hari mendatang, arah jangka panjangnya tetap positif. Hal ini didukung oleh perkembangan besar proyek Ripple dan situasi pasar yang semakin membaik.

Rebound kuat dari level $2,60 berpotensi membuka jalan menuju breakout ke level all-time high terbaru, dengan target $10 atau sekitar Rp167.530 pada siklus ini. Jika tercapai, hal itu berarti peningkatan nilai hingga 230% dari posisi saat ini.

Target ambisius $1.000 memang terdengar ekstrem, tetapi laju pesat adopsi institusional dan integrasi teknologi Ripple menunjukkan adanya potensi nyata menuju valuasi tersebut di masa depan.

Nama Koin Xrp Xrp Harga $2.96 Xrp ATH $3.84 (January 4, 2018) Xrp Perubahan Harga dalam 24 Jam ▲ 3.82% Xrp Perubahan Harga dalam 7 Hari ▼ -2.13% Xrp Kapitalisasi Pasar $296.01B Sirkulasi Pasokan 99.99B

Xrp (XRP) 24 jam 7 hari 30 hari 1 Tahun Sepanjang waktu

Di saat para investor menanti pergerakan XRP, beberapa presale crypto dengan potensi tinggi mulai menarik perhatian serius. Salah satu yang mencuri perhatian adalah Maxi Doge ($MAXI).

Altseason yang semakin memanas membuat momen ini bisa menjadi peluang terbaik untuk masuk lebih awal sebelum terjadi lonjakan hingga 10x.

Baca juga Daftar Koin Micin Potensial 2025 yang Layak Dibeli - Siap Cuan Gede

Maxi Doge ($MAXI): Mengubah High-Leverage Trading Menjadi Gerakan Meme

Maxi Doge ($MAXI) bukan sekadar pesaing baru di dunia meme coin seperti Shiba Inu. Token ini menawarkan mekanisme leverage hingga 1.000x yang dirancang khusus bagi retail trader yang ingin bersaing dengan para whale.

Didukung oleh salah satu meme paling ikonik di dunia crypto, $MAXI berhasil mengumpulkan lebih dari $2,4 juta atau sekitar Rp40,20 miliar hanya dalam beberapa minggu sejak presale dimulai.

Melalui MAXI Fund, proyek ini berencana mengalokasikan hingga 25% dari hasil presale untuk berinvestasi di token-token paling menjanjikan pada siklus ini dengan leverage 1000X demi memaksimalkan hasil.

Tambahan fitur berupa tantangan gamifikasi seperti Max Gains dan Max Ripped membuat $MAXI berfungsi layaknya klub trading bagi para degens yang senang mengambil risiko besar.

Untuk membeli $MAXI, investor dapat mengunjungi situs resmi Maxi Doge dan menghubungkan wallet kompatibel seperti Best Wallet. Investor bisa menukar USDT atau ETH dengan token ini, atau bahkan melakukan pembelian langsung menggunakan kartu bank.

Kunjungi situs resmi Maxi Doge untuk informasi lebih lengkap.

Panduan Lengkap Beli Maxi Doge Sebelum Altseason Meledak!

Altseason yang semakin memanas mendorong banyak investor untuk masuk lebih awal ke proyek berpotensi tinggi. Maxi Doge ($MAXI) adalah salah satu yang paling menarik perhatian dengan fitur leverage 1000X dan konsep gamifikasi. Namun, banyak calon investor masih bingung cara ikut presale dengan aman. Jangan tertinggal peluang ini hanya karena kendala teknis. Simak panduan langkah demi langkah di artikel Cara Beli Maxi Doge – Panduan Lengkap Beli dengan Aman untuk memastikan Anda siap sebelum harga melejit!

Ripple Gandeng BlackRock, Maxi Doge Bersiap Meledak?

Kerja sama Ripple dengan raksasa seperti BlackRock dan VanEck menjadi sinyal kuat bahwa adopsi institusional sedang bergerak cepat. Namun, bukan hanya XRP yang mendapat sorotan. Banyak investor ritel justru mencari peluang eksplosif dari presale token yang masih undervalued. Salah satu yang menonjol adalah Maxi Doge. Jika Anda ingin mengetahui lebih lanjut seputar potensi ROI, roadmap, dan ekspektasi harga $MAXI dalam siklus pasar kali ini, jangan lewatkan Prediksi Harga Maxi Doge Tahun 2025–2030.

Baca juga Crypto yang Akan Naik 2025 - Daftar Pesaing Teratas

Ripple, XRP, dan Peluang Maxi Doge

Langkah strategis Ripple menggandeng BlackRock dan VanEck dalam ekosistem RLUSD menjadi katalis jangka panjang untuk XRP. Implementasi awal di Ethereum yang segera berpindah ke XRP Ledger menunjukkan komitmen terhadap adopsi luas. Jika momentum ini berlanjut, skenario harga XRP menuju $10 dan bahkan $1.000 bukanlah mimpi belaka.

Di tengah konsolidasi XRP, munculnya token seperti Maxi Doge menawarkan potensi pertumbuhan eksponensial dari bawah. Mekanisme leverage 1000X, MAXI Fund, dan elemen gamifikasi menjadikannya lebih dari sekadar meme coin biasa. Dengan dana presale yang sudah menembus Rp40 miliar, sinyal kuat muncul bahwa komunitas percaya pada proyek ini.

Presale Maxi Doge memberi peluang unik bagi investor ritel untuk ikut sejak awal sebelum listing besar. Pembelian mudah lewat Best Wallet, ETH, USDT, atau kartu bank menambah daya tarik partisipasi. Waktu adalah faktor penting—semakin cepat masuk, semakin besar peluang capital gain saat harga naik.

Jika Ripple menargetkan adopsi institusional, Maxi Doge membidik pasar retail yang haus akan aksi dan imbal hasil tinggi. Keduanya mewakili spektrum berbeda dalam peluang crypto saat ini. Anda bisa diversifikasi antara stabilitas jangka panjang XRP dan potensi pertumbuhan jangka pendek dari Maxi Doge. Kunjungi web resmi presale maxi Doge sekarang juga!

Baca juga Koin Meme Crypto Terbaik 2025 di Pasar

Dunia crypto bergerak cepat, dan informasi eksklusif bisa jadi pembeda antara profit dan penyesalan. Jika Anda ingin jadi yang pertama tahu saat proyek seperti Ripple atau Maxi Doge mengumumkan update penting, maka tempatnya adalah komunitas. Bergabunglah sekarang di Crypto News Indonesia Official di Telegram untuk diskusi harian, prediksi, sinyal presale, dan analisis teknikal dari sesama investor dan analis lokal. Dapatkan info cepat, akurat, dan tepat waktu langsung di ponsel Anda. Jangan biarkan diri Anda ketinggalan peluang hanya karena telat info. Komunitas ini GRATIS dan terbuka untuk siapa saja yang ingin naik level dalam dunia crypto.

Disclaimer: Pendapat dan pandangan yang diungkapkan dalam postingan ini tidak selalu mencerminkan kebijakan atau posisi resmi Cryptonews. Informasi yang disediakan dalam postingan ini hanya untuk tujuan informasi dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat keuangan, investasi, atau profesional. Cryptonews tidak mendukung produk, layanan, atau perusahaan tertentu yang disebutkan dalam postingan ini. Pembaca disarankan untuk melakukan riset mandiri dan berkonsultasi dengan profesional yang berkualifikasi sebelum mengambil keputusan keuangan apa pun. Jangan pernah menginvestasikan lebih dari yang Anda siap kehilangan.