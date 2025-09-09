Wall Street Pepe Bakar 3 Miliar WEPE – Rencana Dominasi Solana Sang Katak Kian Menguat

Proyek ambisius Wall Street Pepe (WEPE) untuk mengambil alih ekosistem Solana kini memasuki tahap penting. Tim di balik meme coin ini telah membakar lebih dari 3 miliar token WEPE di jaringan Ethereum.

Sejak 19 Agustus, para investor yang ingin bergabung lebih awal dalam perjalanan sang katak paling tajam di dunia crypto telah mulai membeli WEPE di jaringan Solana. Setiap pembelian di sana secara otomatis memicu mekanisme burn yang menghapus jumlah token setara di Ethereum.

Tahapan berikutnya adalah Token Generation Event (TGE), namun proses burn ini tidak akan berhenti. Tim memastikan bahwa pembakaran akan terus berlangsung hingga seluruh ekosistem Wall Street Pepe sepenuhnya bermigrasi ke jaringan Solana.

Bagi investor yang ingin mengamankan alokasi awal sebelum TGE, token WEPE di Solana masih tersedia dengan harga $0.001 (sekitar Rp16,51) melalui situs resmi Wall Street Pepe.

Permintaan Investor Meningkat Saat Wall Street Pepe Mengencangkan Pasokan Jelang TGE

Wall Street Pepe tampil beda dari proyek-proyek meme coin bertema katak lainnya. Desain kepala hijaunya mungkin terlihat familiar, tapi proyek ini hadir dengan visi pasar yang jauh lebih tajam dan terarah.

Jika dibandingkan dengan “saudara jauhnya” yaitu PEPE yang kini memiliki kapitalisasi pasar sebesar $4 miliar (sekitar Rp66,03 triliun), Wall Street Pepe membawa ambisi yang lebih besar. Migrasi ke Solana menjadi bukti nyata dari sejauh mana proyek ini akan melangkah.

Ethereum dikenal lambat dan mahal, sedangkan Solana kini menjadi pusat utama bagi meme coin. Total kapitalisasi pasar meme coin di jaringan ini telah mencapai $12 miliar (Rp198,09 triliun). Platform peluncuran seperti Pump.fun dan LetsBonk berkembang pesat karena Solana mampu memberikan kecepatan dan biaya transaksi rendah yang sangat dibutuhkan oleh para trader. Lingkungan ini menjadikan Wall Street Pepe cocok secara alami dalam budaya trading Solana.

Fitur Alpha Chat, yaitu grup eksklusif bagi para pemegang WEPE, telah membagikan sinyal-sinyal perdagangan yang memberi keuntungan hingga 500% hingga 1.000% kepada komunitasnya. Jika strategi-strategi tersebut bisa langsung dijalankan di Solana tanpa hambatan biaya tinggi Ethereum, maka WEPE bukan sekadar sinyal—melainkan aset kripto utama yang akan diandalkan oleh para trader.

Seperti dijelaskan sebelumnya, setiap pembelian dalam masa early access ini ikut menyumbang pada proses burn di Ethereum. Tujuannya menjaga agar suplai total 200 miliar WEPE tetap seimbang di kedua jaringan. Hingga saat ini, setelah lebih dari dua minggu, pasokan WEPE di Ethereum telah berkurang sebesar 1,5%.

Setelah TGE berlangsung, para pemegang token masih dapat melakukan penukaran 1:1 antara WEPE di Solana dan WEPE di Ethereum tanpa biaya tambahan. Proses ini dirancang untuk menjaga kelancaran transisi dan menjaga integritas pasokan.

Koleksi NFT Wall Street Pepe Catat Volume Penjualan Sekunder Hampir Rp500 Juta

Pada 29 Agustus, koleksi NFT dari Wall Street Pepe resmi dibuka untuk publik melalui mekanisme siapa cepat dia dapat.

Total koleksi ini terdiri dari 5.000 NFT, di mana 2.000 unit pertama telah diklaim oleh peserta yang masuk daftar whitelist sebelum sesi mint publik dimulai.

Sisa koleksi tersebut langsung habis dalam hitungan jam. Proses mint ini pun membuka jalan untuk pengungkapan karya seni besar pada 30 Agustus.

Sejak itu, aktivitas trading NFT WEPE terus meningkat. Volume penjualan di pasar sekunder telah menembus $27.000 (Rp445,7 juta) pada Kamis lalu dan kini mendekati $30.000 (Rp495,2 juta) di platform OpenSea.

Permintaan dari komunitas sangat tinggi. Seorang kolektor tercatat membeli NFT WEPE #595 seharga $2.090 (Rp34,5 juta), sementara yang lain mengamankan WEPE #4551 seharga 1 ETH, atau lebih dari $4.300 (Rp70,0 juta) dengan kurs saat ini.

Angka-angka ini menunjukkan betapa dalamnya keterlibatan para holder terhadap proyek dan koleksi digital ini.

Prediksi Harga WEPE

Harga token WEPE memang menunjukkan penurunan dalam sepekan terakhir, tercatat mengalami koreksi sebesar 6,5%. Namun, koreksi ini kemungkinan hanya bersifat sementara. Penurunan pasokan aktif di Ethereum berpotensi menciptakan tekanan beli yang lebih tinggi seiring waktu.

Sampai saat ini, belum ada batas waktu pasti untuk masa early access. Belum ada juga tanggal resmi untuk Token Generation Event (TGE). Kondisi ini memberi keleluasaan penuh kepada para pemegang token di Ethereum untuk menentukan apakah akan berpindah ke Solana atau tetap di jaringan awal.

Struktur lintas jaringan yang diterapkan oleh WEPE membuat proyek ini dapat tetap berjalan di dua ekosistem sekaligus. Model ini memberikan fleksibilitas tinggi bagi para trader sambil secara perlahan mengurangi suplai melalui mekanisme burn.

Jika nantinya para pemegang WEPE di Ethereum memutuskan untuk bermigrasi massal ke jaringan Solana, maka konsentrasi likuiditas dan volume perdagangan di satu jaringan saja bisa mempercepat proses penemuan harga baru (price discovery).

Walaupun tidak ada kewajiban migrasi, efek konsisten dari proses burn—yang kini telah mencapai 3 miliar token hanya dalam waktu kurang dari tiga minggu—ditambah antusiasme komunitas terhadap koleksi NFT WEPE, menjadi sinyal kuat bahwa proyek ini memiliki dukungan fundamental yang mampu menyerap tekanan koreksi jangka pendek.

Kemampuan Wall Street Pepe dalam membangun permintaan komunitas sembari terus memangkas suplai yang beredar membuka kemungkinan bahwa pelemahan harga saat ini hanyalah jeda sesaat sebelum kenaikan harga selanjutnya dimulai.

Gabung Bersama Komunitas Solana

Untuk mendapatkan WEPE di jaringan Solana, Anda bisa langsung mengakses situs resmi Wall Street Pepe. Selama fase early access ini, harga token masih ditawarkan sebesar $0.001 (sekitar Rp16,51) per token.

Agar proses pembelian dan klaim token menjadi lebih mudah, komunitas WEPE merekomendasikan penggunaan Best Wallet, salah satu dompet crypto dan Bitcoin terbaik yang tersedia di pasar saat ini.

Aplikasi Best Wallet sudah tersedia dan bisa diunduh di Google Play maupun Apple App Store.

Bergabunglah dengan komunitas aktif Wall Street Pepe melalui X (Twitter), Telegram, dan Discord, serta kunjungi situs resmi mereka untuk mendapatkan semua informasi lengkap terkait proyek ini.

Potensi WEPE di Tengah Migrasi Menuju Solana

Wall Street Pepe terus menunjukkan konsistensi dalam membangun ekosistem yang kuat, terutama lewat aksi burn 3 miliar token di Ethereum. Langkah ini memperkuat visinya untuk menjadi pemain utama di jaringan Solana. Proses transisi lintas jaringan ini juga memperlihatkan kematangan strategi proyek.

Kondisi pasar saat ini mendukung adopsi besar-besaran meme coin di Solana, dengan kapitalisasi yang telah menembus Rp198 triliun. Lingkungan ini memberi ruang bagi WEPE untuk berkembang lebih cepat daripada token sejenis di jaringan lain. Apalagi ditambah fitur komunitas seperti Alpha Chat yang memberi sinyal trading eksklusif.

Presale WEPE di Solana masih berjalan dengan harga early access yang sangat kompetitif, hanya $0.001. Bagi investor yang ingin masuk sebelum TGE, saat inilah momen terbaik. Setiap pembelian juga membantu proses burn, yang berarti turut memperkuat struktur pasokan dan harga token.

Volume perdagangan NFT yang tinggi dan antusiasme komunitas menunjukkan bahwa proyek ini memiliki daya tarik lebih dari sekadar meme coin. Kombinasi NFT, komunitas aktif, strategi migrasi, dan fitur sinyal membuat WEPE menonjol di antara proyek lain. Jika tren ini berlanjut, potensi kenaikan harga bisa terjadi lebih cepat dari perkiraan.

Untuk Anda yang belum bergabung, ini saatnya mengambil posisi sebelum likuiditas terkonsentrasi di Solana. Jangan tunggu sampai TGE dimulai dan harga mulai melonjak. Dapatkan WEPE sekarang dan jadilah bagian dari revolusi katak paling tajam di dunia crypto.

