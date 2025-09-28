Mencapai Status “Miliarder Kripto”: Investor Beralih dari Shiba Inu ke PEPENODE dengan Konsep Mine-to-Earn

Investor yang selama ini membidik status miliarder kripto mulai mengalihkan perhatian dari Shiba Inu (SHIB) ke proyek baru yang lebih menjanjikan, yakni PEPENODE. Inovasi Mine-to-Earn yang ditawarkan menjadi pembeda utama. Pergeseran fokus ini mencerminkan arah baru dalam strategi investasi kripto modern.

Pergeseran dari Shiba Inu Menuju PEPENODE

Shiba Inu (SHIB) tetap dikenal sebagai salah satu meme coin paling populer. Namun ruang kenaikan harga jangka pendeknya semakin terbatas. Kondisi ini membuat banyak investor mencari opsi dengan peluang pertumbuhan lebih besar.

PEPENODE hadir sebagai kandidat utama. Proyek ini berbasis Ethereum dan mengusung konsep Mine-to-Earn, di mana pengguna bisa mengoperasikan node untuk memperoleh reward. Pendekatan ini berbeda dengan spekulasi murni pada meme coin tradisional karena menghadirkan elemen partisipatif dan nuansa permainan yang lebih interaktif.

Investor kini melihat perbedaan jelas antara sekadar menunggu harga naik dan benar-benar ikut serta dalam ekosistem yang memiliki utilitas. Hal tersebut mendorong pergeseran minat dari Shiba Inu ke token baru dengan prospek pertumbuhan lebih tinggi.

PEPENODE Kumpulkan Rp25,06 Miliar di Tahap Presale

PEPENODE dibangun dengan standar ERC-20 di blockchain Ethereum. Proyek ini mengadopsi desain deflasi melalui burn hingga 70% dari total suplai token, langkah yang bertujuan menjaga kelangkaan jangka panjang.

Whitepaper menjelaskan model staking berbasis simulasi mining, di mana pengguna bisa memantau performa node virtual mereka. Seluruh fitur inti akan aktif setelah Token Generation Event (TGE) demi menjamin transparansi dan permanensi.

Sejauh ini, PEPENODE berhasil menghimpun sekitar $1.500.113,26 atau setara Rp25,06 miliar (kurs 28 September 2025: Rp16.703/USD) dari target $1.648.233,98. Harga token di presale saat ini adalah $0.0010788 atau sekitar Rp18,01. Skema kenaikan harga tiap tahap membuat investor awal mendapatkan kondisi pembelian yang lebih menguntungkan.

Keunggulan lain yang menjadi sorotan adalah imbal hasil staking presale hingga 1162%, sebuah angka yang jarang ditemukan di proyek sejenis dan menjadi magnet bagi investor kripto global.

Cara Membeli PEPENODE

Membeli PEPENODE cukup sederhana. Investor dapat langsung mengakses situs resmi presale yang didukung oleh web3paymentsolutions. Terdapat beberapa opsi pembayaran yang dapat dipilih sesuai kebutuhan:

Menggunakan Kripto Populer – Investor dapat membeli token dengan Ethereum (ETH), Binance Coin (BNB), atau USDT. Menggunakan Dompet Digital – Proses pembelian didukung dompet populer seperti Best Wallet dan MetaMask, sehingga memudahkan investor dalam melakukan transaksi secara aman. Menggunakan Kartu Kredit – Untuk yang belum memiliki dompet kripto, tersedia opsi pembayaran dengan kartu kredit sehingga akses investasi tetap terbuka bagi semua orang.

Tampilan dashboard presale juga menampilkan countdown menuju kenaikan harga berikutnya, sehingga investor dapat segera mengambil keputusan sebelum harga token meningkat. Anda juga bisa membaca artikel menarik kami lainnya tentang prediksi harga PEPENODE di sini!

Peluang Investasi dan Prospek PEPENODE

Analis menilai PEPENODE memiliki prospek jangka panjang yang kuat berkat kombinasi inovasi teknis, mekanisme burn agresif, serta konsep virtual mining yang unik. Faktor-faktor ini memberikan diferensiasi nyata dari meme coin lain yang hanya mengandalkan hype pasar.

Kecenderungan investor saat ini adalah menilai proyek berdasarkan utilitas, inovasi, dan keberlanjutan. Perpindahan dana dari Shiba Inu ke PEPENODE menegaskan dorongan investor untuk mencari peluang dengan fondasi lebih solid.

Munculnya proyek seperti PEPENODE memperlihatkan bahwa pasar meme coin mulai berkembang lebih matang. Investor kini semakin selektif, tidak hanya mengandalkan popularitas semata tetapi juga mempertimbangkan nilai fundamental dan arah pengembangan jangka panjang. Kunjungi web resmi presale PEPENODE sekarang juga!

