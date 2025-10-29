Prediksi Harga TRON: Dominasi 95,4% Pembayaran Stablecoin di LATAM, Apakah TRX Menuju $0,45?

Disclaimers: Penting untuk diingat bahwa investasi di crypto memiliki risiko tinggi. Artikel/berita ini disediakan sebagai tambahan informasi dan bukan sebagai saran investasi.

Prediksi harga TRON kembali menguat setelah jaringan ini menunjukkan dominasinya dalam ekonomi stablecoin Amerika Latin yang sedang berkembang pesat. Momentum ini memberi sinyal bahwa $TRX punya potensi besar untuk menembus rekor baru dalam waktu dekat.

Hal ini tentu menarik perhatian para investor baik retail maupun whales yang mengambil keuntungan dari momen ini. Dan diprediksi harganya akan naik karena tingkat utilitasnya yang nyata.

TRON Pimpin Pembayaran Stablecoin di LATAM, Target Bullish $0,45 Kian Dekat

Menurut data dari Artemis, TRON kini menguasai 95,4% volume pembayaran stablecoin di Kolombia, 80,7% di Brasil, dan 78,2% di Ekuador. Posisi ini menjadikan TRON sebagai tulang punggung utama dalam transaksi digital dollar lintas negara di kawasan Amerika Latin.

Stablecoins are gaining ground on traditional finance in LatAm.@trondao drives 95.4% of stablecoin payments in Colombia, and leads Brazil (80.7%) and Ecuador (78.2%).



Learn about Diego’s experience using TRON in Colombia (👇) and get the full data at https://t.co/GaSTiU8dhj. https://t.co/qUVnXluFYF pic.twitter.com/lSCdDzmf0o — Artemis (@artemis) October 28, 2025

Sepanjang Oktober 2025 saja, total transaksi stablecoin di kawasan ini melonjak ke $10,2 miliar atau sekitar 169,86 triliun rupiah, naik 70% dibanding Februari dan 137% lebih tinggi dari Agustus. Kapitalisasi pasar stablecoin secara global pun telah mencapai rekor baru sebesar $308 miliar atau sekitar 5.127 triliun rupiah.

Dari jumlah tersebut, $78,3 miliar atau sekitar 1.3 triliun rupiah berada di atas jaringan TRON. Kinerja ini menempatkan TRON sebagai blockchain terbesar kedua di dunia setelah Ethereum dalam konteks transaksi stablecoin.

Tron (@trondao) continues to lead global flows at 48%, while @ethereum has bolstered its position, up 11%. pic.twitter.com/0TUYDPMBah — Artemis (@artemis) October 24, 2025

Seorang insinyur sipil bernama Diego Alejandro Carrillo dari Cali, Kolombia, mengungkapkan bahwa biaya rendah dan waktu penyelesaian transaksi yang hampir instan di TRON membuatnya kini menerima pembayaran dari klien di AS dan Inggris hanya dalam hitungan menit.

Menurutnya, kecepatan dan keandalan TRON telah mengubah cara dia mengelola pembayaran lintas negara. Laporan Q3 2025 dari TRON menunjukkan bahwa jaringan ini mempertahankan 2,6 juta pengguna aktif harian, menempati posisi kedua secara global di bawah Solana.

Volume perdagangan kuartalan di jaringan TRON mencapai puncak tertinggi di $82 miliar atau setara 1,3 triliun rupiah, didukung oleh likuiditas stabil baik di pasar terpusat maupun derivatif. Kekuatan fundamental ini memperkuat proyeksi analis bahwa TRX dapat menguji kembali harga tertinggi Desember 2024 di $0,45, dan bahkan mencetak rekor baru menjelang 2026.

Prediksi Harga TRX: Struktur Bullish Masih Terjaga Berdasarkan EMA dan RSI

Grafik harian TRX/USDT menunjukkan tren naik yang semakin kuat sejak akhir 2024. Pola harga yang terbentuk menggambarkan fase akumulasi klasik yang berlangsung sepanjang Desember hingga Januari, dengan indikator EMA (Exponential Moving Average) secara konsisten bertahan sebagai level support di kisaran $0,20 hingga $0,25.

TRX telah menembus beberapa level resistance utama dan kini diperdagangkan di zona atas saluran harga, yakni sekitar $0,28. Posisi ini memperkuat narasi bahwa momentum bullish belum berakhir dan masih memiliki ruang untuk melanjutkan kenaikan.

Susunan moving average saat ini juga mendukung sentimen positif. Garis-garis EMA kini tersusun secara bullish, menandakan bahwa tekanan beli tetap dominan. Di sisi lain, RSI (Relative Strength Index) berada di level tinggi, tetapi belum masuk zona overbought. Artinya, masih ada ruang kenaikan sebelum pasar dianggap jenuh beli.

Berdasarkan struktur teknikal saat ini, analis memperkirakan bahwa harga TRX akan menguji batas atas dari ascending channel yang berada di kisaran $0,40 hingga $0,45. Target ini menjadi sangat relevan mengingat kondisi pasar yang cenderung mendukung aset-aset dengan fundamental kuat.

Sinyal teknikal lainnya juga mendukung proyeksi kenaikan jangka menengah. Formasi pola 3-day SSI (Short-term Strength Indicator) kembali muncul, dan historinya selalu menjadi sinyal buy-the-dip yang cukup akurat dalam beberapa tahun terakhir.

Analis percaya bahwa pola ini akan kembali memberikan hasil serupa, dengan proyeksi jangka pendek berada di area $0,35, sebelum TRX mengarah ke target utama $0,45 menjelang pergantian tahun.

Best Wallet Token Hadirkan Peluang Baru di Pasar Retail Utility Crypto

Dengan momentum TRON yang semakin solid, perhatian investor mulai tertuju pada proyek-proyek presale yang fokus pada utilitas nyata dan potensi adopsi retail. Salah satu proyek yang menonjol adalah Best Wallet Token (BEST), token utilitas yang dibangun untuk mendukung ekosistem dompet multi-chain bernama Best Wallet.

Sejak diluncurkan pada 2024, Best Wallet telah menangani transaksi nyata di lebih dari 60 blockchain, termasuk fitur swap token, staking, dan crypto launchpad terintegrasi langsung di dalam aplikasinya. Infrastruktur ini menjadikan Best Wallet lebih dari sekadar penyimpanan aset digital ia berubah menjadi portal Web3 yang fungsional dan dapat digunakan oleh pengguna sehari-hari.

Token $BEST memainkan peran penting dalam ekosistem ini. Token ini digunakan untuk keperluan governance, pemberian reward loyalitas, serta diskon biaya layanan bagi pengguna aktif di platform. Fungsionalitas ini menciptakan permintaan alami terhadap token dan memperkuat siklus penggunaan dalam aplikasi.

Saat ini, token $BEST tersedia di harga presale $0.025865. Total dana yang telah dikumpulkan mencapai $16,7 juta atau sekitar 278 miliar rupiah. Investor dapat membeli $BEST menggunakan berbagai metode, termasuk ETH, BNB, USDT, USDC, bahkan kartu debit atau kredit secara langsung.

Tim pengembang menjadwalkan listing perdana di exchange pada Desember 2025. Jika tingkat adopsi dompet terus bertumbuh sejalan dengan minat presale, proyek ini berpotensi memberikan imbal hasil hingga 10x bagi investor awal.

Menurut prediksi harga Best Wallet Token, potensi pertumbuhan masih terbuka lebar seiring meningkatnya penggunaan aplikasi crypto ramah pengguna ini di kalangan investor ritel dan generasi muda Web3.

Prediksi Harga BEST dan Cara Beli Token Best Wallet

Best Wallet Token ($BEST) menghadirkan peluang menarik di tengah minat pasar yang mulai condong ke proyek berbasis utilitas nyata. Dengan harga saat ini berada di $0.025865, token ini merupakan salah satu koin receh crypto dan masih undervalue jika dibandingkan dengan potensinya dalam ekosistem aplikasi Best Wallet.

Nilai $BEST berpotensi mengalami kenaikan signifikan seiring dengan adopsi aplikasi wallet di kalangan pengguna ritel. Jika platform ini berhasil mengubah minat presale menjadi penggunaan aktif, imbal hasil 10x bukanlah hal yang tidak masuk akal.

Investor yang ingin ikut lebih awal dapat mengikuti panduan cara beli Best Wallet Token melalui situs resmi mereka. Proses pembelian sangat mudah dan fleksibel, karena mendukung berbagai metode seperti ETH, BNB, USDT, USDC, serta kartu debit dan kredit.

Untuk terus mengikuti perkembangan proyek ini, pengguna bisa bergabung dalam komunitas resmi Best Wallet melalui akun X (Twitter) dan Telegram mereka. Kedua kanal ini aktif membagikan informasi tentang roadmap, fitur baru, serta jadwal listing di exchange yang akan datang pada Desember 2025.

Informasi resmi seperti whitepaper, alokasi token, dan detail staking juga bisa ditemukan langsung di laman utama Best Wallet. Pastikan Anda tidak melewatkan salah satu proyek Web3 retail utility paling menjanjikan di tahun ini.

