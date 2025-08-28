Prediksi Harga XRP: Dibandingkan dengan PEPENODE, Siapa yang Punya Potensi 1000x Lebih Besar?

SEO, Editor, dan Penulis Konten Aldi SEO, Editor, dan Penulis Konten Aldi Baca Penulis Bagikan Disalin Diverifikasi oleh Sulastri Penulis Konten Kripto Sulastri Baca Penulis Pengungkapan Afiliasi Pengungkapan Afiliasi



Kami percaya pada transparansi penuh dengan pembaca kami. Beberapa konten di situs kami mengandung tautan afiliasi, dan kami mungkin menerima komisi melalui kemitraan ini. Namun, potensi kompensasi ini tidak pernah memengaruhi analisis, opini, atau ulasan kami. Semua konten editorial kami dibuat secara independen dari kemitraan pemasaran, dan penilaian kami sepenuhnya didasarkan pada kriteria evaluasi yang telah ditetapkan. Kami percaya pada transparansi penuh dengan pembaca kami. Beberapa konten di situs kami mengandung tautan afiliasi, dan kami mungkin menerima komisi melalui kemitraan ini. Namun, potensi kompensasi inimemengaruhi analisis, opini, atau ulasan kami. Semua konten editorial kami dibuat secara independen dari kemitraan pemasaran, dan penilaian kami sepenuhnya didasarkan pada kriteria evaluasi yang telah ditetapkan. Baca Selengkapnya! Terakhir diperbarui: Agustus 28, 2025

Disclaimers: Penting untuk diingat bahwa investasi di crypto memiliki risiko tinggi. Artikel/berita ini disediakan sebagai tambahan informasi dan bukan sebagai saran investasi. Dengan membaca artikel/berita ini, Anda menyetujui syarat dan ketentuan kami.

Harga XRP melonjak lebih dari 420% dalam 12 bulan terakhir, tetapi justru komentar pedas dari para analis membuat investor bertanya-tanya: apakah potensi pertumbuhan XRP mulai terbatas?

Di sisi lain, proyek baru seperti PEPENODE, yang kini tengah membuka tahap presale dengan harga super murah, mulai mencuri perhatian dengan konsep mine-to-earn dan ekosistem penambangan meme coin virtual pertama di dunia. Apakah PEPENODE akan menjadi jawaban bagi investor yang mencari potensi ROI 1000x?

Komentar Pedas ZachXBT Kembali Guncang Komunitas XRP

Kritikus blockchain terkemuka ZachXBT baru saja menyulut kembali kontroversi di tengah komunitas XRP. Ia menyebut bahwa para pemegang XRP tidak memberikan kontribusi berarti dalam industri kripto, dan bahkan menuding bahwa Ripple Foundation telah menjadi “pelit”—mengurangi pendanaan untuk pengembangan publik serta dukungan kepada komunitas.

NEW: @zachxbt SAYS “RIPPLE HOLDERS PROVIDE NOTHING OF VALUE TO THE INDUSTRY EXCEPT EXIT LIQUIDITY FOR INSIDERS THUS ARE NOT WORTH SUPPORTING (LIKEWISE WITH CARDANO, PULSECHAIN, HEDERA, ETC)” pic.twitter.com/q6dX6qt7GC — DEGEN NEWS (@DegenerateNews) August 28, 2025

Sementara itu, Ripple juga dikritik karena tidak lagi mendanai proyek edukatif dan pelaporan penipuan di jaringan XRPL. ZachXBT menambahkan bahwa dalam industri yang penuh penipuan, tidak adanya perlindungan dari platform besar seperti Ripple justru meningkatkan risiko bagi investor retail.

An actual answer: Due to the amount stolen the best option is to file an IC3 report and trace to exchanges.



The Ripple foundation is cheap and no longer funds public goods that provide guidance to their community unlike other chains.



Learn more about the industry and scams… pic.twitter.com/cNdXwGx6MH — ZachXBT (@zachxbt) August 28, 2025

Komentarnya ini memperpanjang daftar kritik terhadap proyek XRP, termasuk dari nama besar seperti Justin Bons dan Rajat Soni, yang sejak lama mengkhawatirkan dominasi Ripple terhadap validator dan sistem node.

1/25) Ripple is centralized & permissioned, contrary to the claims made by its executives



XRP is misleading investors by lying about its decentralization



The foundation has total control over the network!



Attracting retail buyers with such false claims is straight-up fraud! ⚠️ — Justin Bons (@Justin_Bons) December 2, 2024

XRP is a scam.



Banks will never use XRP.



They will use some form of USD backed by Bitcoin, or just straight up Bitcoin.



Let me explain: — Rajat Soni, CFA (@rajatsonifnance) January 17, 2025

Baca juga Cryptocurrency Terbaik 2025 - Panduan Investasi untuk Pemula

Kritik terhadap XRP Makin Meningkat

XRP dikenal sebagai salah satu aset kripto dengan kapitalisasi terbesar, namun tak jarang disebut terlalu tersentralisasi. XRP hanya memiliki 0.2% supply yang tidak dikendalikan oleh insider sejak awal. Sisanya, termasuk lebih dari 2.8 miliar XRP masih dikuasai oleh co-founder Ripple, Chris Larsen, yang baru-baru ini dikabarkan menjual XRP senilai $175 juta (Rp2,85 triliun) tidak lama setelah harga menyentuh puncak lokal.

Meskipun semua ini tidak ilegal, aksi tersebut memunculkan spekulasi kuat tentang praktik insider selling yang memperlemah kepercayaan investor jangka panjang.

Yang paling menyakitkan? Forbes pernah menyebut XRP Ledger sebagai “zombie chain”, menilai bahwa meskipun biaya transaksinya rendah, fungsinya dalam pembayaran global masih sangat terbatas dibandingkan dengan sistem seperti SWIFT.

Namun di balik semua kritik itu, harga XRP justru tetap melesat 4× lipat dalam setahun—dan kini diperdagangkan di kisaran $3.00 atau Rp48.999 per token.

Apakah XRP Masih Layak untuk Investasi?

Jika dilihat dari sisi fundamental, XRP memang menawarkan banyak kelebihan: kecepatan transaksi, kemitraan dengan bank besar, dan track record panjang di industri. Tapi sisi lainnya juga tidak bisa diabaikan—terutama dari segi struktur kepemilikan, insentif validator, dan kontroversi ekosistem yang membuat banyak investor berpaling.

Di sinilah kemudian muncul pertanyaan besar:

“Jika XRP sudah naik 400% dan masih banyak tekanan internal, lalu proyek mana yang bisa jadi peluang ROI selanjutnya?”

Salah satu jawabannya datang dari sektor yang sangat berbeda: meme coin. Namun bukan meme coin biasa—melainkan proyek mine-to-earn berbasis virtual dengan ekosistem yang bisa ditambang secara digital: PEPENODE.

Baca juga Daftar Koin Micin Potensial 2025 yang Layak Dibeli - Siap Cuan Gede

Mengapa Investor Membandingkan XRP dengan PEPENODE?

Kenaikan harga XRP hingga 420% tentu menarik perhatian. Namun bagi investor berpengalaman, pertumbuhan eksponensial biasanya tidak datang dari koin besar—melainkan dari proyek kecil yang masih berada di fase awal. Inilah sebabnya banyak analis mulai membandingkan XRP dengan proyek seperti PEPENODE, yang saat ini sedang menjalankan presale kripto eksklusif dengan harga hanya $0.0010325 atau sekitar Rp16,85 per token.

Investor yang masuk di fase awal PEPENODE memiliki potensi ROI yang jauh lebih besar dibandingkan XRP saat ini. Terlebih, konsep penambangan meme coin secara virtual menjadi daya tarik baru bagi segmen investor muda yang menginginkan pengalaman investasi yang fun dan gamified.

Mengenal PEPENODE: Revolusi Penambangan Virtual Meme Coin

PEPENODE adalah proyek mine-to-earn pertama yang memungkinkan pengguna membangun rig penambangan meme coin di ruang server virtual tanpa perlu perangkat keras atau daya listrik. Setiap token $PEPENODE yang dimiliki dapat digunakan untuk membeli dan meningkatkan node penambangan dalam simulasi digital, dengan hadiah berupa meme coin populer seperti Pepe dan Fartcoin.

Saat ini, presale PEPENODE telah mengumpulkan $469.710,19 atau sekitar Rp7,67 miliar dari total target $600.656,97, menandakan animo awal investor sangat tinggi.

Harga presale $PEPENODE: $0.0010325 (Rp16,85. Total token yang dibeli investor terbaru: $15,17 (Rp247.832) dalam satu transaksi. Beberapa dompet bahkan membeli berkali-kali hanya dalam hitungan menit, menandakan volume ritel aktif.

Baca juga Crypto yang Akan Naik 2025 - Daftar Pesaing Teratas

Roadmap PEPENODE: Dari Presale Menuju Dominasi Meme Coin Virtual

Proyek ini tidak sekadar hype. Roadmap PEPENODE sudah dirancang jelas:

1. Proses Presale

Investor awal bisa mengakumulasi token $PEPENODE sebelum peluncuran publik. Token bisa langsung distaking untuk mendapatkan bonus dan memperkuat posisi saat game penambangan dimulai.

2. Token Generation Event (TGE)

Di fase ini, pemegang token dapat langsung mengakses fitur server virtual dan mengaktifkan node penambangan mereka. Inilah momen di mana PEPENODE mulai menghasilkan potensi nyata.

3. Fase Mine-To-Earn Aktif

Setelah node aktif, pengguna dapat menambang meme coin dengan skema yang dirancang seperti game. Makin besar kapasitas node, makin besar juga reward dalam bentuk $PEPE, $FARTCOIN, dan lainnya.

Konsep ini membuka peluang baru di sektor cryptocurrency terbaru, menggabungkan gamifikasi, DeFi, dan presale kripto dalam satu platform.

Baca juga Koin Meme Crypto Terbaik 2025 di Pasar

Tokenomics PEPENODE: Dirancang untuk Mendorong Pertumbuhan Komunitas

Distribusi token PEPENODE menunjukkan fokus kuat pada pertumbuhan dan partisipasi komunitas:

Ekonomi & Perbendaharaan: 35% – digunakan untuk pengembangan ekosistem dan insentif komunitas.

– digunakan untuk pengembangan ekosistem dan insentif komunitas. Pengembangan Protokol: 35% – untuk penyempurnaan teknologi penambangan virtual.

– untuk penyempurnaan teknologi penambangan virtual. Infrastruktur & Marketing: 15% – fokus pada ekspansi global.

– fokus pada ekspansi global. Hadiah NODE: 7,5% – untuk staking dan airdrop.

– untuk staking dan airdrop. Pertumbuhan & Listing: 7,5% – mempersiapkan PEPENODE untuk listing di exchange besar.

Distribusi ini mendukung stabilitas jangka panjang dan membuka peluang reward bagi pengguna aktif.

Staking PEPENODE: Cara Menggandakan Token Anda Sebelum Mainnet Diluncurkan

Salah satu fitur unggulan yang membuat PEPENODE semakin menarik adalah sistem staking yang sudah aktif meski proyek belum listing. Investor dapat langsung melakukan staking token $PEPENODE yang dibeli selama fase presale untuk mendapatkan bonus reward secara otomatis.

Staking dilakukan langsung di situs resmi PEPENODE tanpa perlu dompet eksternal tambahan. Semakin besar jumlah token yang distaking dan semakin awal waktu staking dimulai, maka bonus yang didapatkan akan semakin tinggi. Ini menciptakan insentif kuat untuk bergabung lebih awal dan mengamankan posisi sebagai “penambang virtual top”.

Tidak hanya itu, staking juga membuka peluang untuk mendapatkan airdrop tambahan dalam bentuk token populer seperti $PEPE dan $FARTCOIN yang akan dibagikan kepada para penambang teratas setelah mainnet aktif.

Cara Beli PEPENODE: Panduan Singkat Menuju Dunia Penambangan Virtual

Bagi Anda yang ingin segera ikut ambil bagian dalam proyek ini, berikut langkah-langkah membeli token $PEPENODE:

Langkah 1:

Siapkan cryptocurrency (ETH, USDT) melalui exchange favorit Anda. Jika belum memiliki dompet, Anda dapat menggunakan Metamask, Best Wallet, atau dompet lain berbasis Web3.

Langkah 2:

Kunjungi situs resmi PEPENODE dan klik tombol “Hubungkan Dompet”. Anda dapat menggunakan dompet ekstensi browser seperti Metamask.

Langkah 3:

Tentukan jumlah $PEPENODE yang ingin dibeli. Anda juga bisa memilih opsi “Beli dan Staking Sekaligus” untuk langsung mengunci token Anda demi bonus awal.

Langkah 4 (Jika pakai kartu kredit):

Aktifkan wallet seluler Anda, sambungkan ke situs PEPENODE, dan pilih metode pembayaran kartu. Sistem akan otomatis memproses transaksi secara aman melalui mitra Web3 Payment Solutions.

Harga saat ini hanya $0.0010325 atau Rp16,85 per token. Dengan minimal pembelian sekitar $10 atau Rp163.330, investor sudah bisa mulai membangun node virtual mereka. Jangan tunda—presale ini akan segera memasuki tahap harga baru! Kunjungi web resmi presale Pepenode sekarang juga!

XRP vs PEPENODE: Siapa yang Lebih Potensial dalam 12 Bulan ke Depan?

Mari bandingkan secara langsung potensi kedua aset ini dalam konteks 12 bulan ke depan:

XRP

Harga saat ini: $3.00 (Rp48.999)

Kenaikan 12 bulan terakhir: +420%

Sentimen pasar: Campuran antara optimisme dan kekhawatiran sentralisasi

Potensi upside jangka pendek: Terbatas, karena telah naik signifikan

PEPENODE

Harga presale: $0.0010325 (Rp16,85)

Potensi ROI: >1000x jika mencapai market cap memecoin rata-rata

Momentum komunitas: Sangat aktif, volume transaksi tinggi

Fase saat ini: Early presale (baru mencapai Rp7,67 miliar dari target)

Perbandingan ini cukup jelas: bagi investor yang lebih konservatif, XRP tetap menarik. Namun, bagi investor yang mencari altcoin berpotensi 1000x, PEPENODE menawarkan titik masuk yang lebih ideal dengan harga sangat murah, roadmap solid, dan fitur unik yang tak dimiliki proyek lain.

Jangan Lewatkan Presale PEPENODE Sebelum Harga Naik

Waktu terus berjalan. Presale PEPENODE kini tersisa hanya 1 hari 19 jam lagi sebelum harga naik. Dengan total dana terkumpul sebesar $469.710,19 atau sekitar Rp7,67 miliar, proyek ini semakin dekat ke target $600.656,97 (Rp9,81 miliar). Ketika target tercapai, harga token akan naik dan potensi ROI awal akan mengecil.

Jika Anda mencari cryptocurrency terbaik untuk investasi di 2025, PEPENODE bisa menjadi salah satu pilihan paling menjanjikan.

Harga saat ini masih sangat rendah: hanya Rp16,85 per token. Dengan Rp1 juta saja, Anda bisa mendapatkan hampir 60.000 token dan langsung melakukan staking demi bonus tambahan.

Presale ini bukan sekadar hype. Dengan roadmap yang jelas, fitur mining virtual yang belum pernah ada, dan sistem gamifikasi yang menarik bagi generasi muda, PEPENODE masuk ke dalam kategori cryptocurrency terbaru dengan potensi 1000x yang sedang dicari para investor. Kunjungi web resmi presale Pepenode sekarang juga!

Jangan Lewatkan! Panduan Cara Beli PEPENODE dengan Mudah & Cepat

Jika Anda tertarik masuk lebih awal sebelum harga PEPENODE naik, jangan sampai melewatkan panduan eksklusif ini. Artikel ini menjelaskan langkah demi langkah cara beli PEPENODE, baik dengan crypto maupun kartu kredit. Banyak investor baru berhasil ikut hanya dalam hitungan menit setelah membaca panduan ini. Yuk, amankan posisi Anda dan mulai membangun node virtual sejak dini. Klik sekarang untuk baca panduannya di Cara Beli PEPENODE. Jangan biarkan kesempatan emas ini lepas begitu saja!

Prediksi Harga PEPENODE: Apakah Bisa 1000x Sebelum 2026?

Ingin tahu seberapa jauh PEPENODE bisa melesat? Kami telah merangkum semua analisis teknikal, sentimen komunitas, dan estimasi market cap dalam satu artikel lengkap. Jika Anda masih ragu, prediksi harga PEPENODE ini bisa menjadi referensi penting sebelum memutuskan investasi. Dari potensi ROI hingga proyeksi fungsionalitas mainnet—semua dibahas tuntas. Klik tautan berikut dan temukan jawabannya di Prediksi Harga PEPENODE. Anda akan terkejut melihat seberapa besar peluangnya.

Saatnya Bertindak Sebelum Terlambat!

XRP memang telah mencetak kenaikan mengesankan sebesar 420% dalam setahun terakhir. Namun di balik angka itu, komunitas XRP kini dihadapkan pada kritik tajam tentang sentralisasi dan kepemilikan oleh insider. Risiko-risiko ini membuka pertanyaan tentang sustainabilitas kenaikan harga XRP dalam jangka menengah.

Di sisi lain, PEPENODE muncul sebagai angin segar dari sektor meme coin yang belum tersentuh kompetitor besar. Dengan harga presale hanya Rp16,85 dan konsep penambangan virtual yang unik, proyek ini punya potensi menarik minat generasi investor baru yang menyukai gamifikasi dan reward instan. Terlebih, sistem staking yang sudah aktif sebelum peluncuran menambah insentif besar bagi pembeli awal.

Data menunjukkan volume transaksi PEPENODE meningkat cepat, dengan ratusan dompet melakukan pembelian dalam waktu berdekatan. Ini menandakan FOMO yang mulai terbentuk dan bisa menjadi pemicu lonjakan harga di fase berikutnya. Roadmap yang jelas, alokasi token strategis, dan narasi “mine-to-earn” membuat proyek ini menonjol di antara presale kripto lainnya.

Jika Anda mencari crypto yang berpotensi naik 1000x, maka PEPENODE layak masuk dalam radar utama Anda sekarang juga. Harga presale masih rendah, dan waktu terus berjalan. Jangan tunggu hingga harga naik dan peluangnya makin kecil—gabung sekarang di presale PEPENODE dan maksimalkan peluang reward di masa depan. Kunjungi web resmi presale Pepenode sekarang juga!

Jangan ketinggalan informasi terbaru soal presale PEPENODE, reward staking, hingga bocoran airdrop token seperti $FARTCOIN dan $PEPE. Komunitas kami di Telegram adalah tempat berkumpulnya investor crypto Indonesia yang haus akan peluang ROI tinggi. Kami rutin membagikan analisis proyek, sinyal pasar, serta pengumuman eksklusif langsung dari tim pengembang. Anda juga bisa berdiskusi langsung dengan sesama investor yang sudah ikut staking PEPENODE. Bergabunglah sekarang di Grup Telegram Crypto News Indonesia dan jadilah yang pertama tahu sebelum pasar bergerak.

Disclaimer: Pendapat dan pandangan yang diungkapkan dalam postingan ini tidak selalu mencerminkan kebijakan atau posisi resmi Cryptonews. Informasi yang disediakan dalam postingan ini hanya untuk tujuan informasi dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat keuangan, investasi, atau profesional. Cryptonews tidak mendukung produk, layanan, atau perusahaan tertentu yang disebutkan dalam postingan ini. Pembaca disarankan untuk melakukan riset mandiri dan berkonsultasi dengan profesional yang berkualifikasi sebelum mengambil keputusan keuangan apa pun. Jangan pernah menginvestasikan lebih dari yang Anda siap kehilangan.