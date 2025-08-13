Whale Beralih dari Dogecoin ke Dua Presale Kripto Baru Bernilai Rp4 Miliar, Ini Alasannya

Meskipun beredar laporan bahwa whale besar seperti Bit Origin menambah kepemilikan Dogecoin, sorotan pasar crypto kini tertuju pada manuver agresif whale bertipikal spekulatif. Data on-chain memperlihatkan transaksi kumulatif di atas $250.000 atau sekitar Rp4,03 miliar (kurs USD/IDR Rp16.130 per 13 Agustus 2025) untuk memborong dua koin presale baru dalam tempo singkat.

Perpindahan modal ini terbaca sebagai sinyal rotasi dari meme coin arus utama seperti Dogecoin menuju aset yang menawarkan potensi kenaikan lebih tinggi. Diskusi pun menghangat tentang prospek Dogecoin sebagai “raja” meme coin ketika pesaing baru menarik likuiditas dan perhatian pasar.

Sinyal dari Whale: Jual Dogecoin Demi Presale Baru?

Aktivitas wallet ‘0x8856…Fe72D’ menonjol dalam pantauan on-chain. Whale tersebut mengeksekusi pembelian presale Token6900 senilai 23 ETH atau sekitar $102.473, setara kira-kira Rp1,65 miliar.

Referensi Etherscan: Transaction ID untuk Token6900

Transaksi lanjutan terjadi kurang dari 20 menit kemudian. Wallet yang sama kembali beraksi dengan membeli presale Bitcoin Hyper senilai 35,149 ETH atau sekitar $156.894, setara kurang lebih Rp2,53 miliar.

Referensi Etherscan: Transaction ID untuk Bitcoin Hyper

Tidak ada Dogecoin di dalam wallet tersebut menurut cuplikan data yang disampaikan, sehingga analis membaca adanya rotasi dana yang terukur dari aset lama, termasuk kemungkinan Dogecoin, menuju token baru yang dinilai memiliki upside lebih besar.

Pola transaksi cepat bernilai besar seperti ini sering kali menandakan keyakinan kuat investor berskala besar dan kerap memantik efek FOMO di komunitas. Pergeseran fokus dari Dogecoin menuju proyek baru juga menyiratkan perubahan preferensi pasar yang lebih menuntut potensi pertumbuhan eksponensial, bukan sekadar popularitas merek.

Dinamika harga Dogecoin saat ini turut memberi konteks pada pergerakan whale. Harga DOGE berada di $0.2473 atau sekitar Rp3.989 per DOGE, dengan kenaikan 24,13% dalam tujuh hari terakhir. Market cap tercatat sekitar $37,22 miliar atau kurang lebih Rp600,36 triliun, sementara volume 24 jam berada di $4,11 miliar atau sekitar Rp66,29 triliun.

Nama Koin Dogecoin (DOGE) Dogecoin Harga $0.24 Dogecoin ATH $0.73 (May 8, 2021) Dogecoin Perubahan Harga dalam 24 Jam ▲ 11.29% Dogecoin Perubahan Harga dalam 7 Hari ▲ 23.77% Dogecoin Kapitalisasi Pasar $37.48B Sirkulasi Pasokan 150.49B

24 jam 7 hari 30 hari 1 Tahun Sepanjang waktu

Struktur teknikal memperlihatkan pola ascending triangle dengan area resistance penting di $0,25, kemudian $0,28 dan $0,29 sebagai rintangan lanjutan. Area support krusial berada di $0,21. Indikator MACD yang berbalik positif memperkuat bias bullish jangka pendek, meski kondisi “profit-taking” berpotensi memicu volatilitas jika sebagian besar wallet memilih merealisasikan cuan.

Token6900 — Meme Coin Satir yang Mengandalkan Komunitas dan Efek Viral

Token6900 adalah meme coin unik yang memadukan humor, budaya internet, dan kekuatan komunitas sebagai “produk utama”. Nama “6900” diposisikan bukan sekadar angka, tetapi simbol puncak dari kombinasi meme plus market dan konsep vibe liquidity. Artinya, proyek ini tidak mengikuti fundamental keuangan tradisional seperti GDP atau laba perusahaan, melainkan mengandalkan kekuatan narasi, ironi, dan sensasi viral yang memikat trader online.

Status presale terbaru (13 Agustus 2025):

Dana terkumpul: $1,9 juta ≈ Rp30,65 miliar

Harga saat ini: $0,00695 ≈ Rp112 per TOKEN6900

Rentang harga presale: $0,006400 (≈ Rp103) hingga $0,007125 (≈ Rp115)

Hard cap: $5 juta (≈ Rp80,65 miliar)

Total supply: 930.993.091 TOKEN6900

Tokenomics-nya menempatkan 40% untuk marketing, 15% untuk pengembangan (disebut “vibe coding development”), 10% untuk “vibe liquidity”, 5% staking rewards, 5% rewards/airdrops/burn, 24,9993% untuk alokasi tambahan unik bergaya satir, serta 0,0007% “developer moon bag” yang terkunci 5 tahun. Developer sendiri menyimpan 6.900 token yang juga terkunci selama 5 tahun.

Narasi resmi proyek menggambarkan Token6900 sebagai “emosi yang bisa diperdagangkan” dan “tombol reset” terhadap absurditas ekonomi modern. Manifesto-nya menyoroti kritik sosial, namun dibalut dalam gaya komedi dan satir yang relevan bagi pengguna internet muda. Ini yang membuat Token6900 bukan hanya koin untuk spekulasi, tetapi juga bagian dari budaya online.

Cara membeli Token6900 cukup sederhana: hubungkan wallet crypto seperti Best Wallet, lalu tukar ETH, USDT, atau CZ Coin melalui widget di situs resmi. Pembelian via kartu kredit juga tersedia. Panduan ini dibuat dengan bahasa ringan agar ramah untuk pemula.

Bagi investor yang ingin masuk di tahap awal, harga sekitar Rp112 per token dianggap rendah untuk proyek dengan potensi efek viral yang besar. Apalagi, kampanye mereka aktif di media sosial, yang bisa memicu FOMO dan lonjakan minat ketika komunitas terus berkembang. Tunggu apa lagi, segera kunjungi web resmi presale Token6900 sekarang juga!

Bitcoin Hyper — Layer-2 Berbasis SVM untuk Membawa Bitcoin ke Level Baru

Bitcoin Hyper adalah proyek Layer-2 pertama di Bitcoin yang memanfaatkan Solana Virtual Machine (SVM). Teknologi ini memungkinkan transaksi Bitcoin yang sangat cepat, biaya rendah, serta kompatibel untuk dApps dan DeFi, fitur yang selama ini tidak dimiliki Dogecoin. Tujuannya adalah membuat Bitcoin lebih praktis digunakan untuk pembayaran, aplikasi terdesentralisasi, hingga peluncuran meme coin.

Status presale terbaru (13 Agustus 2025):

Dana terkumpul: $9.058.889,11 ≈ Rp146,12 miliar dari target ± Rp147,12 miliar

Harga saat ini: $0,012675 ≈ Rp204 per HYPER

Staking rewards: estimasi 119% per tahun

Total staked: 441.096.887 HYPER

Distribusi rewards: 199,77 HYPER per blok ETH selama 2 tahun

Pembelian besar dalam presale ini menunjukkan antusiasme tinggi, termasuk transaksi senilai Rp8,18 miliar untuk 40.000 HYPER dan Rp4,03 miliar untuk 19.700 HYPER.

Arsitektur Bitcoin Hyper bekerja dalam empat tahap:

Bridge: BTC dikirim ke alamat khusus, diverifikasi oleh kontrak pintar SVM, lalu dicetak di Layer-2. Layer-2 Operation: transaksi di L2 hampir instan, mendukung staking, DEX, dan fitur DeFi lainnya. Settlement & Security: transaksi dipaketkan, diverifikasi dengan ZK-proofs, dan disinkronkan ke Layer-1. Withdrawal: BTC dapat ditarik kembali ke Layer-1 melalui proses verifikasi.

Tokenomics $HYPER mengalokasikan 30% untuk pengembangan, 25% treasury, 20% marketing, 15% rewards, dan 10% listings.

Panduan pembelian cukup jelas: siapkan crypto di exchange, hubungkan wallet seperti Best Wallet atau MetaMask di situs resmi Bitcoin Hyper, pilih jumlah pembelian, lalu konfirmasi. Opsi “Buy and Stake” tersedia bagi yang ingin langsung mengunci token untuk mendapatkan rewards.

Dengan harga sekitar Rp204 per HYPER, proyek ini menawarkan peluang bagi investor yang ingin masuk lebih awal ke infrastruktur Bitcoin generasi baru. Kombinasi teknologi SVM, dukungan penuh DeFi, dan potensi menjadi ekosistem Layer-2 dominan menjadikannya presale yang sangat menarik. Kunjungi web resmi presale Bitcoin Hyper sekarang juga!

Catatan Akhir

Whale besar telah memindahkan dana dari Dogecoin ke dua presale yang dinilai lebih menjanjikan, yaitu Token6900 dan Bitcoin Hyper. Transaksi senilai Rp4 miliar ini menunjukkan adanya pergeseran fokus dari sekadar popularitas ke teknologi dan potensi viral. Pergerakan cepat dan besar seperti ini sering memicu efek FOMO di pasar. Data on-chain mengonfirmasi kepercayaan investor besar terhadap kedua proyek tersebut.

Token6900 menawarkan daya tarik unik sebagai meme coin dengan narasi satir dan kekuatan komunitas. Harga presale yang masih rendah memberi peluang bagi investor ritel untuk ikut masuk sebelum hype memuncak. Dengan dukungan marketing besar dan komunitas aktif, potensi lonjakan harga cukup signifikan. Investor yang masuk awal biasanya punya peluang cuan lebih tinggi.

Bitcoin Hyper hadir dengan teknologi SVM untuk mempercepat dan memperluas fungsi Bitcoin. Fitur staking dengan estimasi reward 119% per tahun menjadi daya tarik tersendiri. Presale-nya sudah mengumpulkan lebih dari Rp146 miliar, menandakan tingginya minat pasar. Momentum ini jarang terjadi untuk proyek Layer-2 di Bitcoin.

Urgensi untuk bertindak datang dari fakta bahwa presale keduanya sudah menarik perhatian whale. Kapasitas hard cap semakin mendekati penuh. Investor yang menunggu terlalu lama berisiko kehilangan harga awal yang lebih murah. Dalam dunia crypto, timing adalah segalanya.

Bagi pembaca yang ingin memanfaatkan momentum ini, langkah selanjutnya jelas: pelajari detail presale Token6900 dan Bitcoin Hyper, siapkan wallet, dan masuk sebelum fase penjualan berakhir. Keduanya memiliki narasi kuat dan potensi pertumbuhan yang besar. Jangan biarkan peluang emas ini lewat begitu saja.

