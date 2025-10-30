Prediksi Harga XRP Setelah The Fed Pangkas Suku Bunga: Bakal Jadi Kripto 1000x?

Pertemuan FOMC The Fed telah menghasilkan keputusan pemotongan bunga sebesar 25 Bps. Sayangnya, keputusan tersebut sejauh ini masih belum memberikan dampak signifikan untuk mengangkat pasar kripto.

Artikel ini akan membahas tentang prediksi harga XRP setelah keputusan tersebut diumumkan dan potensi XRP untuk menjadi kripto 1000x berikutnya.

Prediksi Harga XRP: Potensi Reli Besar Menuju $15

Aksi jual yang terjadi setelah keputusan pemangkasan suku bunga oleh The Fed memang masuk akal dari segi tinjauan retrospektif. Lebih dari 98% peserta pasar sudah mengantisipasi keputusan tersebut. Pada akhirnya, ketika langkah itu diambil dan diterapkan secara luas, sudah tidak ada lagi bahan bakar yang tersisa.

Selain itu, Ketua Federal Reserve, Jerome Powell, memberikan pernyataan yang membuat investor cemas dengan menyebut pemangkasan suku bunga pada Desember “bukan sesuatu yang sudah pasti”.

Setelah pertemuan FOMC berlalu, fokus kini beralih pada pergerakan harga murni, terutama untuk XRP. Pada grafik dua hari, kenaikan harga XRP pada Juli lalu terjadi setelah penembusan pola segitiga menurun yang sudah terbentuk lama. Berdasarkan pola tersebut, target harga berikutnya bagi XRP seharusnya berada di $4,50.

Namun, XRP mencapai puncaknya di $3,60 dan sejak saat itu turun lebih dari 30% dan kini diperdagangkan di sekitar $2,50. Meskipun penurunan ini berhasil menguji ulang garis tren breakout, token ini tengah menghadapi level $2,70 dalam perjalanan untuk kembali naik. Level ini telah menjadi zona resistensi penting bagi XRP.

Meskipun terdapat volatilitas jangka pendek, prediksi harga XRP untuk jangka panjang masih terlihat sangat bullish. Pada November tahun lalu, XRP berhasil menembus pola segitiga menurun di grafik bulanan, menandai breakout besar yang berpotensi menjadi breakout sekali seumur hidup.

Setelah reli tajam lebih dari 230% pada November, XRP sebagian besar hanya bergerak sideways, mendorong kita untuk menyaksikan fase konsolidasi panjang sebelum tahap kenaikan berikutnya yang berpotensi menuju $15.

Terdengar tidak realistis? Justru ini dapat berarti sebaliknya dengan melihat riwayat grafik XRP.

Pada 2017 lalu, XRP meroket 22.000% setelah menembus pola segitiga konsolidasi serupa. Jika ada, fase konsolidasi 2018-2024 lebih lama daripada yang mendahulu reli bullish 2017. Jadi, ada kemungkinan cukup besar kita berada pada tahap awal reli besar berikutnya.

Bitcoin Hyper: Alternatif XRP untuk Menangkap Momentum Kuat Token Utilitas

Apabila Anda berencana untuk mempertahankan XRP dalam portofolio jangka panjang, tetapi juga ingin memanfaatkan momentum yang semakin kuat di balik token utilitas, maka Bitcoin Hyper (HYPER) dapat menjadi pilihan yang ideal.

Bitcoin Hyper adalah solusi layer-2 generasi berikutnya, yang dibangun untuk menyelesaikan permasalahan Bitcoin terkait kecepatan transaksi yang lambat, biaya tinggi, dan lemahnya dukungan terhadap dunia web3 dan DeFi.

Berbeda dengan kebanyakan jaringan layer-2 lainnya yang menggunakan Ethereum Virtual Machine (EVM), Bitcoin Hyper justru memilih untuk mengintegrasikan Solana Virtual Machine (SVM).

Pengintegrasian tersebut akan memberikan kemampuan unik kepada HYPER untuk mengeksekusi ribuan transaksi secara paralel dalam waktu singkat—asalkan transaksi tersebut tidak saling terkait.

Inovasi ini pada akhirnya akan membawa Bitcoin sejajar dengan standar blockchain modern, seperti Solana dan Ethereum. Ini merupakan sesuatu yang sudah lama dinanti, terutama mengingat Bitcoin saat ini hanya mampu memproses sekitar tujuh transaksi per detik (TPS), sementara Solana mampu mencapai 65.000 TPS.

Bitcoin Hyper Membawa Dunia Web3 ke Bitcoin

Bitcoin Hyper juga akan memungkinkan pengembang untuk membangun kontrak pintar dan aplikasi terdesentralisasi (dApps) langsung di Bitcoin, sembari tetap mempertahankan keamanan Bitcoin yang dikenal sangat kuat.

Dengan kata lain, membeli Bitcoin Hyper dapat berarti membuka akses ke aplikasi perdagangan DeFi berkecepatan tinggi, pasar NFT, pinjaman kripto, staking, gaming, dan dApps lainnya, semuanya di jaringan Bitcoin.

Sementara itu, jembatan kanonik non-kustodial HYPER akan bertindak sebagai gerbang menuju lingkungan web3 yang sebelumnya belum pernah ada di Bitcoin. Jembatan kanonik akan berperan untuk:

Mengunci Bitcoin (BTC) layer-1 Anda dengan aman, kemudian mengirimkan ke alamat yang telah ditentukan dan dipantau oleh jembatan.

Mencetak token dengan jumlah setara di jaringan layer-2 Bitcoin Hyper dalam bentuk wrapped Bitcoin (wBTC).

Setelah menyelesaikan interaksi di web3 dan ingin melakukan penarikan, jembatan ini akan melepaskan Bitcoin asli Anda kembali ke alamat dompet layer-1 Anda.

Presale Bitcoin Hyper: Peluang Membeli $HYPER dengan Harga Diskon

Bitcoin Hyper sejauh ini telah berhasil mengumpulkan lebih dari $25,2 juta atau setara Rp419 miliar (kurs 1 USD = Rp16.636) dari para investor awal. Ini menjadi pertanda positif bahwa proyek didukung oleh komunitas kripto, menjadikannya sebagai salah satu crypto yang menjanjikan.

Harga token $HYPER pada periode presale saat ini sangat terjangkau, hanya $0,013195. Namun, dalam waktu satu hari ke depan, harga token akan naik karena presale ini akan memasuki putaran baru.

Dengan harga yang masih sangat terjangkau, ini menjadi kesempatan bagi para investor untuk membelinya dan mengharapkan keuntungan besar ketika harga token naik setelah pencatatan di bursa.

Di samping itu, investor presale juga akan menerima insentif tambahan dari mekanisme staking. Bitcoin Hyper menawarkan imbalan dinamis 46% APY bagi investor presale HYPER yang bersedia mengunci token mereka.

Prediksi Bitcoin Hyper untuk lima tahun ke depan sangat bullish. Token HYPER diperkirakan akan mencapai level tertinggi $0,0167 pada akhir tahun 2025, kemudian terus naik hingga $0,0395 pada tahun 2030 mendatang.

Artinya, ada potensi keuntungan sekitar 26% dalam jangka pendek, dan hampir 200% dalam jangka panjang. Beberapa analis kripto bahkan memiliki prediksi yang jauh lebih optimistis, menyebut HYPER berpotensi menjadi koin naik 1000x berikutnya.

Beli token $HYPER sekarang dengan mengunjungi situs resmi Bitcoin Hyper dan menghubungkan dompet kripto yang kompatibel seperti Best Wallet. Ada beberapa opsi mata uang kripto yang dapat digunakan untuk membeli $HYPER, yaitu SOL, ETH, USDT, USDC, dan BNB.

Silakan ikuti panduan lengkap cara beli Bitcoin Hyper untuk dapat membeli token ini secara aman melalui situs web presale resminya.

