Pasar crypto kembali menunjukkan kemampuannya untuk memanfaatkan momentum global, kali ini dipicu oleh pemangkasan suku bunga The Fed dan optimisme baru terhadap potensi kesepakatan dagang antara Amerika Serikat dan China.

Di tengah gejolak ini, salah satu meme coin paling berprofil tinggi, Official Trump ($TRUMP), mencuri perhatian investor. Dalam 24 jam terakhir, token ini melonjak hingga 13,55% dengan volume perdagangan yang meningkat 50%.

$TRUMP Catat Rebound Signifikan Setelah Koreksi Panjang

Kapitalisasi pasarnya kini menembus $1,6 miliar atau sekitar Rp26,6 triliun, menjadikan $TRUMP berada di posisi kelima dalam kategori meme coin di CoinMarketCap, di bawah Dogecoin, Shiba Inu, Pepe, dan MemeCore.

Sumber: CoinMarketCap

Harga $TRUMP saat ini bergerak di atas $8,4 atau sekitar Rp140 ribu, dengan proyeksi kenaikan lebih tinggi menurut analisis dari FOUR, sebuah media crypto berbasis X. Setelah mencapai puncaknya di $75,35 pada 19 Januari 2025, token ini sempat turun sekitar 88%.

Namun, analisis grafik terbaru menunjukkan bahwa $TRUMP telah berhasil menembus garis tren turun, menandakan potensi pembalikan arah menuju fase bullish. Jika tren ini berlanjut, target resistance berikutnya berada di kisaran $11,5 atau sekitar Rp191 ribu.

Pergerakan harga ini juga menunjukkan bahwa investor mulai kembali optimistis terhadap aset yang sebelumnya mengalami tekanan panjang. Walau begitu, karena $TRUMP tergolong sebagai political meme coin, arah pergerakannya sangat bergantung pada situasi geopolitik.

Perubahan hubungan dagang antara Presiden Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping bisa menjadi faktor penentu arah berikutnya. Apabila negosiasi dagang kedua negara gagal, $TRUMP berpotensi menghadapi koreksi tajam. Namun di pasar meme coin, volatilitas ekstrem bukanlah hal baru. Ketika satu koin melemah, yang lain justru sering memimpin reli baru.

Maxi Doge ($MAXI): Meme Coin yang Tumbuh Pesat di Tengah Hype

Di saat $TRUMP menarik perhatian karena faktor politik, Maxi Doge ($MAXI) hadir dengan pendekatan berbeda berbasis komunitas dan budaya crypto degen. Presale proyek ini telah mengumpulkan lebih dari $3,8 juta atau sekitar Rp63,3 miliar dan terus menarik minat investor yang mencari peluang baru di sektor meme coin.

Maxi Doge memposisikan dirinya sebagai “sepupu muda Dogecoin yang lebih ambisius.” Dengan kapitalisasi pasar yang masih jauh lebih kecil dibandingkan Dogecoin, potensi pertumbuhan $MAXI masih terbuka lebar.

Daya tarik utamanya berasal dari karakter humoris dan konsep degen yang relevan dengan generasi muda trader crypto. Cerita Maxi tentang “trader muda yang ingin pensiun di usia 22” menjadi simbol gaya hidup komunitas yang gemar melakukan trading dengan leverage tinggi dan penuh risiko.

Sementara banyak proyek baru mencoba memanfaatkan hype AI atau istilah teknis untuk menarik investor. Maxi Doge memilih strategi sederhana yaitu membangun komunitas aktif melalui humor, kompetisi, dan transparansi. Pendekatan ini terbukti efektif karena jumlah pengikut sosial dan lalu lintas ke laman presale terus meningkat.

Mengapa Maxi Doge Layak Jadi Meme Coin Terbaik Saat Ini

Berbeda dengan kebanyakan proyek meme coin yang hanya menjual narasi tanpa rencana jelas, Maxi Doge memiliki roadmap yang terarah dan tujuan realistis. Proyek ini bertujuan menciptakan komunitas trader 1000x leverage yang solid dan terus berkembang.

Dengan branding yang konsisten dan karakter yang kuat, Maxi Doge berhasil mempertahankan autentisitas di pasar yang sering kali dipenuhi janji kosong. Presale-nya kini semakin mendekati target $4 juta atau sekitar Rp66,6 miliar, namun investor masih punya kesempatan untuk mendapatkan token di harga $0.0002655.

Harga ini akan naik pada tahap berikutnya yang dijadwalkan berlangsung dalam waktu dekat. Selain itu, Maxi Doge juga menawarkan program staking dengan imbal hasil hingga 80% APY bagi peserta awal, yang memberikan insentif tambahan untuk berpartisipasi lebih awal.

Proyek ini juga telah menyiapkan alokasi token yang terarah yaitu 40% untuk pemasaran global dan 25% untuk kemitraan strategis melalui Maxi Fund, yang akan digunakan untuk memperluas jaringan komunitas serta memperkuat likuiditas di masa depan.

Presale $MAXI masih berlangsung, dan momentum proyek ini menunjukkan antusiasme pasar yang terus meningkat. Investor yang ingin bergabung lebih awal dapat membeli token menggunakan MetaMask atau Best Wallet.

Setelah peluncuran resmi, Maxi Doge juga berencana memperkenalkan sistem hadiah tambahan lewat kompetisi game dan event komunitas yang didukung oleh mitra strategis. Untuk informasi lebih lanjut, pembaca dapat mempelajari prediksi harga Maxi Doge serta panduan lengkap tentang cara beli Maxi Doge.

Ikuti akun resmi proyek di X (Twitter) dan Telegram untuk pembaruan langsung, serta kunjungi situs resmi Maxi Doge guna mengetahui perkembangan presale dan jadwal peluncuran token secara detail.

Disclaimer: Pendapat dan pandangan yang diungkapkan dalam postingan ini tidak selalu mencerminkan kebijakan atau posisi resmi Cryptonews. Informasi yang disediakan dalam postingan ini hanya untuk tujuan informasi dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat keuangan, investasi, atau profesional. Cryptonews tidak mendukung produk, layanan, atau perusahaan tertentu yang disebutkan dalam postingan ini. Pembaca disarankan untuk melakukan riset mandiri dan berkonsultasi dengan profesional yang berkualifikasi sebelum mengambil keputusan keuangan apa pun. Jangan pernah menginvestasikan lebih dari yang Anda siap kehilangan.